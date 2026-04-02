セネガル人スターの衝撃的な告白：「裏切られ、完全に打ちのめされた」

痛ましい、そして稀有な告白の中で、元セネガル代表のバビ・シェイク・ディウプ選手は、盲目的に信頼していた人物による大規模な詐欺被害に遭った後、自身が経験した経済的・精神的な崩壊の詳細を語った。彼はその体験を「最も憎むべき敵にも願いたくない悪夢」だと表現した。
かつて有望な才能と目されていたシェイク・ディウプ（28歳）は、苦難の年月を経て、サッカー選手としてのキャリアを再構築しようとしている。
痛ましい、そして稀有な告白の中で、元セネガル代表のバビ・シェイク・ディウプ選手は、盲目的に信頼していた人物による大規模な詐欺被害に遭った後、自身が経験した経済的・精神的な崩壊の詳細を語った。彼はその体験を「最も憎むべき敵にも願いたくない悪夢」だと表現した。
かつて有望な才能と目されていたシェイク・ディウプ（28歳）は、苦難の年月を経て、サッカー選手としてのキャリアを再構築しようとしている。
ディウプはスペイン紙『アス』のインタビューで、最近契約を結んだスペイン3部リーグのクラブ、プロメサスEDFへの加入を喜んでいると語った。
セネガルのジェディワイ郊外出身の彼は次のように語った。「今は幸せだ。恐ろしい悪夢の後に、ようやく笑顔を取り戻せた。しばらくサッカーの世界から離れていたが、再びボールを触る感覚は信じられないほどだ。今のところ、トレーニングは1回しか行っていない」。
セルタ・デ・ビーゴ、オリンピック・リヨン、アレス・テッサロニキ、エルチクなどでプレーした経験を持つ同選手は、「ゼロから始めなければならない」と付け加えた。
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バビ・シェイク・ディウプは、2015年にスペイン代表としてU-19欧州選手権で優勝を果たし、セネガル代表としても3試合に出場したが、その後、彼に大きな影響を与えた悲惨な家族の出来事と重なり、サッカー選手としてのキャリアは下降線をたどった。
ディウプはインタビューで次のように語った。「約3年前、アレス・テッサロニキに加入した頃、信頼していた親戚の一人に財産を盗まれたんだ」。
さらに彼はこう続けた。「彼は私の銀行口座の全財産と持ち物を持ち去り、私を無一文にしてしまった。すべてが瞬く間に起こり、事態を把握する間もなく、私には何も残らなかった」。
さらに彼はこう続けた。「母からは彼の名前を明かさないよう頼まれたが、彼は私にとって父親のような存在だった。実の父は私が1歳の時に私たちを見捨てたため、彼と共に育ったのだ。私は彼を盲目的に信頼し、彼の命令に従っていた」。
彼は言った。「それは恐ろしいショックであり、極めて不愉快な驚きだった。彼を信頼していたため、私は彼に包括的な委任状を与えていた。彼は私の代わりに処分や署名を行う権限を持っていた。それは私にとって重大な過ちだったが、まさかこんなことが起きるとは想像もしていなかった」。
選手は続けた。「彼は私の家や車、そしてお金を奪い取った。私が経験したようなことは、敵にさえも味わってほしくない。今となっては、誰かを再び信頼するのは非常に難しいだろう」。
彼は次のように語った。「彼は姿を消してしまい、見つけるのは非常に困難だ。私はこの間、セネガルで自分の身辺整理や状況の立て直しを試みてきたが、すべてを失ってしまった」。
ディウブはこの損失の大きさを次のように語った。「私は完全に打ちのめされました。銀行口座には一銭も残っていませんでした。私はお金を稼ぎ、何百万も貯めていましたが、彼はそれをすべて奪い去ったのです」。
彼は次のように述べた。「サッカー界の友人たち、特にエージェントのエリック・アロンソの支えのおかげで、この苦難を乗り越えることができた。彼は私に再起のチャンスを与えてくれたのだ。」
さらに、「彼は私に屋根のある住まいと食事、そしてサッカー選手としての仕事を与えてくれた。そして、幸せと前へ進む意欲を取り戻す手助けをしてくれた」と語った。
こうした出来事があったにもかかわらず、選手は復帰への強い自信を見せた。 「私はそれを確信している。最高のレベルに戻り、再び頂点に立つ姿を見せるだろう。私は若く、自分の強みを理解している。経験もあり、精神的にはかつてないほど強くなり、鉄の意志を持っている。頂点に戻るために、自分自身に2年の猶予を与えるつもりだ」
なお、バビ・シェイク・ディウプは現在、スペインの地域リーグでプレーしており、キャリアを再始動させ、再びトップリーグへの昇格を目指している。