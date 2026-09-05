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セスク・ファブレガス、ジェノアに4-1の逆転完勝を収めたコモの「アイデンティティー」を称賛 チャンピオンズリーグ初出場が迫る中で
コモ、クルーズの逆転勝利へ
ファブレガスは、ジェノアとのアウェー戦で4-1の快勝を収めたコモについて、逆転勝利をつかんだチームの成熟ぶりを称賛した。アウェーのコモは、セリエAの一戦でミルティン・オスマイッチに先制点を許し、立ち上がりに冷や汗をかいた。
しかし、コモは冷静さを保ってすぐに主導権を握り、前半終了までに試合をひっくり返した。反撃をけん引したのはアサン・ディアオで、決定力ある2得点を記録。今夏加入し、この試合がデビュー戦となったモイーズ・ケアンも重要なアシストをマークした。さらにマルティン・バトゥリナとニコ・パスもネットを揺らし、勝ち点3を確保した。
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ファブレガスが戦術への忠誠を要求
ファブレガスは、先制を許した後の選手たちの反応ぶりに満足感を示し、自分たちの戦術的原則の重要性を強調した。また、イタリアサッカーの最高レベルでは序盤の守備の綻びは常に容赦なく罰せられるとも指摘した。
「それは、楽しむことをどう解釈するかによる」とファブレガスはDAZNに語った。「物事をうまくこなし、すべてを出し切り、正しいやり方でプレーできた時に、人は楽しさを感じるのだと思う。どの監督、クラブ、チームにもそれぞれの道とアイデンティティーがあり、我々は自分たちのそれを貫こうとしている。選手たちは試合のさまざまな局面をうまく解釈できている。
「あの失点で分かったのは、セリエAでは2秒気を抜けば罰せられるということだ。しかしその後、我々は最高の形で反応し、試合を立て直す成熟さとメンタルの強さを示した」
ゲームプランを貫く
コモは現在、欧州で戦いながらトップフライトでの地位を固めることに注力している。ファブレガスは、プレッシャー下でもクラブ独自のプレースタイルを維持することが、個々の結果より重要だと強調した。
「私のメッセージはいつも同じだ。自分たちらしくある必要がある。試合で何が起ころうと関係ない」と、ファブレガスは説明した。「私は選手として本当に多くの試合に負けた。良いプレーをしながら負けた試合もあれば、悪いプレーで負けた試合もあった。でも最も重要なのは、そうした状況でも常に自分たちらしくいることだ。
「勝てない日もあるかもしれない。最後のパスの質が足りなかったり、運に恵まれなかったり、うまくいくこともいかないことも100万通りある。それでも、私たちは自分たちらしくなければならない。準備していないことや、自分たちの原則、自分たちのアイデンティティーではないものを目にした時、私は腹を立てる。幸いにも、私は自分のチームに正しい落ち着きとメンタリティーを見ている。勝つことも負けることもあるが、そのアイデンティティーは維持しなければならない」
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歴史的な欧州の夜が待っている
コモはこの夏に戦力を大幅に強化し、クラブの近代史における画期的な瞬間に向けて準備を進めている。ファブレガス監督率いるチームは9月10日木曜日、クラブ史上初となるチャンピオンズリーグの試合でドイツのRBライプツィヒをホームに迎える。この欧州での一戦は、コモにとって今季初のホームゲームにもなる。スタディオ・シニガッリャは、UEFAの厳格な規定を満たすため、この夏の間に必要不可欠な改修工事が行われてきた。
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