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セスク・ファブレガスがアーセナルに復帰！コモがエミレーツ・スタジアムでのプレシーズン親善試合開催を正式発表。
- AFP
アーセナルレジェンド、感動の復帰
英国夏時間（BST）19時30分キックオフの水曜夜、ファブレガスは監督として初めて古巣に戻る。2003年にアーセナルでプロデビューし、バルセロナへ移籍するまでの8年間、サポーターに愛されたスペイン人にとって、感慨深い一戦となる。 エミレーツ・スタジアムへの遠征は、躍進を続けるコモにとって重要な一歩となる。チャンピオンズリーグ初出場を控える彼らにとって、世界屈指の強豪との一戦は大きな試練だ。
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ロンドン北部での歴史的な会談
コモのチャンピオンズリーグに向けた準備
昨季セリエAで4位に入り、ACミランやユヴェントスを抑えて欧州トップリーグ出場権を獲得したコモ。複数戦線で戦うため大型補強を進めており、レアル・マドリードのスターMFニコ・パズを6000万ユーロで残留させることを決めた。
クラブは声明で「ビアンコ・ブルーにとって、これは欧州屈指の強豪との試合を通じて、クラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ参戦に向けた準備をする絶好の機会となるでしょう」と述べた。一般チケットの販売詳細については、まもなくクラブの公式チャンネルで発表される予定だ。
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2026-27シーズンの大戦に備えて
この親善試合は両チームにとって絶好のタイミングだ。アウェイチームはウディネーゼとのセリエA開幕戦の10日前、アーセナルはコヴェントリー・シティとのプレミアリーグタイトル防衛戦の9日前に当たる。ホームチームは国内リーグでの圧倒的シーズンを目指し、この機会で戦力を磨く。 エミレーツ・スタジアムの観客はファブレガスに熱狂的な歓迎を送ると予想されるが、試合開始の笛が鳴れば、注目は彼のチームがイングランドの強豪相手に互角に戦えるかどうかに集まる。