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「セネガルのゴレツカ」とは何者なのか？ ヴァンサン・コンパニの中盤を揺るがすことになりそうな18歳のワンダーキッド
ミュンヘンの新時代
『Bild』によると、バイエルン・ミュンヘンは18歳の有望MFンディアイの獲得を正式発表した。セネガルの才能は2031年夏までの契約にサインしており、クラブの長期的な将来に向けた重要な投資となる。
ンディアイは、DFBスターのゴレツカが空けたチーム内の枠を埋める形でアリアンツ・アレーナに加わる。ゴレツカが今夏、バイエルンで成功を収めた8年間を経て退団したことを受け、この若手は今後、ヨシュア・キミッヒ、アレクサンダル・パブロヴィッチ、トム・ビショフの主力MFトリオとポジションを争うことになる。
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コンパニのダイナミックな後継者
ンディアエの加入により、バイエルンのユニフォームを着るセネガル人選手の伝統はさらに広がることになった。ブナ・サール（2020～24年）、サディオ・マネ（2022～23年）、そして2025～26シーズンに同クラブでプレーしたニコラス・ジャクソンに続く形となる。
また、ンディアエはアリアンツ・アレーナを本拠地とするチームの若返りが進む陣容も強化する。すでにチームに組み込まれている高評価の10代選手たちの一員に加わることになり、その顔ぶれにはレナルト・カール（18）、ダビド・サントス・ダイバー（19）、カッシアーノ・キアラ（17）、マイコン・カルドーゾ（17）、ウィズダム・マイク（17）が含まれる。
「セネガルのゴレツカ」という異名はすでに広まり始めており、加入に寄せられる高い期待を反映している。バイエルンのコンパニ監督は以前からこの若手を高く評価しており、ガンビーノス・スターズ・アフリカからの当初6カ月間のローン移籍中に好印象を残す姿を見守ってきた。
「バラは素晴らしい人間性の持ち主で、非常に短い時間でFCバイエルンで自分の道を見つけた」と、バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは述べた。「彼はダイナミズムとボールを持った際のスピードを武器とするセントラルミッドフィルダーだ。賢く、ピッチ外でも並外れている」
自らの価値を証明する
正式な移籍発表があったのは今週に入ってからだが、ンディアイェはすでにトップチームの環境に溶け込むための十分な時間を得ていた。このティーンエイジャーは特別な許可を与えられ、テーガーンゼーとアジアで行われたプレシーズンキャンプでチームとともにトレーニングを積んでいた。
これらのトレーニングでのパフォーマンス、そして期限付き移籍期間中のブンデスリーガ4試合出場が、指導陣に準備が整っていると確信させた。主に中盤のバックアップと見なされている一方、その爆発的なスピードにより、最近の戦術練習では左サイドの選択肢として試される場面もあった。
- MIS
未来を見据えて
2031年までの契約を結んだことで、バイエルンがンディアイェの長期的な育成プランを明確に描いていることは明らかだ。彼は非常に競争の激しい環境に身を置くことになるが、短期間でロッカールーム内の信頼を勝ち取る能力は、ブンデスリーガの要求に対して精神的な準備ができていることを示している。
現時点で焦点となるのは、ンディアイェがフルタイムでのトップチームのサッカーへとステップアップする中で、それにどう対応するかだ。コンパニが戦術的な布陣の刷新を目指す中、「セネガルのゴレツカ」は今季のバイエルンにおける最も刺激的な新戦力の一人になるかもしれない。
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