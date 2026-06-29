セスク・ファブレガスがアーセナルに復帰！コモがエミレーツ・スタジアムでのプレシーズン親善試合開催を正式発表。

昨季セリエAで4位に入り、ACミランやユヴェントスを抑えて欧州トップリーグ出場権を獲得したコモ。複数戦線で戦うため大型補強を進めており、レアル・マドリードのスターMFニコ・パズを6000万ユーロで残留させることを決めた。

クラブは声明で「ビアンコ・ブルーにとって、これは欧州屈指の強豪との試合を通じて、クラブ史上初となるUEFAチャンピオンズリーグ参戦に向けた準備をする絶好の機会となるでしょう」と述べた。一般チケットの販売詳細については、まもなくクラブの公式チャンネルで発表される予定だ。