クラブ公式サイトの取材に対し、ゴンサレスはチーム全体がマレスカのトレーニング方法論に適応していることを強調した。チームの適応プロセスについて、ゴンサレスは次のように説明した。「シーズン最初の1週間までに、その1年を通じて学べることのすべてを知ることはできない。だが、1年が過ぎたとしても、僕たちは常に学び続けることになる。

「それがフットボールであり、それが人生だ。簡単ではない。なぜなら、コミュニティー・シールドの週に合流する選手もいるからだ。でも、初日からここにいる僕たちにとっては、その試合に向けて準備を整えるのはより簡単になるだろう」

新指揮官との関係について、ゴンサレスはこう付け加えた。「エンツォとのセッションを楽しめている。もちろん、ペップと一緒だった昨季とは違いもあるが、僕たちのプレーの仕方には多くの共通点がある。ハイプレスをかけ、できるだけ早くボールを奪い、多くのパスをつなぐという全体的な考え方は同じだ。

「ここ数年やってきたのと同じレベルと、その野心を維持することが重要だと思う。それがエンツォの考えでもあると思うし、僕はそれをとても気に入っている。シーズンはとても長いので、エンツォが僕たちに求める新しいことに適応できるよう、準備を整え続けなければならない」