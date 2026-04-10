アル・ヒラル・スーダンはCAF（アフリカサッカー連盟）に対し、準々決勝のホーム＆アウェー2試合合計で2-1と敗れたにもかかわらず、RSベルカンに代わってチャンピオンズリーグ準決勝への進出を認めるよう求めている。

アル・ヒラルは、選手ハムザ・アル＝ムサウィがドーピング物質を摂取していたことが確認されているにもかかわらず両チームの2試合に出場していた点を根拠としており、これを受けてクラブは本件について緊急かつ包括的な調査を開始するよう要求している。

スーダンの同クラブは昨日木曜日、強い調子の声明を発表し、この案件に関する懲罰委員会の聴聞手続きには明白な法的瑕疵があったと強調した。

クラブは声明で次のように述べた。「アル・ヒラルは、本日CAF本部で開催された、ドーピング検査で陽性結果が確認された後の選手ハムザ・アル＝ムサウィの出場資格に関する案件についての懲罰委員会の聴聞において起きた事態に、深い懸念と最も強い非難を表明する。」

さらに「この聴聞で起きたことは、単なる一過性の手続き違反と見なせるものではなく、適正手続きの基本原則の重大な崩壊を意味し、CAFの懲戒機関の独立性・信頼性・正当性、ひいてはアフリカサッカー全体の公正性に深刻な疑念を生じさせる」と付け加えた。

そして「当初から、審理体制の構成には本質的な欠陥があった。聴聞の議長であるオスマン・ケイン氏は、当該選手に対する暫定停止を解除する決定に以前関与しており、その決定こそが本件へと至る一連の出来事の最初の引き金となった。これは明白で否定し得ない利益相反を生み出す。私たちが即時に異議を申し立てたにもかかわらず、相手方が事前にこの体制を把握し、アル・ヒラル・クラブが出席した会合でこれに同意していたことが判明した」と続けた。

さらに「聴聞中、重大な手続き上の侵害が発生した。委員の一人が英語を理解できないと述べたにもかかわらず、適切な通訳が用意されなかった。また、私たちの弁論を再提示または明確化する要請は拒否され、審議と採決が継続する中で、私たちの代表者が突然排除された」と述べた。

そして「さらに深刻なのは、私たちの代表団が排除された一方で、相手方の弁護士は聴聞に残ることを許されたことだ。クラブの代表者は繰り返し遮られ、公正に主張を提示することを妨げられた」と締めくくった。