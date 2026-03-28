セネガルは一歩も引くことなく、アフリカサッカー連盟（CAF）の決定に公然と異議を唱え、モロッコへのアフリカネイションズカップの「不戦勝による授与」に抗議している。 「テランガのライオンズ」は、代表チームによる大陸最高峰のトロフィー獲得の取り消しを求める異議申し立てを正式に提出した後、本日ピッチに立った。その意図は明確であり、アフリカサッカー連盟に対して、アフリカネイションズカップでの勝利はピッチ上で勝ち取ったものであり、セネガル国民全員が疑いようもなくアフリカの王者であると自負していることを、はっきりと示すことにある。
AFP
翻訳者：
セネガルがCAFの決定に抗議：2つの星とアフリカネイションズカップのトロフィーをピッチに持ち込む――ペルーとの親善試合で何が起きたのか
何が起きたのか
CAFの決定を受け、今日の午後――セネガルがペルーとの親善試合に臨む中――代表チームはピッチに立ち、エンブレムの上部に2つの星をあしらった（ピッチ上で勝ち取った2つの大陸タイトルを象徴する）新しい公式ユニフォームを誇らしげに披露した。
しかし、それだけではない。
セネガル代表チームは、選手やスタッフ全員で、スタッド・ド・フランスに集まったサポーターと共に、アフリカネイションズカップのトロフィーを手にパレードを行い、祝賀の輪を広げた。
この明確な行動は、政治的・スポーツ的な対立をさらに激化させるものだ。
CAFの決定と正式な不服申立て
少し話を戻して、一連の出来事を振り返ってみましょう。
アフリカネイションズカップ決勝のモロッコ戦でセネガルがピッチを退いたことを受け、CAFは公式に判定を覆し、セネガルに対し3-0の不戦勝を宣告してモロッコに優勝カップを授与する決定を下しました。
その後、セネガルサッカー連盟（FSF）は、CAFによる3-0の不戦勝およびモロッコへの優勝決定という決定に対し、スポーツ仲裁裁判所（TAS）へ上訴することを決定した。
しかし、TASの判決を待つ間、セネガルは、ピッチ上で真のアフリカ王者であるのはどの代表チームなのかを、雄弁な行動をもって明確にし、改めて示そうとした。