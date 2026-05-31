シャーロット発――「始めがすべて」という格言がある。日曜日のセネガル戦で米国男子代表は好スタートを切った。スコアは接戦でも、一度もリードを譲らなかった。ワールドカップの事実上の初戦で必要な白星を挙げ、次戦へ弾みをつけた。

3月にベルギー、ポルトガルに連敗した米国は、アフリカネイションズカップ王者のセネガルを3－2で下した。スコアは接戦を示すが、オフサイド判定で取り消されたゴールもあり、内容的には一方的な展開になってもおかしくない試合だった。

開始7分、プリシッチのパスをデストが決め先制。プリシッチ自身も20分に追加点。後半開始直前にマネに1点を返された。

後半は10人交代したものの、流れは変わらず。ただし守備は不安定になった。 Miles RobinsonのパスミスがSadio Maneに拾われ同点とされたが、USMNTの勢いは止まらない。終盤はBarogunの1点のみだったものの、ポスト直撃など好機を連発した。

守備には改善点が残り、攻撃も本番ではより鋭さが求められる。それでも、日曜の試合は前向きな材料となった。このチームが夏の本番を好スタート切るために必要なものだった。

GOALがバンク・オブ・アメリカ・スタジアムでのUSMNT選手たちを評価…