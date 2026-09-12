アーセナルはタイトル防衛に向けて見事なスタートを切り、流れるような攻撃的サッカーで注目を集めながら開幕3連勝を飾った。昨季の優勝時にはセットプレーの強さからしばしば「Set Piece FC」と呼ばれていたが、今季ここまでの得点はすべてオープンプレーから生まれている。

スタジアム・オブ・ライトでの一戦を前に、アルテタ監督はチームの成長に向けたビジョンについてこう説明した。「ここまでチームに見てきたものをとても気に入っている。もちろん華やかさもあるが、それだけでなく、ピッチ上で起きることが自分たちの望むものであることをしっかり確かなものにすることだ。そして、その支配力、コントロール、脅威を常に頭に置いておくことだ。

「これが自分たちの進み続けるべき道であり、いくつかの部分では進化しなければならない。その分野は自分たちが非常に重視してきたところでもあり、今は多くの選手が戻ってきている」

指揮官はチームに対し、引き続き容赦ない姿勢を保つよう求めている。「チームとして生み出しているチャンスや相乗効果はより強いものになっているし、これからもそうあり続ける。それが常に自分たちの意図だ。

「時には相手のレベルによることもあれば、時には実行のレベルによることもある。そしてそこもさらに高めていかなければならない。試合を通して、より効率的に、より支配的になるためにだし、自分たちはそれを続けていく」