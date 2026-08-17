talkSPORTによると、ファブレガスによる西ロンドンへの“襲撃”はまだ終わっておらず、攻撃の選択肢を強化するため、今度はデラップに狙いを定めたという。23歳のストライカーは、定期的にゴールを奪えず苦しんだ厳しいデビューシーズンを経て、スタンフォード・ブリッジでは余剰戦力と見なされている。

しかし、この移籍には大きな障害がある。デラップはコモでチャンピオンズリーグに出場できる可能性があるにもかかわらず、プレミアリーグに残ることを望んでいると報じられているためだ。チェルシーは交渉に応じる構えを見せているが、この若きFWには高値を設定しており、今夏のデラップに対してクラブ首脳陣は4000万ポンドを要求している。この評価額であれば、9月の期限までに肥大化したトップチームのスカッドを整理するよう圧力を受けているロンドンのクラブにとって、1000万ポンドの十分な利益となる。



