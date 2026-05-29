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「セットプレーやクロスだけじゃない！」。ミケル・アルテタが「独自のスタイル」を確立したと称賛される中、イタリアのレジェンドがアーセナルを「つまらない」という批判から擁護。
アーセナルのスタイルがピルロから称賛される
ピルロはチャンピオンズリーグ決勝を前に、アーセナルを率いるアルテタを称賛した。セットプレーやクロスに頼るだけではないと強調した。アルテタ監督の下、チームは組織的な戦術とセットプレーで結果を出してきたが、一部からは「実験室的」で実利主義すぎると批判されてきた。それでもピルロは、アーセナルが独自のスタイルを確立したと確信している。
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ピルロがアルテタのサッカー哲学を支持
元イタリア代表MFは、アーセナルの台頭にチームの団結力と堅守が不可欠だったと指摘し、クラブをプレミアリーグ制覇とチャンピオンズリーグ決勝進出に導いたアルテタ監督を称えた。
「単にコーナーキックやクロスのみではない点が気に入っている」とピルロは『マルカ』に語った。「彼は独自のプレースタイルを確立し、コーナーキックの活用法もその一つだ。細部まで研究する才能は並外れており、プレミアリーグ制覇と決勝進出は素晴らしい成果だ」
ピルロはアーセナルの戦術にバランスを見出している
批評家たちはアーセナルの戦術のエンターテインメント性を疑問視している。しかし元ユヴェントス監督は、ガンナーズが組織力と攻撃力のバランスを取っていると見る。
「アーセナルは集団として非常に堅固で、セットプレーのチャンスを生かす必要がある。センターバックの2人は強靭で、チームに大きな安定感を与えている」
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アーセナル、欧州での正念場の試合に備える
アルテタ監督率いるアーセナルは、欧州制覇で躍進を締めくくる大一番に臨む。ブダペストの決勝では、ルイス・エンリケ率いるPSGが戦術面で大きな試練を与える。