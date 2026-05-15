セスク・ファブレガスにとってプレミアリーグは踏み台か。クリスタル・パレスがその舞台になるかもしれない。ワールドカップ制覇経験のあるコモ監督は、チェルシー復帰へ着々と準備を進める。

2025-26シーズン中にエンツォ・マレスカとリアム・ローゼニオール（23試合で解任）を解任したチェルシーは、FAカップ決勝進出を決め、現在は暫定監督カルム・マクファーレンがチームを率いている。

後任にはアンドニ・イラオラ、マルコ・シルバ、シャビ・アロンソが候補に挙げられており、1月にレアル・マドリードを解任されたアロンソが最有力とされている。

ただ、もう1人の元スペイン代表招へいも取り沙汰されている。ファブレガスはコモで初監督を務め、セリエA昇格とCL圏争いを達成。2014～2019年のチェルシー時代にはプレミア2回、FA杯、リーグ杯、ELを制した。

近い将来、監督としてステップアップすると見込まれるが、経験不足を指摘する声もある。オリバー・グラスナーがクリスタル・パレスを離れる見込みで、別の首都クラブでの仕事がファブレガスにとって飛躍の足がかりになる可能性もある。