Getty Images Sport
翻訳者：
セネガルは2026年ワールドカップ予選の不調を受け、パペ・ティアウ監督を解任した。
ワールドカップでの敗北が解任につながった
FSFは公式声明で、代表チームの成績と将来性を慎重に評価した結果、セネガルサッカーの利益のため手続きを開始すると発表した。アブドゥライ・ファル会長は月曜日に記者会見し、決定の理由と代表チームの将来を説明する。
- Getty Images Sport
ベルギー戦の終盤の失速がティアウの運命を決定づけた
ティアウの転落は、ベルギーとの32強戦で決まった。セネガルは86分まで2－0とリードし、次ラウンドへ進みそうだった。だが守備が崩れ、終了間際に2失点。延長PK戦の末に敗れた。
グループステージではフランスとノルウェーに敗れ、イラクに5－0で勝利して辛うじて3位最上位で突破した。大会を通じての不安定さが、セネガルサッカー連盟（FSF）に決断を迫った。
物議を醸した任期
ティアウ監督の在任中、特に1月のアフリカネイションズカップで奇妙な出来事が起きた。セネガルは決勝でリードしていたが、ロスタイムにモロッコにPKが与えられた際、ティアウ監督は選手たちにピッチを退くよう指示し物議を醸した。このPKはブラヒム・ディアスが失敗した。 17分間の中断は大会に暗い影を落とし、パペ・ゲイエが延長戦で決勝点を奪ったものの、2か月後に上訴委員会がモロッコの勝利を認定した。
この騒動とその後続いた法的な争いは代表チームの体制を不安定にした。W杯敗退後、ゲイエが「現体制が続く限り代表を一時離脱する」と表明し、舞台裏の緊張が再び表面化した。
- Getty Images Sport
内部摩擦および契約上の紛争
ピッチ上の結果とは別に、ティアウ監督とFSFとの関係は数か月間ぎくしゃくしていた。5月には、2月に契約が満了したため、ワールドカップ準備のための米国行きの飛行機に搭乗拒否したという噂が流れた。FSFは当時、これらの報道を「断固として」否定する声明を発表したが、彼の去就をめぐる憶測は収まらなかった。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。