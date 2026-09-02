ファブレガスは、2025-26シーズンのセリエA年間最優秀監督に選ばれ、ヨーロッパで最も刺激的な若手監督の1人としての地位を確固たるものにした。スペイン人指揮官は、イタリアサッカー界の最高峰をたたえる式典『グラン・ガラ・デル・カルチョAIC』で、この個人賞の最高賞を受賞した。

この受賞は、ファブレガスがスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで実践してきた卓越した戦術的仕事を公式に認めるものだ。2023年夏にセリエBのコモで現役生活を終えた後、暫定指揮官としてクラブの昇格に大きな役割を果たし、2024年夏に正式に監督へ就任した。正式に全権を託されて以降、コモを従来の下部リーグ相応の期待と戦うチームから、イタリア1部で真の強豪へと変貌させている。