スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアで戦った今シーズン、コモはセリエAのチャンピオンズリーグ最終枠を獲得。イタリアサッカー界で新興勢力としての地位を確固たるものにした。

トップリーグ昇格からわずか2年、ファブレガスの指導が実を結び、最終節でACミランがカリアリに2-1で敗れたことで逆転した。

来季チャンピオンズリーグ出場が決まった瞬間、選手たちが欧州のエリートと戦う夢が叶ったことを実感する感動の場面が捉えられた。クラブの欧州大会出場は1981年のミトロパ・カップ以来2度目。











