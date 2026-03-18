AFP
翻訳者：
セネガル政府は、アフリカネイションズカップ決勝の結果をモロッコに有利な形で覆すという決定をめぐり、アフリカサッカー連盟（CAF）に対する「汚職」調査を求めている
CAFが最終結果を覆す
CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会は、アフリカネイションズカップ決勝の結果を覆すという衝撃的な決定を下し、セネガル代表から苦戦を制して手にしたトロフィーを剥奪した。同委員会は、選手たちがピッチを退いたことを受け、同チームがホスト国との試合を不戦敗としたと裁定した。 この混乱した事態は、ロスタイムもかなり経過した時点で発生した。VARによる判定で相手チームに後半終了間際のPKが与えられたことを受け、監督が選手たちにロッカールームに戻るよう指示したのだ。選手たちはその後ピッチに戻り、延長戦で1-0の勝利を収めたものの、大会運営委員会は大会規定を遡及適用し、開催国に3-0の不戦勝を認めた。
セネガルが国際的な調査を要求している
この覆決に激怒した同国政府は、独立した調査を正式に要請した。政府報道官は痛烈な声明を発表し、自身が「違法かつ極めて不当な決定」と表現したこの件について、責任の追及を求めた。同報道官は次のように述べた。「この前例のない、極めて重大な決定は、スポーツ倫理の基本原則、とりわけ公平性、誠実さ、そして競技の真実への尊重という原則に真っ向から反するものである。これは、規則の明白な誤った解釈に起因するものである。 競技規則に従って適正に実施され、勝利した試合の終了時に得られた結果を疑問視することで、CAFは自らの信頼性と、アフリカの人々が大陸のスポーツ機関に寄せている正当な信頼を著しく損なっている。セネガルは、献身、功績、そしてスポーツの卓越性を抹消するような行政決定を容認することはできない。 セネガルは、この不当な権利剥奪の試みを断固として拒否する。また、CAFの運営組織内における汚職の疑いについて、独立した国際的な調査を行うよう求める。」
モロッコは規則の適用を擁護している
対戦相手が激怒する中、モロッコ王立サッカー連盟（FRMF）はこの論争との距離を置く姿勢を示した。FRMFは、今回の抗議は単に法的な正当性を守るための措置であり、相手チームの実力を軽視する意図はなかったと主張した。 自国開催の大会で優勝と認定された判決を歓迎しつつ、同連盟は次のように述べた。「当連盟は、今回の対応が本大会に参加した各チームの競技成績に異議を唱える意図でなされたものではなく、あくまで大会規定の適用を求めるものであったことを改めて強調したい。」また、アフリカの大会規則を尊重する姿勢を改めて表明した。
法廷闘争はCASへと移る
欧州サッカー連盟と開催国が態度を崩さない中、セネガルサッカー連盟は、この件をスイスのスポーツ仲裁裁判所（CAS）に提訴することを明らかにした。同連盟は、外部による司法審査によって不戦敗の判定が覆され、ピッチ上で得られた結果が復活することを望んでいる。選手たちが試合を完遂するためにピッチに戻った以上、事後的な判定変更は全く無効であると主張している。しかし、欧州サッカー連盟は、ピッチを離れたチームに関する規則は明確であると主張している。 結局のところ、この激しい争いは欧州の法廷で決着がつくことになるだろう。
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