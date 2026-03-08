Getty Images
翻訳者：
セスク・ファブレガス、コモの「野獣」がワールドカップのフランス代表入りを果たすことを支持
サルデーニャでの劇的なセーブが勝利を決定づけた
サルデーニャでの勝利は、マーティン・バトゥリーナとルーカス・ダ・クーニャのゴールによって支えられましたが、試合終了間際にミシェル・アドポのシュートを指先で驚異的なセーブで防ぎ、勝ち点を確保したのはブテズでした。ファブレガスにとって、このゴールキーパーの台頭は、クラブの人材採用戦略と、スタディオ・ジュゼッペ・シニガーリアに移籍して以来、選手自身が絶え間なく努力を続けてきたことの証であると考えています。
- Getty Images Sport
ビュテがフランス代表入りを予想
ファブレガスは自チームのエースの潜在能力について語る際、遠慮なく本音を明かした。ディディエ・デシャン監督による招集が目前に迫っていることを示唆したのである。
「ブテズは加入以来、猛烈な勢いで努力を続けている。常に学びたいという意欲に溢れ、全てはどれだけそれを望むかにかかっていると理解している。彼は技術面だけでなくロッカールームでもリーダーだ。フランス代表での活躍に向けた準備は整っていると思う」と監督はDAZNに語った。
「我々は時として特定の選択を過小評価する。若手選手に多額の資金を投じる一方で、ビュテのような無名に近い選手を獲得した。彼は私にとってチャンピオンだ。スペインで最高のGKコーチの一人を擁しているが、彼もビュテのようなメンタリティの選手を見たことがないと言う。彼は日々懸命に努力し、ロッカールームのリーダーとなった。代表選手に値する存在だ」
元アーセナルとバルセロナの中盤選手はさらに、ブテズがコモが市場で見出した高い価値を体現していると強調し、「コモは若手選手に投資した。彼らの中には、たとえ移籍金がさほど高くなくとも、世界クラスの選手もいる」と語った。
コモ、疲労にもかかわらず勝利を収める
カリアリ戦での勝利はファブレガスにとって特別な意味を持っていた。彼はチームが限界まで追い込まれたことを認めた。過酷なコッパ・イタリア準決勝でインテルと引き分けた直後ということもあり、選手たちの肉体的負担は90分間を通じて明らかだった。彼らはボール一つ一つを必死に争った。
「今日の選手たちの反応は素晴らしかった。この試合がチームの真価を証明している。試合を重ねるごとに強くなる素晴らしいメンタリティを持っている」とファブレガスは続けた。「今日は全員が疲れ切っていた。連戦続きで本当に疲れていた。だからこそ、今シーズン最も満足できる勝利だ。チームにとって真に大きな前進だ」
- Getty Images Sport
コモ、チャンピオンズリーグの夢がまだ生きている
コモは現在、ローマと並んで4位タイに位置している。わずか2年前まで2部リーグで戦っていたチームにとって、これは驚異的な成果だ。サポーターが欧州の舞台を夢見始める中、ファブレガス監督は地に足をつけつつ、競争激化するセリエAで待ち受ける難題を認めている。
彼はこう締めくくった。「まだ到達したわけではない。正しい方向に進んでいるが、まだ多くの試合が残っている。今日のチームには明らかな進歩が見られた。今季最も困難な試合の一つだったが、その功績はカリアリに自らのアイデンティティを与えたファビオ・ピサカーネにもある」
広告