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セスク・ファブレガスは、歴史的シーズンでCL出場権を獲得したコモに残留すると明言した。
長期プロジェクトへの取り組み
セリエAで4位に入り、クラブが開催したオープンバスパレードでファブレガスは去就の噂を否定した。現役時代からコモのベンチに転身したスペイン人は、首脳陣と午後2時に長時間会議を行い、来季計画が進行中だと明かした。
「将来？午後2時から会長やディレクターと長い会議をしました」とファブレガスはスカイ・スポーツに語った。「構想は固まり、視線は来シーズンに向いています。私はここでとても幸せです。まだ1、2歩足りませんが、多くを学んでいます。チームとしてのマインドセットを築き上げているところです」
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急激な上昇を振り返って
コモの急激な躍進は、ファブレガスを含む多くの人を驚かせた。下部リーグから短期間で欧州大会目前まで駆け上がったこの快挙を、監督は「傑作」と称した。
「クラブの成長は予想以上に速かった。プロジェクト開始から2年半、常に期待を上回ってきた」と語った。「自分たちの立場を理解し、明確なビジョンを持つ。まさに傑作だが、今日から新たな厳しいシーズンへ準備に入る」
チャンピオンズリーグのエリートへの準備
ファブレガスはチャンピオンズリーグの難しさを痛感している。国内リーグから欧州トップチームへ相手が変わるため、戦術もフィジカルも大幅に向上させないと圧倒される。
彼は「この大会ではミスが許されない。ベルナベウやカンプ・ノウで準備不足なら6失点もおかしくない。慎重に、レベルを上げ、入念に準備しなければならない」と語った。
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ファブレガス、パスの退団説について言及
今夏の重要目標は、歴史的シーズンを支えた主力選手たちの残留だ。ファブレガスの指導で飛躍したニコ・パスも最優先で残したい。
ファブレガスは「彼は私たちの成長に不可欠だ。共に成長してきた」と語り、「重要な試合が控えている。結果はどうあれ、彼に残ってほしい」と続けた。この姿勢は、来季欧州舞台で単なる数合わせではなく、存在感を示したいクラブの決意を表している。
数日前、ファブレガスはパスのインテル移籍설을否定し、彼の契約と将来について説明した。また、パスの50％の権利は依然としてコモが保有し、将来について意見を言えるのはレアル・マドリードだけだと強調した。
ファブレガスは、ザネッティがレアルにもコモにも所属していないと指摘し、境界線を尊重するよう求めた。そしてこう断言した。「パズが来季インテルでプレーすることはない。レアルに戻るか、コモに残るかのどちらかだ」。