セバスティアン・ケールは大きなミスを犯した。BVBはオレ・ブックの獲得へ全力だ。

『Sport Bild』によると、元スポーツディレクターのセバスティアン・ケールはアイヒホルン獲得に懐疑的だった。だがオレ・ブックにとっては来夏獲得したい選手だった。

ブックはアイヒホルンのファンで、守備的MFの獲得を強く望んでいる。4月には両者が会談し、ドルトムント加入の可能性は高まったという。

数日前まで『Bild』は、アイヒホルンがニコ・コヴァチ監督率いるBVBの結果重視で創造性に欠けるプレースタイルに疑問を抱いていると伝えていた。しかし、ブックとの会談後、彼はBVBを十分に魅力的な選択肢と考えるようになったという。