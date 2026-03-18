セネガルのスター選手が、CAFがモロッコに優勝を認定したことでアフリカネイションズカップのタイトルを剥奪された後、反発のメッセージを発した

セネガル代表の守備の要であったこの30歳のディフェンダーは、リヨンがセルタと対戦するヨーロッパリーグの試合を前に、この件について質問を受けた。判決が下された後、優勝メダルとトロフィーを手にした自身の写真を投稿したニアカテは、法廷の判決によってチームの思い出が消えることはないことを明らかにした。 彼は次のように述べた。「クラブへの敬意と、この重要な試合を念頭に置いて、あまり詳しく話したくはない。SNSでの私の反応はご覧の通りだ。今日もその気持ちは変わらない。言えるのは、1月に私たちが経験したことと比べて、私にとって何も変わっていないということだ。改めて話す機会はまたあるだろう。今はリヨンに集中したい。」