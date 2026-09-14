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セスク・ファブレガスが好調コモに再び集中を求める 歴史的なチャンピオンズリーグ制覇後のパルマ戦へ
欧州制覇の後も集中力を維持すること
コモはRBライプツィヒに4-1で圧勝し、ラリアーニにとって歴史的なチャンピオンズリーグ初戦を飾ったことで、未知の領域に足を踏み入れている。しかし、ファブレガスはスタディオ・シニガッリアでパルマを迎える一戦に向け、チームが欧州の戦いの反動に苦しまないよう徹底する構えだ。元ワールドカップ優勝メンバーは、欧州最高峰の大会が持つ特別な魅力を認めつつも、月曜のキックオフを前にプロとして適切に回復し、精神面を立て直す必要性を強調した。
「初めてのチャンピオンズリーグの試合に出れば、感情は高ぶるものだ。だが今は、そのチャンピオンズリーグの感情を脇に置き、それをエネルギーに変えなければならない。パルマ戦では、また素晴らしいパフォーマンスが必要だ」とファブレガスは語った。「17歳での自分のデビューを覚えているが、あれは特別なものだった。そしてチャンピオンズリーグは、選手に確かに違ったモチベーションを与える。この試合の重要性を理解し、正しい形で回復し、食事と水分補給をしっかり行わなければならない」
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ロンバルディアでおとぎ話を生きる
わずか3年でセリエBの底辺から欧州サッカーの高みへと駆け上がったコモの躍進は、サッカー界の想像力をかき立てている。ただ、ファブレガスは地に足をつけた姿勢を崩さず、このプロジェクトの成功は感傷ではなく、努力と結束の上に成り立っていると強調した。
ファブレガスは「外から見れば、おとぎ話のように映るのは分かる。なぜなら、誰も予想していなかったからだ。秘密はこのグループの結束力にある」と語った。「うまくいっている時に必要以上に高ぶることもなければ、物事が悪い方向に進んだ時に必要以上に落ち込むこともない。だからこそ、メディアの見方から距離を置き、自分たちの仕事に集中しなければならない」
バトゥリナとディアオの台頭
コモの最近の躍進における中心人物の1人がマルティン・バトゥリナであり、そのパフォーマンスは指揮官から絶賛を受けている。ファブレガス監督は、このクロアチア人プレーメーカーを、生まれつきゲームを感じ取る感覚を備えた「アナーキーな才能」と評した。バトゥリナはライプツィヒ戦の大勝で決定的な役割を果たし、23歳とは思えない成熟ぶりを示した。その一方で、アサネ・ディアオも好調を維持しており、クラブでのデビューシーズンを妨げた負傷への不安や心理的な壁をついに乗り越えた。
「彼らには可能性があり、素晴らしい才能があり、毎日成長している」とファブレガス監督は説明した。「昨季のディアオは、負傷の影響も一因だったが、物事がうまくいかない時にはもっと苛立っていた。動揺していたし、また何か悪いことが起きるのではないかと恐れていた。今は正しい道を見つけ、落ち着いている。長い負傷離脱の後では、それは簡単なことではない」
「バトゥリナも同じだ。彼は少しアナーキーな才能で、何が正しいプレーなのかを感じ取る。先日の彼の1点目は信じられないものだったし、常に正しい姿勢を取り、全力でスプリントしなくても正しい場所に入っていく。さらに彼には野心も、ハングリーさも、スライディングで入り込んででもボールに食らいつこうとする欲求もある」
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ジエゴ・カルロスとの再会
パルマ戦では、コモがジエゴ・カルロスと相まみえるという感傷的なサブプロットもある。ブラジル人DFは夏の移籍市場でファブレガスが重要な獲得ターゲットとしていた選手で、クラブは成功したローン期間を経て完全移籍での確保を熱望していた。集中的な交渉と、指揮官と選手の強い個人的関係があったにもかかわらず、この取引は土壇場で破談となり、その結果、ベテランCBは月曜の対戦相手に加わることになった。
「私は夏の間ずっとジエゴと話していたし、私たちは非常に良い関係にある。確かに、彼は常に我々の頭の中にいた。しかし、実現しなかった時にも素晴らしい会話をした。彼は我々の家族の一員だったが、最終的にはいくつかの細かな詳細が理由で実現しなかった。昨季にはケンプフが負傷し、ラモンもそれほど多くはプレーしていない時期があったので、彼は本当に限界まで力を尽くしてくれたし、我々は彼に感謝したかった」とファブレガスは述べた。
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