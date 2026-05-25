今夏の重要目標は、歴史的シーズンを支えた主力選手たちの残留だ。ファブレガスの指導で飛躍したニコ・パスも最優先で残したい。

ファブレガスは「彼は私たちの成長に不可欠だ。共に成長してきた」と語り、「重要な試合が控えている。結果はどうあれ、彼に残ってほしい」と続けた。この姿勢は、来季欧州舞台で単なる数合わせではなく、存在感を示したいクラブの決意を表している。

数日前、ファブレガスはパスのインテル移籍설을否定し、彼の契約と将来について説明した。また、パスの50％の権利は依然としてコモが保有し、将来について意見を言えるのはレアル・マドリードだけだと強調した。

ファブレガスは、ザネッティがレアルにもコモにも所属していないと指摘し、境界線を尊重するよう求めた。そしてこう断言した。「パズが来季インテルでプレーすることはない。レアルに戻るか、コモに残るかのどちらかだ」。