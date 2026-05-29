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Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

翻訳者：

「セットプレーやクロスだけじゃない！」。ミケル・アルテタが「独自のスタイル」を確立したと称賛される中、イタリアのレジェンドがアーセナルを「つまらない」という批判から擁護。

ミケル・アルテタ
アーセナル
パリ・サンジェルマン 対 アーセナル
チャンピオンズ リーグ
プレミアリーグ
A. Pirlo

イタリアのレジェンド、アンドレア・ピルロは、ミケル・アルテタ監督の戦術を擁護し、アーセナルがフィジカル重視を超えた独自のスタイルを持つと主張した。パリ・サンジェルマンとのチャンピオンズリーグ決勝を控える中、元ACミランとユヴェントスの名MFは、セットプレーに依存するという批判を否定した。

  • アーセナルのスタイルがピルロから称賛される

    ピルロはチャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルを率いるアルテタを称賛した。セットプレーやクロスに頼るだけではないと強調した。アルテタ監督の下、チームは組織的な戦術とセットプレーで結果を出してきたが、一部からは「実験室的」で実利主義すぎると批判されてきた。それでもピルロは、アーセナルが独自のスタイルを確立したと確信している。

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  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    ピルロがアルテタのサッカー哲学を支持

    元イタリア代表MFは、アーセナルの台頭にチームの団結力と堅守が不可欠だったと指摘し、クラブをプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に導いたアルテタ監督を称えた。

    「単にコーナーキックやクロスのみではない点が気に入っている」とピルロは『マルカ』に語った。「彼は独自のプレースタイルを確立し、コーナーキックの活用法もその一つだ。細部まで研究する才能は並外れており、プレミアリーグ制覇と決勝進出は素晴らしい成果だ」

  • ピルロはアーセナルの戦術にバランスを見出している

    批評家たちはアーセナルの戦術のエンターテインメント性を疑問視している。しかし元ユヴェントス監督は、ガンナーズが組織力と攻撃力のバランスを取っていると見る。

    「アーセナルは集団として非常に堅固で、セットプレーのチャンスを生かす必要がある。センターバックの2人は強靭で、チームに大きな安定感を与えている」

  • Luis Enrique Mikel ArtetaGetty Images

    アーセナル、欧州での正念場の試合に備える

    アルテタ監督率いるアーセナルは、欧州制覇で躍進を締めくくる大一番に臨む。ブダペストの決勝では、ルイス・エンリケ率いるPSGが戦術面で大きな試練を与える。

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