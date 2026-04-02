セネガル人スターの衝撃的な告白：「裏切られ、完全に打ちのめされた」

バビ・シェイク・ディウプは、2015年にスペイン代表としてU-19欧州選手権で優勝を果たし、セネガル代表としても3試合に出場したが、その後、彼に大きな影響を与えた悲惨な家族の出来事と重なり、サッカー選手としてのキャリアは下降線をたどった。

ディウプはインタビューで次のように語った。「約3年前、アレス・テッサロニキに加入した頃、信頼していた親戚の一人に財産を盗まれたんだ」。

さらに彼はこう続けた。「彼は私の銀行口座の全財産と持ち物を持ち去り、私を無一文にしてしまった。すべてが瞬く間に起こり、事態を把握する間もなく、私には何も残らなかった」。

さらに彼はこう続けた。「母からは彼の名前を明かさないよう頼まれたが、彼は私にとって父親のような存在だった。実の父は私が1歳の時に私たちを見捨てたため、彼と共に育ったのだ。私は彼を盲目的に信頼し、彼の命令に従っていた」。

彼は言った。「それは恐ろしいショックであり、極めて不愉快な驚きだった。彼を信頼していたため、私は彼に包括的な委任状を与えていた。彼は私の代わりに処分や署名を行う権限を持っていた。それは私にとって重大な過ちだったが、まさかこんなことが起きるとは想像もしていなかった」。

選手は続けた。「彼は私の家や車、そしてお金を奪い取った。私が経験したようなことは、敵にさえも味わってほしくない。今となっては、誰かを再び信頼するのは非常に難しいだろう」。

彼は次のように語った。「彼は姿を消してしまい、見つけるのは非常に困難だ。私はこの間、セネガルで自分の身辺整理や状況の立て直しを試みてきたが、すべてを失ってしまった」。