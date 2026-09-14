コモの最近の躍進における中心人物の1人がマルティン・バトゥリナであり、そのパフォーマンスは指揮官から絶賛を受けている。ファブレガス監督は、このクロアチア人プレーメーカーを、生まれつきゲームを感じ取る感覚を備えた「アナーキーな才能」と評した。バトゥリナはライプツィヒ戦の大勝で決定的な役割を果たし、23歳とは思えない成熟ぶりを示した。その一方で、アサネ・ディアオも好調を維持しており、クラブでのデビューシーズンを妨げた負傷への不安や心理的な壁をついに乗り越えた。

「彼らには可能性があり、素晴らしい才能があり、毎日成長している」とファブレガス監督は説明した。「昨季のディアオは、負傷の影響も一因だったが、物事がうまくいかない時にはもっと苛立っていた。動揺していたし、また何か悪いことが起きるのではないかと恐れていた。今は正しい道を見つけ、落ち着いている。長い負傷離脱の後では、それは簡単なことではない」

「バトゥリナも同じだ。彼は少しアナーキーな才能で、何が正しいプレーなのかを感じ取る。先日の彼の1点目は信じられないものだったし、常に正しい姿勢を取り、全力でスプリントしなくても正しい場所に入っていく。さらに彼には野心も、ハングリーさも、スライディングで入り込んででもボールに食らいつこうとする欲求もある」