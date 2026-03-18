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セネガルのスター選手が、CAFがモロッコに優勝を認定したことでアフリカネイションズカップのタイトルを剥奪された後、反発のメッセージを発した
物議を醸した取締役会の決定が、最終決定を覆した
セネガルがタイトルを剥奪されたことで、アフリカのサッカー界は大きな衝撃を受けた。決勝戦の終了から2か月後、CAF（アフリカサッカー連盟）の控訴委員会が結果を覆し、モロッコに3-0の不戦勝を認定した。 この騒動の発端は、ロスタイム終盤にVARの判定により開催国にPKが与えられたことにある。これに対し、パペ・ティアウ監督は激怒し、選手たちにピッチを離れるよう指示した。その後、選手たちは試合を続行するためにピッチに戻ったものの、大会運営委員会はこれを大会規定違反と判断し、「テランガのライオンズ」ことセネガル代表から、苦戦を乗り越えて手にした王座を剥奪した。
ニアカテはピッチでの実績を確固たるものとしている
セネガル代表の守備の要であったこの30歳のディフェンダーは、リヨンがセルタと対戦するヨーロッパリーグの試合を前に、この件について質問を受けた。判決が下された後、優勝メダルとトロフィーを手にした自身の写真を投稿したニアカテは、法廷の判決によってチームの思い出が消えることはないことを明らかにした。 彼は次のように述べた。「クラブへの敬意と、この重要な試合を念頭に置いて、あまり詳しく話したくはない。SNSでの私の反応はご覧の通りだ。今日もその気持ちは変わらない。言えるのは、1月に私たちが経験したことと比べて、私にとって何も変わっていないということだ。改めて話す機会はまたあるだろう。今はリヨンに集中したい。」
延長戦の劇的な展開とPKの失敗
ラバトで行われた混沌とした決勝戦では、セネガルが最終的に1-0で勝利を収めるまでの間、異例の光景が繰り広げられた。チームのほとんどの選手が監督に続いてトンネルへと向かう中、サディオ・マネはピッチに残り、最終的にチームメイトを説得して戻らせた。その後、ブラヒム・ディアスが物議を醸したPKを蹴ることになったが、パネンカを試みたシュートはエドゥアール・メンディに難なくセーブされた。 試合は延長戦に入り、パパ・ゲイエが決勝ゴールを決めた。しかし、選手たちのピッチからの退場が長引いたため、上訴委員会はこの試合を3-0の不戦敗と裁定した。
今後の国際試合を見据えて
この裁定は、2年連続での大陸制覇を確実にしたと信じていたチームにとって、受け入れがたい苦い結果となった。大会期間中の7試合のうち6試合で先発出場したニアカテは、現在、所属クラブの欧州での活躍を最優先している。しかし、この物議を醸した決定の影は、今度の代表戦期間中も大きくのしかかるだろう。セネガル代表はすでに、この決定に対しスポーツ仲裁裁判所（CAS）に上訴する意向を表明している。
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