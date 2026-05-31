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Christian Pulisic, USMNTGetty
Ryan Tolmich

翻訳者：

セネガル戦の米国代表選手評価：クリスチャン・プリシッチが復調し活躍。ワールドカップ調整試合で米国代表が好印象を残した。

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クリスティアン・プリシッチ

クリスチャン・プリシッチが本来の調子を取り戻し、リカルド・ペピとフォラリン・バログンも好印象。米国代表はセネガル戦でワールドカップへの期待を高めた。

シャーロット発――「始めがすべて」という格言がある。日曜日のセネガル戦で米国男子代表は好スタートを切った。スコアは接戦でも、一度もリードを譲らなかった。ワールドカップの事実上の初戦で必要な白星を挙げ、次戦へ弾みをつけた。

3月にベルギー、ポルトガルに連敗した米国は、アフリカネイションズカップ王者のセネガルを3－2で下した。スコアは接戦を示すが、オフサイド判定で取り消されたゴールもあり、内容的には一方的な展開になってもおかしくない試合だった。

開始7分、プリシッチのパスをデストが決め先制。プリシッチ自身も20分に追加点。後半開始直前にマネに1点を返された。

後半は10人交代したものの、流れは変わらず。ただし守備は不安定になった。 Miles RobinsonのパスミスがSadio Maneに拾われ同点とされたが、USMNTの勢いは止まらない。終盤はBarogunの1点のみだったものの、ポスト直撃など好機を連発した。

守備には改善点が残り、攻撃も本番ではより鋭さが求められる。それでも、日曜の試合は前向きな材料となった。このチームが夏の本番を好スタート切るために必要なものだった。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでのUSMNT選手たちを評価…

  • Sergino Dest, USMNTGOAL

    ゴールキーパーとディフェンス

    マット・ターナー（7/10）：

    いくつかのビッグセーブでチームを救った。直近2試合の代表戦から気分一新、評価を上げた。

    アントニー・ロビンソン（6/10）：

    守備は及第点も、ボール捌きにはもう一工夫欲しい。

    ティム・リーム（6/10）：

    ヘディングを空振りして危ない場面があったが、マッケンジーがカバーした。それ以外は問題なし。

    マーク・マッケンジー（6/10）：

    危ない場面を処理し、全体的に安定していた。目を見張るほどではないが、堅実なプレーだった。

    アレックス・フリーマン（6/10）：

    マネの得点は防ぎきれなかったが、前半はセンターバックとして広い視野を示した。スピードとフィジカルを生かし、セネガルの攻撃を右サイドで何度も食い止めた。

    セルジーノ・デスト（8/10）：

    決勝点だけでなく、ドリブルで数人をかわした姿はマークする選手にとって悪夢だった。

    • 広告
  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    中盤

    タイラー・アダムス（6/10）：

    マネのゴールを防ぐには反応がわずかに遅れた。守備の要として彼の本領が問われる場面は意外と少なかった。

    セバスチャン・ベルハルター（5/10）：

    危ない場面が数回あり、高いレベルではワンタッチで済ますべき場面で二タッチした。教訓にはなったが、それに見合う代償は払わなかった。

  • Ricardo Pepi, USMNTGetty

    攻撃

    ジオ・レイナ（7/10）：

    時折光るプレーを見せ、決定機を創り出す寸前まで行った。及ばなかったものの、この活躍は大きな前進だ。

    クリスチャン・プリシッチ（9/10）：

    米国代表で最もダイナミックなアタッカーにとって理想的な一日だった。デストのゴールをアシストした後、自身も得点を挙げ、コンディションへの懸念は完全に消えた。

    リカルド・ペピ（9/10）：

    先制点で重要な役割を果たし、2点目ではアシストを記録。自身での得点はなかったが、高い能力を示した。

  • United States v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport

    サブメンバーとマネージャー

    クリス・ブレイディ（5月10日）：

    セネガルの2点目は、別の判断もできたが、自陣のミスで厳しい状況に追い込まれた。

    オーストン・トラスティ（7/10）：

    ボールの有無にかかわらず落ち着いており、評価を上げた。

    ジョー・スカリー（7/10）：

    スカリーはいつも通りの安定感を示し、信頼できるディフェンダーとしての評価を裏付けました。

    マイルズ・ロビンソン (4/10)：

    あのような形でボールを失うわけにはいかない。前半早々ならなおさらだ。彼自身が誰よりもそのことを理解しているはずだ

    クリスティアン・ロルダン（5/10）：

    まずまずの試合だったが、小さなミスが目立ち、批判を封じるには至らなかった。

    マリク・ティルマン（8/10）：

    バログンとの連携は良かったが、自身のゴールが取り消される不運もあった。常に適切なポジションを取れていた。

    マックス・アルフステン（6/10）：

    目立った活躍はなかったが、ウイングから左サイドバックに転向した選手としては及第点。

    ティモシー・ウィーア（6/10）：

    1度のシュートチャンスは枠を外れたが、危険な場面をいくつか作り出した。

    ウェストン・マッケニー (6/10)：

    珍しく調子が上がらず、後半も周囲が活躍する中で本調子には戻れなかった。

    フォラリン・バログン (9/10)：

    もっと得点を重ねてもおかしくない内容だった。セネガルには彼を止める手段がなかったが、審判の判定がそれを阻んだ。

    アレックス・ゼンデハス（7/10）：

    右サイドを突破したが、判断力がやや欠け、ポジション取りが悪く、決定機を逃した。

    マウリシオ・ポチェッティーノ（8/10）：

    彼は試合の最大の目標は全員が怪我なく戻ることだと語った。それゆえ、このパフォーマンスは予想外のボーナスだった。ポチェッティーノが起用した2つの異なる先発メンバーは自信を与え、チームの士気を高めた。

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