Goal.com
ライブ
MOROCCO-SENEGAL-FBL-AFR-CAFAFP

翻訳者：

セネガルとスーダンからの抗議…CAFの混乱がアフリカの大会の公正性を脅かす

アル・ヒラル・オムドゥルマン 対 RSBベルカンヌ
アル・ヒラル・オムドゥルマン
RSBベルカンヌ
CAF ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝｽﾞ･ﾘｰｸﾞ
セネガル 対 モロッコ
セネガル
モロッコ
アフリカ・ネイションズカップ
アル・アハリ 対 エスペランス
アル・アハリ
エスペランス
モロッコ
セネガル
エジプト
チュニジア

アフリカ連合の委員会が法的違反をめぐり論争を巻き起こす

アフリカサッカー連盟（CAF）は、同連盟の評判を傷つけ、クラブおよび代表レベルで主催する大会の信頼性を脅かす危機が相次いだことを受け、窮地に立たされている。

CAFの関係者は、いまなおスポーツ仲裁裁判所（CAS）で係争中の「アフリカネイションズカップ2025決勝」問題の悪夢からまだ立ち直れないまま、CAFチャンピオンズリーグにおけるスーダンのアル・ヒラルとモロッコのナフダ・ベルカンの一戦に関する新たな問題が浮上した。

注目すべきは、セネガルサッカー連盟とアル・ヒラルが、CAFの委員会における係争案件の審理（聴聞）手続きの進め方について不満を申し立てたことであり、これにより当該委員会の能力に疑問符が付く形となっている。

こうした苦情は、CAFが今月4月上旬に、規程の変更に加え、組織内の各種委員会の責任者の刷新を目指していると発表した動きの背景を説明するものだ。

こちらも読む：

「最高の贈り物」…モツェペ氏、CAFの汚職調査を求めるセネガル政府の要求に回答

辞任後のCAF幹部：「私は“スケープゴート”ではない」…偏向を疑うなら証拠を出せ

「現実的ではない」…モツェペ氏の“アフリカ王者”に関する発言をセネガル紙はどう見たか？

  • アル・ヒラルが深刻な舞台裏を明かす

    アル・ヒラル・スーダンはCAF（アフリカサッカー連盟）に対し、準々決勝のホーム＆アウェー2試合合計で2-1と敗れたにもかかわらず、RSベルカンに代わってチャンピオンズリーグ準決勝への進出を認めるよう求めている。

    アル・ヒラルは、選手ハムザ・アル＝ムサウィがドーピング物質を摂取していたことが確認されているにもかかわらず両チームの2試合に出場していた点を根拠としており、これを受けてクラブは本件について緊急かつ包括的な調査を開始するよう要求している。

    スーダンの同クラブは昨日木曜日、強い調子の声明を発表し、この案件に関する懲罰委員会の聴聞手続きには明白な法的瑕疵があったと強調した。

    クラブは声明で次のように述べた。「アル・ヒラルは、本日CAF本部で開催された、ドーピング検査で陽性結果が確認された後の選手ハムザ・アル＝ムサウィの出場資格に関する案件についての懲罰委員会の聴聞において起きた事態に、深い懸念と最も強い非難を表明する。」

    さらに「この聴聞で起きたことは、単なる一過性の手続き違反と見なせるものではなく、適正手続きの基本原則の重大な崩壊を意味し、CAFの懲戒機関の独立性・信頼性・正当性、ひいてはアフリカサッカー全体の公正性に深刻な疑念を生じさせる」と付け加えた。

    そして「当初から、審理体制の構成には本質的な欠陥があった。聴聞の議長であるオスマン・ケイン氏は、当該選手に対する暫定停止を解除する決定に以前関与しており、その決定こそが本件へと至る一連の出来事の最初の引き金となった。これは明白で否定し得ない利益相反を生み出す。私たちが即時に異議を申し立てたにもかかわらず、相手方が事前にこの体制を把握し、アル・ヒラル・クラブが出席した会合でこれに同意していたことが判明した」と続けた。

    さらに「聴聞中、重大な手続き上の侵害が発生した。委員の一人が英語を理解できないと述べたにもかかわらず、適切な通訳が用意されなかった。また、私たちの弁論を再提示または明確化する要請は拒否され、審議と採決が継続する中で、私たちの代表者が突然排除された」と述べた。

    そして「さらに深刻なのは、私たちの代表団が排除された一方で、相手方の弁護士は聴聞に残ることを許されたことだ。クラブの代表者は繰り返し遮られ、公正に主張を提示することを妨げられた」と締めくくった。

    • 広告

  • 疑念を抱かせること

    アル・ヒラルは声明の中で次のように続けた。「手続きは透明性を欠いており、審理に出席していたクラブの正式な法定代理人を通じて基本的な情報が伝えられることはなく、非公式に、しかもいかなる書面の記録も伴わずに伝達された。さらに懸念すべきことに、何らの理由もなくクラブに法定代理人の変更を行うよう提案されたが、これは受け入れがたく、手続きの公正さ、ならびに事前に方向づけられていた可能性について深刻な疑念を生じさせる」。

    また次のように強調した。「アル・ヒラル・クラブは、聴聞会が本質的に瑕疵のあるもので、独立性と中立性を欠き、当クラブの防御権および意見を述べる権利が明白に侵害された結果となったことを確認する。このプロセスの運営方法は、公正と透明性の原則を組織的に無視する姿勢を反映しており、CAFが客観的かつ公正に司法を運営する能力に大きな疑問符を投げかける」。

