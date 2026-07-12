セネガルは2026年ワールドカップ予選の不調を受け、パペ・ティアウ監督を解任した。

ティアウ監督の在任中、特に1月のアフリカネイションズカップで奇妙な出来事が起きた。セネガルは決勝でリードしていたが、ロスタイムにモロッコにPKが与えられた際、ティアウ監督は選手たちにピッチを退くよう指示し物議を醸した。このPKはブラヒム・ディアスが失敗した。 17分間の中断は大会に暗い影を落とし、パペ・ゲイエが延長戦で決勝点を奪ったものの、2か月後に上訴委員会がモロッコの勝利を認定した。

この騒動とその後続いた法的な争いは代表チームの体制を不安定にした。W杯敗退後、ゲイエが「現体制が続く限り代表を一時離脱する」と表明し、舞台裏の緊張が再び表面化した。