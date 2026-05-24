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セスク・ファブレガスが率いるコモがクラブ史上初めてチャンピオンズリーグ出場権を獲得。一方、ジェイミー・バーディのクレモネーゼは降格。
コモ、約束の地へ
スタディオ・ジュゼッペ・シニガリアで戦った今シーズン、コモはセリエAのチャンピオンズリーグ最終枠を獲得。イタリアサッカー界で新興勢力としての地位を確固たるものにした。
トップリーグ昇格からわずか2年、ファブレガスの指導が実を結び、最終節でACミランがカリアリに2-1で敗れたことで逆転した。
来季チャンピオンズリーグ出場が決まった瞬間、選手たちが欧州のエリートと戦う夢が叶ったことを実感する感動の場面が捉えられた。クラブの欧州大会出場は1981年のミトロパ・カップ以来2度目。
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ジニでの序盤の優勢
試合開始直後、残留争うクレモネーゼを相手にコモは落ち着いて試合に入った。36分、ヘスス・ロドリゲスのシュートがアルベルト・グラッシに当たり、コースが変わってゴールネットを揺らした。
後半早々、ロドリゲスはチーム得点王アナスタシオス・ドゥヴィカスへアシストし、ドゥヴィカスは至近距離から今季14点目を決めた。2－0となり、ホームチームには息が詰まるほどの圧力がかかった。降格争いのライバル、レッチェが同時間帯にリードしていると伝えられたためだ。
ヴァーディの降格の悲劇
昨夏レスター・シティからクレモネーゼに移籍したヴァーディは、後半の短い反撃の核となった。ベテランFWは経験値を生かし、ハコボ・ラモンに倒されてPKを獲得。
フェデリコ・ボナッツォーリがPKを沈め、一瞬で点差を半分にした。ホームサポーターには逆転の期待が生まれたが、すぐに試合はコントロールを失った。
終盤はクレモネーゼの規律が崩れ、ファビオ・マレスカ主審がドゥヴィカスへのファウルでコモにPKを宣告。抗議したグラッシが退場し、さらにドゥリッチとオケレケも続いた。ホームチームは残り10分を8人で戦う展開となった。
最も冷静だったのはルーカス・ダ・クーニャで、PKを沈めた直後に追加点を挙げ、4-1とスコアを決定付けた。
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対照的な運命
クレモネーゼにとってトップリーグの1シーズンは苦闘の連続で、38試合中8勝にとどまった。ヴァーディにとっては、期待されたシーズンがセリエB降格という苦い結末で終わった。これは、2024-25シーズンにレスター・シティでチャンピオンシップへ降格したに続き、彼にとって2年連続の降格となった。
一方、ファブレガスが率いるコモはセリエAで4位に入り、ACミランやユヴェントスを上回って欧州トップレベルへの挑戦権を得た。2連覇のインテルに続き、ナポリとローマが2、3位に入った。