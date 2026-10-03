指揮官は、ロッカールームに必要なのは勝利だけがもたらせる士気の向上であり、それなくして戦術的なアイデアはほとんど意味をなさないことを痛感している。「もちろん、ピッチ上で最初の本当にポジティブな［勝利］を手にしたい」と同監督は付け加えた。「順位という意味でもそれは望んでいる。ただ、選手たちにとって最初の勝利を手にすることは重要だと思う。勝利が喜びを生み、その喜びがピッチ上で判断を下し、プロセスを加速させる自由を与えるからだ。もしスロベニアで勝ち点3を取れていれば、それは自分たちに値するものだったと思うが、もう少し違う話し方になっていたかもしれない。それでも現実はこうだ」

もし勝てなければ、ポコニョーリはジョン・プレンティス、ベルティ・フォクツ、ジョージ・バーリーと並び、スコットランド代表監督として就任後最初の3試合で未勝利に終わった数少ない指揮官となる。それでも、スコットランドは直近のアウェー7試合で敗戦が1度しかないこと、さらに2008年9月以降の北マケドニアとの直近3度の対戦で無敗を維持していることを前向きな材料にできる。