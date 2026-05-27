Getty Images Sport
翻訳者：
セスク・ファブレガスの活躍はまだ続く！ センセーショナルなセリエAシーズンを経てチャンピオンズリーグ出場権を獲得したコモで、監督は「レベルアップ」を目指す。
エリートたちには一刻の猶予もない
チャンピオンズリーグ初出場を決めたファブレガスは、早くも落ち着きを失い、欧州の舞台に備え始めている。セリエAでの躍進は、コモにとって驚異的な速さだ。2024-2025シーズンに22年ぶりのトップリーグ復帰を果たしたばかりだからだ。
「クレモネーゼ戦の夜、チームとスタッフで祝った。月曜には練習を再開した。それが正しいから。選手は休暇に入るが、私には課題がある。戦術や組織力を今すぐ向上させなければならない」とファブレガスはコモTVに語った。
- Getty Images Sport
ロンバルディア州での歴史的な祝典
コモの街は、チームの歴史的快挙を祝う何千人もの人々で青と白の海となった。クラブは最終節でクレモネーゼに4-1で勝ち、チャンピオンズリーグ出場権を獲得。セリエAは71ポイントで4位、5位のACミランを1ポイント上回った。下部リーグで低迷していたチームにとって、これはファブレガスが導いた奇跡だ。
優勝パレードのオープンバスでファブレガス監督は「少しは眠った。パーティーには一番乗りで向かったが、3〜4時間は眠れたので心配しないでほしい」と語り、街全体を包んだ喜びが疲労を上回ったと強調した。
サッカー一家の形成
コモは、2023年夏に現役を引退したファブレガスにとって、監督としての第一歩となる。 2024年夏に正式に就任し、セリエA初シーズンでチームを10位に導いた彼は、称賛を選手と地元コミュニティにすぐに向けました。選手とファンの絆が成功の原動力だと強調し、サポーターを絶え間ないモチベーションの源だと語っています。
パレードについて問われると、「この街にとって感動的な出来事だ」と語った。「クレモネーゼ戦の夜、ファンと祝う機会がなかった。 今日のパレードは当然の報いです。特別な、唯一無二の歴史的瞬間です。このように団結し、ユニークにシーズンを締めくくることは重要だと信じています。ファンと私たちの間にエネルギーが溢れれば、試合で必要な『あと2～10～15％』の力を引き出せます。彼らは常に『第12の選手』で、『もっと、もっと』と私たちを突き動かしてくれます」
- Getty Images Sport
シニガリアにおけるビジョンと実行力
伝説的なMFから名監督へ転身したこのスペイン人は、自身の戦術的影響力について謙虚だ。イタリアで急成長できたのは、クラブのリーダーシップと、哲学に順応する選手たちの意欲によると語る。プロジェクトの進捗は多くの予想を超えたという。
「アイデアも、意欲と実力を備えた選手もなければ、監督など無意味だ」と彼は語る。「私はそれを痛感している。適切な場所を見つけ、すべてを正しい方法で実行できたということだ。私たちがやりたかったことを実現するという考えのもと、決して容易とは言えない道を歩んできた……なぜなら、私たちは非常に短期間でそれを成し遂げたからだ。しかし、常に前進し、より良い結果を出そうという意欲を持ち続けてきた。ビジョンを持ってね。」