ンディアエの加入により、バイエルンのユニフォームを着るセネガル人選手の伝統はさらに広がることになった。ブナ・サール（2020～24年）、サディオ・マネ（2022～23年）、そして2025～26シーズンに同クラブでプレーしたニコラス・ジャクソンに続く形となる。

また、ンディアエはアリアンツ・アレーナを本拠地とするチームの若返りが進む陣容も強化する。すでにチームに組み込まれている高評価の10代選手たちの一員に加わることになり、その顔ぶれにはレナルト・カール（18）、ダビド・サントス・ダイバー（19）、カッシアーノ・キアラ（17）、マイコン・カルドーゾ（17）、ウィズダム・マイク（17）が含まれる。

「セネガルのゴレツカ」という異名はすでに広まり始めており、加入に寄せられる高い期待を反映している。バイエルンのコンパニ監督は以前からこの若手を高く評価しており、ガンビーノス・スターズ・アフリカからの当初6カ月間のローン移籍中に好印象を残す姿を見守ってきた。

「バラは素晴らしい人間性の持ち主で、非常に短い時間でFCバイエルンで自分の道を見つけた」と、バイエルンのスポーツディレクター、クリストフ・フロイントは述べた。「彼はダイナミズムとボールを持った際のスピードを武器とするセントラルミッドフィルダーだ。賢く、ピッチ外でも並外れている」