    さらに次のように付け加えた。「このような慣行は当クラブに害を及ぼすだけでなく、CAFの統治に対する信頼を損ない、アフリカのサッカー全体の評判を傷つける」。

  • 緊急の依頼

    同じ文脈で、アル・ヒラルはCAFに対し、準決勝のRSベルカン対AS FAR（ロイヤル・アーミー）戦の延期を求める緊急申請を提出した。スーダンのクラブが有利な裁定を得て、試合に参加できるようになることを期待してのものだ。

    スーダンのクラブの声明によると、アル・ヒラルはアフリカサッカー連盟（CAF）の控訴委員会に対し、来週土曜日に予定されているRSベルカン対AS FAR戦の延期を求める緊急申請を行った。

    アル・ヒラルは規律委員会規則の「4」条項を根拠として申請を補強し、緊急の要求を正当化した。試合が開催された場合、たとえ後日、申し立ての結果に関する決定がアル・ヒラルに有利に下されたとしても、同クラブに重大な損害が及ぶと指摘した。

  • 弁論なしの控訴審期日

    CAFの委員会における審理手続きについてのアル・ヒラルの不満は初めてではない。これに先立ち、CAN決勝の案件でもセネガル側が同様の点を訴えており、その際、上訴委員会はモロッコにタイトルの正当性があると認定したが、その後「テランガのライオンズ」の関係者は「CAS（スポーツ仲裁裁判所）」に持ち込んだ。

    セネガルサッカー連盟のアブドゥラ・ソウ事務総長は、3月18日、物議を醸した決定への反応としてフランスのRMC Sportのインタビューで、「これは難しいというだけの話ではなく、茶番だ！ 確かに受け入れるのは難しいが、我々は立場を堅持し、法的手段を取る。スポーツ仲裁裁判所が真実を明らかにする」と語った。

    ソウは、ビデオ会議方式で行われた上訴審の舞台裏についても明かし、多くの不透明さがあったと強調した。

    「朝7時に呼び出され、その後、夜になって9時に延期すると告げられた。入室しても審理は定刻に始まらず、その後、委員長が全員に自己紹介を求めた。次にモロッコに発言を与えて要求を述べさせ、それから我々に返答を求めたので、我々は返答した」と述べた。

    さらに「その後、委員長はセネガルを待機室に入れると言い、我々はそこで一切の連絡もないまま2時間待った。CAFの秘書に連絡すると、審理は終わったと言われた！」と付け加えた。

    セネガル側の責任者は「信じられない。弁論なしでどうやって上訴審が開かれるのか？」と続けた。

    そして「上訴審では、我々は何の弁論も行っていない。法務顧問でさえ発言しなかった。5時間続き、議論や質問があった最初の審理とは対照的だ。今回は、ほとんど何も起きなかった」と語った。

    決定が事前に決まっていたのかについては、「はい、極めて明白に。委員長には任務があり、それを実行した。汚い仕事だが、我々は立ち向かう」と述べた。

    また、アル・ヒラルがオスマン・ケインの存在に不満を示したのと同様に、ソウも上訴委員会の構成を批判し、潜在的な利益相反があると指摘した。

    「最も危険なのは、独立しているべき機関であるにもかかわらず、上訴委員会の中に国内連盟の会長がいることだ。チュニジア連盟会長が委員であり、これは明白な違反だ」と述べた。

  • アル・アハリの抗議とモツェペのサプライズ

    事はそれだけにとどまらず、エジプトのアル・アハリにも及んだ。同クラブも、CAFチャンピオンズリーグ準々決勝第2戦でのエスペランス・チュニス戦における自クラブサポーターの入場禁止処分をめぐり、控訴委員会が審理を遅らせているとして不満を訴えた。

    アル・アハリは、サポーターの入場禁止処分に対する控訴の審理日程が延期された決定を受け、アフリカサッカー連盟（CAF）に正式な抗議を提出していた。

    同クラブは公式サイト上の声明で、この抗議はCAFから相次いで2度の通知を受けた後に行ったものだとし、審理が午前11時から午後1時へ延期されたのち、最終的に期限を定めず延期されたと明らかにした。

    そして「この決定は試合の数日前に下されたものであり、控訴はクラブの法的権利で、試合日程の前に裁定されなければならない。アル・アハリは抗議において、次のチャンピオンズリーグの試合前に控訴を緊急に審理する権利を主張する」と付け加えた。

    CAFは、グループステージ最終節でカイロ・スタジアムにおいて、アル・アハリのサポーターがモロッコのAS FAR（軍隊クラブ）の選手に瓶を投げつけたことを受け、エスペランスとの第2戦でサポーターの入場を禁止するという、金銭的および懲戒的処分を同クラブに科すと発表していた。

    アル・アハリは、エスペランスに第1戦・第2戦ともに敗れ、合計4-2で大会から姿を消した。

    その後、CAF会長のパトリス・モツェペはカイロで開いた記者会見で、アル・アハリ対エスペランス戦で観客が不在だったことに驚いたと述べ、意外な発言をした。

    CAF会長は「アル・アハリ対エスペランスの試合で観客がいなかったことに驚いた。理由を尋ねると、CAF規律委員会によってアル・アハリの観客が停止処分になっていると知らされた」と語った。