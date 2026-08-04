AFP
翻訳者：
「セッションを楽しんでいる」 マンチェスター・シティのスターが新指揮官エンツォ・マレスカの下での生活を明かす
マレスカ、ゴンサレスに新たなチャンスを与える
ゴンサレスは、90分間を1-1で終えた末にPK戦で最終的に敗れたインテル戦で印象的なプレーを披露し、シティの中盤の中心的存在になり得る大きな可能性を示した。24歳のスペイン人MFは、2025年2月にFCポルトから加入したものの、これまでペップ・グアルディオラ監督の下では安定して出場機会を得るのに苦しんでいた。マレスカの就任により、ゴンサレスはマンチェスター・シティの先発メンバーで自身の実力を証明する新たな機会を手にした。
- Getty Images Sport
「私は私たちのセッションを楽しんでいた」
クラブ公式サイトの取材に対し、ゴンサレスはチーム全体がマレスカのトレーニング方法論に適応していることを強調した。チームの適応プロセスについて、ゴンサレスは次のように説明した。「シーズン最初の1週間までに、その1年を通じて学べることのすべてを知ることはできない。だが、1年が過ぎたとしても、僕たちは常に学び続けることになる。
「それがフットボールであり、それが人生だ。簡単ではない。なぜなら、コミュニティー・シールドの週に合流する選手もいるからだ。でも、初日からここにいる僕たちにとっては、その試合に向けて準備を整えるのはより簡単になるだろう」
新指揮官との関係について、ゴンサレスはこう付け加えた。「エンツォとのセッションを楽しめている。もちろん、ペップと一緒だった昨季とは違いもあるが、僕たちのプレーの仕方には多くの共通点がある。ハイプレスをかけ、できるだけ早くボールを奪い、多くのパスをつなぐという全体的な考え方は同じだ。
「ここ数年やってきたのと同じレベルと、その野心を維持することが重要だと思う。それがエンツォの考えでもあると思うし、僕はそれをとても気に入っている。シーズンはとても長いので、エンツォが僕たちに求める新しいことに適応できるよう、準備を整え続けなければならない」
MFが支配的地位確立へ名乗り
ゴンサレスがアンカーとして見せた印象的なパフォーマンスは、インテル戦の後半で明確だった。ティジャニ・ラインデルスとマテオ・コバチッチを擁したシティの中盤が前半に苦しむ中、その存在は重要なバランスをもたらした。6番としての起用により、リコ・ルイスは中盤の内側に入り、流動的にボール前進を促進できた。中盤での競争やロドリの将来を巡る不透明感がある中、ゴンサレスの戦術理解とマレスカのハイプレスシステムへの適性は、脇役ではなく主力の選択肢として地位を確立する大きな機会となっている。
- Nexpher Images
コミュニティ・シールドの試金石が迫る
シティは8月16日のアーセナル戦で行われるコミュニティ・シールドで、マレスカの新システムの完成度を初の公式戦で試すことになる。ゴンサレスはクラブのプレシーズン初日から継続して関わってきたため、先発する可能性が高い。このMFがプレミアリーグで定位置を確保するには、指揮官の戦術プランを着実に遂行しつつ、鋭いボール配給を見せることが重要になる。
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