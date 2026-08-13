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セスク・ファブレガス、ミケル・アルテタに「忍耐」を示したアーセナル首脳陣を称賛 コモ指揮官はアーセナルの文化を手本にする考えだ
ファブレガス、アーセナルのプロセスを称賛
ファブレガスは水曜日、率いるコモがアーセナルとプレシーズンマッチで1-1の引き分けに持ち込み、その後アーセナルがPK戦を制した一戦で、エミレーツ・スタジアムに戻ってきた。アーセナルの元キャプテンは、苦しい時期にもアーセナルを支え続けたクラブ首脳陣の忍耐を率直に称賛。その結果、クラブは昨季にプレミアリーグ優勝を果たした。ファブレガスは、長期的なプロジェクトへのアーセナルのコミットメントは現代サッカーでは珍しいものだと強調し、今度はそれを自身のイタリアのクラブで再現したい考えを示した。
- Getty Images Sport
スペイン人、フロント陣の忍耐を称賛
現役時代にアーセナルで303試合に出場したこのスペイン人は、アルテタ体制の序盤に苦しんだ時期がありながらも、クラブの首脳陣が戦略的ビジョンを断固として支持し続けたことを指摘した。
エミレーツ・スタジアムでの試合後に話したファブレガスは、クラブの長期的な計画性への賛辞を次のように口にした。「まずは7年、8年前、このプロジェクトを始めた時点までさかのぼって、クラブ全体にお祝いを言いたい。なぜなら、フットボール界で日々目にするものを考えれば、アーセナルがやったこと、特に難しい時期にやったことは、存在しないようなものだからだ。
「昨年、チャンピオンズリーグの試合を見に来た時に、エドゥにも、アンドレア［ベルタ］にも言ったんだ。クラブ全体におめでとうと。辛抱強さ、結束、そしてプランを貫いたことに対してね。3年連続で、間違っていたら訂正してほしいけど、8位、8位、8位だった。4年目はあと少しでチャンピオンズリーグだったが、大きな失望があった。トッテナムが来て、5位で終わった。でも、それでも進み続ける。プランがあり、目標があり、進歩があるからだ。前へ進み続けるんだ」
文化の模倣を目指して
ファブレガスは、現代では結果に反応して監督を解任する傾向が強く、それがしばしば一貫性を損なっていると指摘した上で、アーセナルが築いてきた文化や価値観を根付かせることで、コモでも同様のプロジェクトを築けていることを幸運に感じていると付け加えた。
元スペイン代表MFは続けて、次のように語った。「今のフットボールにはこういうものが欠けている。3試合負ければ監督を代え、その監督は一つのスタイルでプレーしていたのに、今度は別のスタイルでプレーすることになる。結局のところ、私はこういうやり方をあまり信じていない。
「私はプロジェクトの中にいられて本当に幸運だ。もちろんレベルはずっと低いし、歴史も含めてあらゆる面で違うが、アーセナルが持っていた安定感、価値観、そして彼らがもたらしている文化に目を向けようとしている。
「ミケルは素晴らしい仕事をしてきたと思う。だから本当に、彼らの幸運を祈ることしかできない。今のこのグループの大半については、彼らと話してみると、どう言えばいいか分からないけど……本当にいい連中で、良いフットボールをしたいと思っているし、礼儀正しい。常にプランに忠実であることも分かる。本当に、ここに戻ってきてこの感覚を味わえるのがものすごくうれしい」
- Getty
コミュニティ・シールドが試金石となる
アーセナルは8月16日（日）、カーディフでマンチェスター・シティとコミュニティ・シールドを戦い、その6日後に昇格組コヴェントリー・シティとの一戦でプレミアリーグ連覇への戦いをスタートさせる。
同じ日曜日には、コモがリヴァプールとのダブルヘッダーの親善試合に臨む予定となっており、1試合目は無観客で行われた後、2試合目にはサポーターが入場する。イタリアのクラブはその後、翌週土曜日に行われるウディネーゼとのセリエA開幕戦に目を向けることになる。
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