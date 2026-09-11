クラブと街の双方にとって歴史的な夜であることの大きさを認めつつ、ファブレガスは即座に慢心を戒め、意識を国内での戦いに戻すようチームに求めた。

『Sky Sport Italia』の取材に対し、このスペイン人指揮官は「うれしいが、それは5分しか続かない。その後は月曜日のパルマ戦に向けて準備しなければならないし、今夜と同じエネルギーが必要だ。もちろん、街とクラブにとって歴史的な夜であることは理解しているし、これは昨季に僕たちが見せた信じられない仕事にふさわしい贈り物だ」と語った。

また、国内で安定した結果を残すことが依然として自身の最優先目標であると改めて強調し、かつてアーセナルとバルセロナでプレーしたMFは「だが、最も重要な目標は依然としてセリエAだ。結局のところ、それこそが再びチャンピオンズリーグに戻ることを可能にする。私たちは若いチームで、チャンピオンズリーグのエネルギーによって勢いづいているが、その後にセリエAで全力を尽くせなければ本当に腹が立つだろう。謙虚でなければならないし、3日おきに結果を出せるようでなければならない。非常に厳しいシーズンになるだろうし、正しいメンタリティーを維持しなければならない」と続けた。