セネガル政府は、アフリカネイションズカップ決勝の結果をモロッコに有利な形で覆すという決定をめぐり、アフリカサッカー連盟（CAF）に対する「汚職」調査を求めている

この覆決に激怒した同国政府は、独立した調査を正式に要請した。政府報道官は痛烈な声明を発表し、自身が「違法かつ極めて不当な決定」と表現したこの件について、責任の追及を求めた。同報道官は次のように述べた。「この前例のない、極めて重大な決定は、スポーツ倫理の基本原則、とりわけ公平性、誠実さ、そして競技の真実への尊重という原則に真っ向から反するものである。これは、規則の明白な誤った解釈に起因するものである。 競技規則に従って適正に実施され、勝利した試合の終了時に得られた結果を疑問視することで、CAFは自らの信頼性と、アフリカの人々が大陸のスポーツ機関に寄せている正当な信頼を著しく損なっている。セネガルは、献身、功績、そしてスポーツの卓越性を抹消するような行政決定を容認することはできない。 セネガルは、この不当な権利剥奪の試みを断固として拒否する。また、CAFの運営組織内における汚職の疑いについて、独立した国際的な調査を行うよう求める。」