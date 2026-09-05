コモは現在、欧州で戦いながらトップフライトでの地位を固めることに注力している。ファブレガスは、プレッシャー下でもクラブ独自のプレースタイルを維持することが、個々の結果より重要だと強調した。

「私のメッセージはいつも同じだ。自分たちらしくある必要がある。試合で何が起ころうと関係ない」と、ファブレガスは説明した。「私は選手として本当に多くの試合に負けた。良いプレーをしながら負けた試合もあれば、悪いプレーで負けた試合もあった。でも最も重要なのは、そうした状況でも常に自分たちらしくいることだ。

「勝てない日もあるかもしれない。最後のパスの質が足りなかったり、運に恵まれなかったり、うまくいくこともいかないことも100万通りある。それでも、私たちは自分たちらしくなければならない。準備していないことや、自分たちの原則、自分たちのアイデンティティーではないものを目にした時、私は腹を立てる。幸いにも、私は自分のチームに正しい落ち着きとメンタリティーを見ている。勝つことも負けることもあるが、そのアイデンティティーは維持しなければならない」