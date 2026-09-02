AFP
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セスク・ファブレガスが驚異のコモ躍進でセリエA年間最優秀監督賞を受賞
元名MFに歴史的評価
ファブレガスは、2025-26シーズンのセリエA年間最優秀監督に選ばれ、ヨーロッパで最も刺激的な若手監督の1人としての地位を確固たるものにした。スペイン人指揮官は、イタリアサッカー界の最高峰をたたえる式典『グラン・ガラ・デル・カルチョAIC』で、この個人賞の最高賞を受賞した。
この受賞は、ファブレガスがスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャで実践してきた卓越した戦術的仕事を公式に認めるものだ。2023年夏にセリエBのコモで現役生活を終えた後、暫定指揮官としてクラブの昇格に大きな役割を果たし、2024年夏に正式に監督へ就任した。正式に全権を託されて以降、コモを従来の下部リーグ相応の期待と戦うチームから、イタリア1部で真の強豪へと変貌させている。
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反骨のシーズン、そしてチャンピオンズリーグへの夢
この受賞の最大の理由となったのは、コモが昨季に見せたセンセーショナルな戦いぶりである。クラブは歴史的な4位フィニッシュを果たし、クラブ史上初のチャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2024-25シーズンにファブレガスの下で迎えたセリエA初年度を10位で終えた確かな土台を基に、ロンバルディア州を本拠とするチームはあらゆる予想を覆し、伝統的な強豪に挑戦した。ファブレガスはイタリアサッカーの既成秩序を揺るがす快進撃を指揮し、野心的なプロジェクトが適切なリーダーシップの下で即座に結果を生み出し得ることを証明した。
コモはその好調な勢いを新たなセリエAシーズンにも持ち込み、印象的なスタートを切っている。ファブレガス率いるチームは開幕戦でウディネーゼと敵地で1-1の激闘を演じた後、ナポリを相手に2-1の勝利を収め、イタリアの強豪の中で高まりつつある実力をさらに印象づけた。
若手育成と戦術的革新を軸に据えて
ファブレガス時代の大きな特徴の一つは、若手育成への揺るぎないこだわりである。スペイン人指揮官は、ニコ・パスの創造性を軸に戦術プロジェクトを構築したことで広く知られ、その指導の下でニコ・パスは真価を発揮した。若きプレーメーカーは昨季、全公式戦40試合に出場して13得点8アシストを記録し、見事なシーズンを送った。
ただ、ファブレガスとコモにとって最大の報酬は、チャンピオンズリーグへの歴史的な初参戦だ。そこで待つのは、8試合にわたる刺激的なリーグフェーズである。イタリアのクラブはスタディオ・ジュゼッペ・シニガーリャでパリ・サンジェルマン、マンチェスター・ユナイテッド、ライプツィヒ、AEKアテネを迎え撃ち、敵地ではバルセロナ、レアル・ベティス、フェイエノールト、ランスとの厳しい戦いに臨む。
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止められない野心
だが、ファブレガスのコモでの野心は、単にトップレベルで戦うことにとどまらない。指揮官は今季、さらなる高みを目指す決意を固めており、その意図は移籍市場での動きにはっきりと表れている。スタンフォード・ブリッジからGKロベルト・サンチェスを引き抜き、さらにチェルシー時代の元チームメートであるトレヴォ・チャロバーも加えたことが、その象徴だ。現在、焦点は金曜日に控えるジェノアとのアウェー戦に移っており、ファブレガスはセリエAの順位表をさらに駆け上がるため、次なる勝利を狙っている。
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