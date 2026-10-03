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セバスティアン・ポコニョリ、北マケドニア戦を前に自信を高めるべくスコットランド初勝利を狙う
ベルギー人監督が重要な打開策を模索
ポコニョーリ政権は、スロベニアでのスコアレスドローで幕を開けたが、初のホームゲームはジャック・ヘンドリーの序盤の退場処分もあり、スイスに0-3で敗れた。スコットランド代表が4試合連続で無得点に終わるのは、1971年5月以来となるクラブ史上2度目である。こうした低迷を食い止め、さらなるフラストレーションの高まりを防ぐ絶好の機会が、土曜日のスコピエ遠征となる。
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ベルギー人指揮官、プレッシャー論を一蹴
ポコニョーリは、スコットランドが北マケドニアに勝たなければならないとの見方を否定した一方で、自分たちのチームが遅かれ早かれ勝利を必要としていることは理解している。だが、BBCスコットランドから、その待望の結果を手にするうえでプレッシャーを感じているかと問われると、このベルギー人はきっぱりと反論した。「いや、この挑戦はこのキャンプよりも長いものだからだ。分かるだろう、僕たちは一歩ずつ進めていかなければならない」
最初の勝利は自信にとって極めて重要だ
指揮官は、ロッカールームに必要なのは勝利だけがもたらせる士気の向上であり、それなくして戦術的なアイデアはほとんど意味をなさないことを痛感している。「もちろん、ピッチ上で最初の本当にポジティブな［勝利］を手にしたい」と同監督は付け加えた。「順位という意味でもそれは望んでいる。ただ、選手たちにとって最初の勝利を手にすることは重要だと思う。勝利が喜びを生み、その喜びがピッチ上で判断を下し、プロセスを加速させる自由を与えるからだ。もしスロベニアで勝ち点3を取れていれば、それは自分たちに値するものだったと思うが、もう少し違う話し方になっていたかもしれない。それでも現実はこうだ」
もし勝てなければ、ポコニョーリはジョン・プレンティス、ベルティ・フォクツ、ジョージ・バーリーと並び、スコットランド代表監督として就任後最初の3試合で未勝利に終わった数少ない指揮官となる。それでも、スコットランドは直近のアウェー7試合で敗戦が1度しかないこと、さらに2008年9月以降の北マケドニアとの直近3度の対戦で無敗を維持していることを前向きな材料にできる。
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歴史的得点記録が大きく立ちはだかる
スコットランドは、クラブ史上初となる5試合連続無得点を避けるため、北マケドニアの最終ラインを攻略する方法を見つけなければならない。出場停止のヘンドリーを欠いたまま難しいアウェーゲームを戦うことになり、アウェーチームの守備の粘り強さが厳しく試される。敵地で勝ち点3を確保できれば、10月6日火曜日にホームでスロベニアと対戦する前に、大きな弾みとなるはずだ。
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