ヘッドコーチのセスク・ファブレガスは、イタリアサッカー界での卓越した仕事が評価され、『グラン・ガラ・デル・カルチョ』の式典で年間最優秀監督賞に輝いた。元アーセナルおよびチェルシーのMFは、実績ある指揮官たちを抑えて権威あるこの賞を受賞した。

ファブレガスはステージ上で、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督から直接トロフィーを受け取った。

この栄誉は、インテルがクラブ・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、フェデリコ・ディマルコが年間最優秀選手の栄誉を手にした夜にもたらされたものだった。







