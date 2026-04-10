アフリカサッカー連盟（CAF）は、同連盟の評判を傷つけ、クラブおよび代表レベルで主催する大会の信頼性を脅かす危機が相次いだことを受け、窮地に立たされている。
CAFの関係者は、いまなおスポーツ仲裁裁判所（CAS）で係争中の「アフリカネイションズカップ2025決勝」問題の悪夢からまだ立ち直れないまま、CAFチャンピオンズリーグにおけるスーダンのアル・ヒラルとモロッコのナフダ・ベルカンの一戦に関する新たな問題が浮上した。
注目すべきは、セネガルサッカー連盟とアル・ヒラルが、CAFの委員会における係争案件の審理（聴聞）手続きの進め方について不満を申し立てたことであり、これにより当該委員会の能力に疑問符が付く形となっている。
こうした苦情は、CAFが今月4月上旬に、規程の変更に加え、組織内の各種委員会の責任者の刷新を目指していると発表した動きの背景を説明するものだ。
こちらも読む：
「最高の贈り物」…モツェペ氏、CAFの汚職調査を求めるセネガル政府の要求に回答
辞任後のCAF幹部：「私は“スケープゴート”ではない」…偏向を疑うなら証拠を出せ
「現実的ではない」…モツェペ氏の“アフリカ王者”に関する発言をセネガル紙はどう見たか？