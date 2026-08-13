セスク・ファブレガス、ミケル・アルテタに「忍耐」を示したアーセナル首脳陣を称賛　コモ指揮官はアーセナルの文化を手本にする考えだ

現役時代にアーセナルで303試合に出場したこのスペイン人は、アルテタ体制の序盤に苦しんだ時期がありながらも、クラブの首脳陣が戦略的ビジョンを断固として支持し続けたことを指摘した。

エミレーツ・スタジアムでの試合後に話したファブレガスは、クラブの長期的な計画性への賛辞を次のように口にした。「まずは7年、8年前、このプロジェクトを始めた時点までさかのぼって、クラブ全体にお祝いを言いたい。なぜなら、フットボール界で日々目にするものを考えれば、アーセナルがやったこと、特に難しい時期にやったことは、存在しないようなものだからだ。

「昨年、チャンピオンズリーグの試合を見に来た時に、エドゥにも、アンドレア［ベルタ］にも言ったんだ。クラブ全体におめでとうと。辛抱強さ、結束、そしてプランを貫いたことに対してね。3年連続で、間違っていたら訂正してほしいけど、8位、8位、8位だった。4年目はあと少しでチャンピオンズリーグだったが、大きな失望があった。トッテナムが来て、5位で終わった。でも、それでも進み続ける。プランがあり、目標があり、進歩があるからだ。前へ進み続けるんだ」