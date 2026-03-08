セスク・ファブレガス、コモの「野獣」がワールドカップのフランス代表入りを果たすことを支持

ファブレガスは自チームのエースの潜在能力について語る際、遠慮なく本音を明かした。ディディエ・デシャン監督による招集が目前に迫っていることを示唆したのである。

「ブテズは加入以来、猛烈な勢いで努力を続けている。常に学びたいという意欲に溢れ、全てはどれだけそれを望むかにかかっていると理解している。彼は技術面だけでなくロッカールームでもリーダーだ。フランス代表での活躍に向けた準備は整っていると思う」と監督はDAZNに語った。

「我々は時として特定の選択を過小評価する。若手選手に多額の資金を投じる一方で、ビュテのような無名に近い選手を獲得した。彼は私にとってチャンピオンだ。スペインで最高のGKコーチの一人を擁しているが、彼もビュテのようなメンタリティの選手を見たことがないと言う。彼は日々懸命に努力し、ロッカールームのリーダーとなった。代表選手に値する存在だ」

元アーセナルとバルセロナの中盤選手はさらに、ブテズがコモが市場で見出した高い価値を体現していると強調し、「コモは若手選手に投資した。彼らの中には、たとえ移籍金がさほど高くなくとも、世界クラスの選手もいる」と語った。