セスク・ファブレガスの活躍はまだ続く！ センセーショナルなセリエAシーズンを経てチャンピオンズリーグ出場権を獲得したコモで、監督は「レベルアップ」を目指す。

伝説的なMFから名監督へ転身したこのスペイン人は、自身の戦術的影響力について謙虚だ。イタリアで急成長できたのは、クラブのリーダーシップと、哲学に順応する選手たちの意欲によると語る。プロジェクトの進捗は多くの予想を超えたという。

「アイデアも、意欲と実力を備えた選手もなければ、監督など無意味だ」と彼は語る。「私はそれを痛感している。適切な場所を見つけ、すべてを正しい方法で実行できたということだ。私たちがやりたかったことを実現するという考えのもと、決して容易とは言えない道を歩んできた……なぜなら、私たちは非常に短期間でそれを成し遂げたからだ。しかし、常に前進し、より良い結果を出そうという意欲を持ち続けてきた。ビジョンを持ってね。」