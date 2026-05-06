ボルシア・ドルトムントは、ヘルタ・ベルリン所属の16歳MFケネス・アイヒホルン獲得へ、今夏も熱心なアプローチを続けている。
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セバスティアン・ケールは大きなミスを犯した。BVBはオレ・ブックの獲得へ全力だ。
『Sport Bild』によると、元スポーツディレクターのセバスティアン・ケールはアイヒホルン獲得に懐疑的だった。だがオレ・ブックにとっては来夏獲得したい選手だった。
ブックはアイヒホルンのファンで、守備的MFの獲得を強く望んでいる。4月には両者が会談し、ドルトムント加入の可能性は高まったという。
数日前まで『Bild』は、アイヒホルンがニコ・コヴァチ監督率いるBVBの結果重視で創造性に欠けるプレースタイルに疑問を抱いていると伝えていた。しかし、ブックとの会談後、彼はBVBを十分に魅力的な選択肢と考えるようになったという。
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BVBの移籍：ブックはケールの過ちを繰り返さない
また、ブックは直接面談を通じて、前任者ケールが内部で犯したとされるミスを是正したとされる。たとえばケールは、昨夏ウルヴァーハンプトン・ワンダラーズから約2300万ユーロで加入したファビオ・シルバと一度も直接会わなかったという。シルバはメディカルチェックの際、手術直後の内転筋を抱えた状態で現れ、BVB関係者を唖然とさせた。
移籍は成立したが、シルバは時折良いプレーを見せるものの、先発の座を掴めず「スーパーサブ」のままである。セルジュ・ギラシの壁も越えられず、シーズン前半は出場機会が限られたため、わずか数カ月でドルトムントを去りたいという噂も流れている。
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アイヒホルンは契約解除条項でヘルタ・ベルリンを退団可能。BVBは厳しい競争に直面。
ベルリンのアイヒホルンはシーズン開幕以来、ほとんど欠場していない。U-17代表主将だが、シンデスマス靭帯のけがで約3か月離脱し、レッドカードで出場停止になっただけだ。それ以外はシュテファン・ライトル監督の下、中盤で定位置を確保し、昇格を逃したチームにとって希望の光だった。
2029年まで続く契約の移籍条項を行使し、今夏1200万ユーロで首都を去る見込みだ。
『Sport Bild』によると、本人と家族は「中間ステップ」を必要としておらず、移籍先はCL常連で即戦力として出場できるクラブに限定。ベルリンへのレンタルや中堅クラブでの修行は想定していない。
英国クラブはブレグジットの規定で18歳未満の獲得が難しいため、争奪戦から外れている。アイヒホルンが成人するのは2027年7月である。
これにより、バイエルン、ドルトムント、ライプツィヒ、レバークーゼンの4クラブが直接争奪戦を繰り広げている。一時はダークホースと目されたフランクフルトだが、現在は勝ち目が薄いという。
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FCバイエルンは依然としてアイヒホルンを巡る争いに加わっているようだ
長い間、レバークーゼンが獲得の最有力とされていた。決め手はヘルタ出身で昨夏移籍し順調に成長するイブラヒム・マザの存在だ。アイヒホルン監督とも密に連絡を取っているという。さらにこの16歳は、レバークーゼンの支配的なボール保持スタイルにも感銘を受けている。
一方、バイエルン・ミュンヘンは欧州トップクラブのブランドを武器にする。イザール川沿いのクラブでは若手が育たないという定説は、ヴィンセント・コンパニが過去2年で覆した。ベルギー人監督の下、若手起用はかつてないほど活発だ。
さらに最近も、新シーズン補強候補として「バイエルンのリストに残っている」と報じられ、クラブは「どうしても獲得したい」「未来を担う選手」と評価しているという。
ケネット・アイヒホルン：ヘルタ・ベルリンの成績データ
使用例 18 90分以上出場 2得点 得点 1 アシスト 0 イエローカード 7 レッドカード 1