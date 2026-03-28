CAFの決定を受け、今日の午後――セネガルがペルーとの親善試合に臨む中――代表チームはピッチに立ち、エンブレムの上部に2つの星をあしらった（ピッチ上で勝ち取った2つの大陸タイトルを象徴する）新しい公式ユニフォームを誇らしげに披露した。

しかし、それだけではない。

セネガル代表チームは、選手やスタッフ全員で、スタッド・ド・フランスに集まったサポーターと共に、アフリカネイションズカップのトロフィーを手にパレードを行い、祝賀の輪を広げた。

この明確な行動は、政治的・スポーツ的な対立をさらに激化させるものだ。