AFP
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セスク・ファブレガスが「5分間」の警告、歴史的なコモがチャンピオンズリーグ初戦でRBライプツィヒを粉砕
歴史的な欧州デビューが決定
コモは木曜夜、スタディオ・ジュゼッペ・シニガッリアで行われたクラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場試合で、ドイツのライプツィヒに4-1の快勝を収めた。マルティン・バトゥリナ、タソス・ドゥヴィカス、アサネ・ディアオ、マキシモ・ペローネのゴールで圧倒的な内容を締めくくり、ホームのコモは決定機の数で上回ったほか、予想ゴール値（xG）でも2.30対1.42で勝利した。この結果により、ファブレガス監督率いるチームは、ユベントス、ACミラン、ウディネーゼに続き、ヨーロピアンカップ／チャンピオンズリーグのデビュー戦を勝利で飾った4つ目のイタリア勢となった。
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指揮官が即時の立て直しを要求
クラブと街の双方にとって歴史的な夜であることの大きさを認めつつ、ファブレガスは即座に慢心を戒め、意識を国内での戦いに戻すようチームに求めた。
『Sky Sport Italia』の取材に対し、このスペイン人指揮官は「うれしいが、それは5分しか続かない。その後は月曜日のパルマ戦に向けて準備しなければならないし、今夜と同じエネルギーが必要だ。もちろん、街とクラブにとって歴史的な夜であることは理解しているし、これは昨季に僕たちが見せた信じられない仕事にふさわしい贈り物だ」と語った。
また、国内で安定した結果を残すことが依然として自身の最優先目標であると改めて強調し、かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたMFは「だが、最も重要な目標は依然としてセリエAだ。結局のところ、それこそが再びチャンピオンズリーグに戻ることを可能にする。私たちは若いチームで、チャンピオンズリーグのエネルギーによって勢いづいているが、その後にセリエAで全力を尽くせなければ本当に腹が立つだろう。謙虚でなければならないし、3日おきに結果を出せるようでなければならない。非常に厳しいシーズンになるだろうし、正しいメンタリティーを維持しなければならない」と続けた。
シニガッリアで記録が塗り替えられた
この4得点により、コモは欧州カップ／チャンピオンズリーグのデビュー戦で4得点以上を記録した史上2番目のイタリアのクラブとなり、1991年9月にサンプドリアがローゼンボリを5-0で粉砕した記録に並んだ。この節目の一夜では、個人としても重要な記録が生まれ、ドゥヴィカスは2005年9月以来、チャンピオンズリーグのデビュー戦で得点した初のギリシャ人選手となった。さらに、バトゥリナはミスラヴ・オルシッチに続き、この大会で複数の試合においてゴールとアシストの両方を記録した2人目のクロアチア人となった。
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パルマの試金石が深さを試す
コモは9月14日月曜日、シニガッリアで今季セリエA第4節のパルマ戦をホームで迎えるにあたり、心身の切れを維持しなければならない。ファブレガス監督率いるチームは、開幕からのリーグ戦3試合で2勝1分けの勝ち点7を積み上げ、順位表で4位につけるなど、国内では好調を保ったままこの一戦に臨む。3日おきに試合をこなす厳しい日程をどう乗り切るかは、秋の数カ月にわたってこのスカッドの層の厚さを測る決定的な試金石となる。
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