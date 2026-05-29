批評家たちはアーセナルの戦術のエンターテインメント性を疑問視している。しかし元ユヴェントス監督は、ガンナーズが組織力と攻撃力のバランスを取っていると見る。

「アーセナルは集団として非常に堅固で、セットプレーのチャンスを生かす必要がある。センターバックの2人は強靭で、チームに大きな安定感を与えている」