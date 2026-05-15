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セスク・ファブレガスにとってプレミアリーグは踏み台か。クリスタル・パレスがその舞台になるかもしれない。ワールドカップ制覇経験のあるコモ監督は、チェルシー復帰へ着々と準備を進める。
次期チェルシー監督：イラオラとアロンソが候補に
2025-26シーズン中にエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオール（23試合で解任）を解任したチェルシーは、FAカップ決勝進出を決め、現在は暫定監督カルム・マクファーレンがチームを率いている。
後任にはアンドニ・イラオラ、マルコ・シルバ、シャビ・アロンソが候補に挙げられており、1月にレアル・マドリードを解任されたアロンソが最有力とされている。
ただ、もう1人の元スペイン代表招へいも取り沙汰されている。ファブレガスはコモで初監督を務め、セリエA昇格とCL圏争いを達成。2014～2019年のチェルシー時代にはプレミア2回、FA杯、リーグ杯、ELを制した。
近い将来、監督としてステップアップすると見込まれるが、経験不足を指摘する声もある。オリバー・グラスナーがクリスタル・パレスを離れる見込みで、別の首都クラブでの仕事がファブレガスにとって飛躍の足がかりになる可能性もある。
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ファブレガスの起用は、パレスにとって賢明な判断となるだろうか？
セルハースト・パークがその足掛かりになるかについて、元イーグルスのストライカー、モリソンはGOAL（Freebets.comと提携）の独占インタビューでこう語った。「パレスは可能性ある。チェルシーと噂されるセスク・ファブレガスは優れた選手だった。
若い監督なら、私は迷わずファブレガスをパレスに招きたい。彼がコモで若い選手を率いて挙げている結果は素晴らしい。もし獲得可能なら、私は大いに興味がある。
彼は知性と技術を兼ね備えた選手だった。パレスにとって理想的な人材だ。獲得の機会があれば、すぐにでも獲得すべきだ。」
ファブレガスがチェルシーを避けるべき理由
ファブレガスがプレミアリーグでどう活躍するか問われたモリソンは「リーグは違う。セリエAとプレミアは別物だ。とても興味深い」と語った。
若手監督にはチャンスが必要で、ファブレガスは選手としても監督としても賢い。彼がプレミアリーグでどう戦うのか、とても興味がある。
チェルシーのような大クラブなら即座に注目されるが、クリスタル・パレスで結果を出してからでも遅くない。良い選択だ。私の本命はイラオラだが、ファブレガスが空いていればぜひ迎えたい。」
- AFP
歴史を刻んだグラスナー監督、タイトル獲得後にパレスを去る可能性も
グラスナー監督は2025年にクラブ初となるFAカップ制覇とコミュニティ・シールド制覇を達成し、南ロンドンの歴史に名を刻んで退任した。
現在、12か月で3つ目のタイトル獲得のチャンスがある。パレスはカンファレンスリーグ決勝でレイオ・バジェカーノと対戦する。ファブレガスはこの基盤をさらに固め、将来はスタンフォード・ブリッジやアーセナル、バルセロナへ華々しく復帰したいと考えているかもしれない。