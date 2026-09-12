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「セットプレーFC」はもう終わり?! ミケル・アルテタが今季のアーセナルの密かな目標を明かす。指揮官はプレミアリーグに容赦ない警告も発した
アルテタ、自身の王者チームにさらなる華を要求
アーセナルはタイトル防衛に向けて見事なスタートを切り、流れるような攻撃的サッカーで注目を集めながら開幕3連勝を飾った。昨季の優勝時にはセットプレーの強さからしばしば「Set Piece FC」と呼ばれていたが、今季ここまでの得点はすべてオープンプレーから生まれている。
スタジアム・オブ・ライトでの一戦を前に、アルテタ監督はチームの成長に向けたビジョンについてこう説明した。「ここまでチームに見てきたものをとても気に入っている。もちろん華やかさもあるが、それだけでなく、ピッチ上で起きることが自分たちの望むものであることをしっかり確かなものにすることだ。そして、その支配力、コントロール、脅威を常に頭に置いておくことだ。
「これが自分たちの進み続けるべき道であり、いくつかの部分では進化しなければならない。その分野は自分たちが非常に重視してきたところでもあり、今は多くの選手が戻ってきている」
指揮官はチームに対し、引き続き容赦ない姿勢を保つよう求めている。「チームとして生み出しているチャンスや相乗効果はより強いものになっているし、これからもそうあり続ける。それが常に自分たちの意図だ。
「時には相手のレベルによることもあれば、時には実行のレベルによることもある。そしてそこもさらに高めていかなければならない。試合を通して、より効率的に、より支配的になるためにだし、自分たちはそれを続けていく」
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「予測不可能」なハヴァーツが攻撃陣をけん引する
アーセナルのスタイル面での変化をもたらした大きな要因の一つは、カイ・ハフェルツの好調ぶりだ。その多才さは、今もなお相手DF陣を困惑させ続けている。ドイツ代表のハフェルツは目覚ましい状態にあり、前線のさまざまな役割をこなしながら、ゴールやチャンス創出に貢献している。アルテタ監督は、このFWがプレミアリーグで同世代の選手たちと一線を画す理由はフットボールIQにあると考えており、毎週末に対戦プランを立てる指揮官たちにとって悪夢のような存在になっているとしている。
ハフェルツの戦術的な役割について、アルテタ監督は次のように語った。「ベストなポジションは、その試合が何を要求するか、その日にチームが何を求めるかに応じて決まる。できる限り効率的に、できる限り予測不可能であるためだ。
「カイは極めて賢い。それが彼の最大の長所だ。彼は試合を理解しているし、常に5秒、10秒先を行っている。自分に何があるのかを分かっていて、それについて考える必要がない。ただ行動するだけなんだ。そして、周囲の選手たちをより良くする。それもまた非常に大きな資質だ。
「そのうえで、彼はゴールも決め、チャンスも生み出している。運動量も、みんなが知っているように本当に傑出している。そして今は精神状態も非常に良い」
ウーデゴールが最高のコンディションを取り戻す
マルティン・ウーデゴールが万全の状態を取り戻したことも、大きな追い風となっている。ノルウェー代表キャプテンはここ2シーズン、負傷による離脱に苦しんできたが、最近は本来の姿を取り戻したように見え、チェルシー戦とナポリ戦では決勝点を挙げている。
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コンサが即座にインパクトを残す
守備面では、アストン・ビラから加わったエズリ・コンサが最終ラインに新たなリーダーシップという側面をもたらしている。今夏に5500万ポンドで加入したこのDFは先発イレブンに違和感なく溶け込み、声で周囲を動かす存在感と人柄について指揮官から高い評価を受けている。
アルテタ監督は、このDFがいかに早くチームに順応したかに大きな驚きを示し、こう続けた。「それは間違いなく称賛すべきことだ。なぜなら、決して簡単なことではないし、当たり前だと思うべきでもないからだ。だが、彼と仕事をしてきた多くの人たち、スタッフであれ選手であれ、話を聞いた後には、みんなが彼について語る様子から、私はすでにある程度感じ取っていた。
彼は人を一つにまとめるのが非常にうまい人物だとね。本当の意味で個性があり、多くのリーダーシップの資質を備えている。
そして初日を見れば分かった。トレーニングでの姿勢、話し方、自分の見せ方。非常に印象的だったし、ここまでは本当にいい仕事をしている」
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