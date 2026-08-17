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セスク・ファブレガスが再びチェルシーから引き抜きへ！コモの指揮官がトレヴォ・チャロバー獲得成立後、4000万ポンドのスターを標的に
ファブレガス、コモにチャロバーを確保
ファブレガスは先週、チャロバーの重要な獲得によって守備の選択肢を強化した。27歳の同選手は、当初3000万ポンドの契約でイタリアに渡った。チェルシーの下部組織出身で、長年にわたってチェルシーの最終ラインの主力だった同選手は、この野心的なセリエAのクラブと5年契約を結んだ。
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リアム・デラップがイタリア勢の次なるターゲットとして浮上
talkSPORTによると、ファブレガスによる西ロンドンへの“襲撃”はまだ終わっておらず、攻撃の選択肢を強化するため、今度はデラップに狙いを定めたという。23歳のストライカーは、定期的にゴールを奪えず苦しんだ厳しいデビューシーズンを経て、スタンフォード・ブリッジでは余剰戦力と見なされている。
しかし、この移籍には大きな障害がある。デラップはコモでチャンピオンズリーグに出場できる可能性があるにもかかわらず、プレミアリーグに残ることを望んでいると報じられているためだ。チェルシーは交渉に応じる構えを見せているが、この若きFWには高値を設定しており、今夏のデラップに対してクラブ首脳陣は4000万ポンドを要求している。この評価額であれば、9月の期限までに肥大化したトップチームのスカッドを整理するよう圧力を受けているロンドンのクラブにとって、1000万ポンドの十分な利益となる。
プレミアリーグでの競争が浮上
コモはなお獲得に望みをつないでいるものの、マンチェスター・シティの元下部組織出身選手を巡る争奪戦にはノッティンガム・フォレストも加わっており、厳しい競争に直面している。フォレストは移籍市場終盤で積極的に動くとみられており、とりわけタイウォ・アウォニイがコヴェントリー・シティへ加入する見通しとなっている。
このストライカーにとってスタンフォード・ブリッジでのデビューシーズンは、負傷に見舞われたシーズンとなり、コンディション面の問題によってプレミアリーグでの得点はわずか1点にとどまった。それでも、イプスウィッチ・タウンで示したポテンシャルによって評価は依然として高く、トップリーグ復帰初年度には12ゴールを記録していた。
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FWの将来的な考慮事項
すでに各年代のイングランド代表でプレーしてきたデラップにとって、次の移籍先は自身の代表キャリアにおいて極めて重要になる。なお、イングランドA代表からの招集はまだ受けていないが、父ロリー・デラップを通じてアイルランド代表を選択する資格も有している。
新指揮官シャビ・アロンソの下、チェルシーは大規模な陣容刷新を進めており、ニコラス・ジャクソンがアストン・ビラへ退団する可能性もある。チェルシーが収支の均衡を図りつつスカッドの整理を進める中、デラップの退団は避けられない情勢だ。
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