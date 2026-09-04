ABACAPRESS
翻訳者：
「セスクが最高だ！」コモの奇跡の後、ファブレガスがイタリア人指導者たちの王者に君臨へ
ファブレガスが年間最優秀監督に選出
ヘッドコーチのセスク・ファブレガスは、イタリアサッカー界での卓越した仕事が評価され、『グラン・ガラ・デル・カルチョ』の式典で年間最優秀監督賞に輝いた。元アーセナルおよびチェルシーのMFは、実績ある指揮官たちを抑えて権威あるこの賞を受賞した。
ファブレガスはステージ上で、イタリア代表のロベルト・マンチーニ監督から直接トロフィーを受け取った。
この栄誉は、インテルがクラブ・オブ・ザ・イヤーに選ばれ、フェデリコ・ディマルコが年間最優秀選手の栄誉を手にした夜にもたらされたものだった。
- Getty Images
若さで歴史をつくる
ファブレガスはチームの成長に深い誇りを示し、その成功は若さあふれるエネルギーと技術的な大胆さへのこだわりによるものだと語った。
「私たちは非常に若い選手たちとともに歴史を作った」と、ファブレガスは受賞スピーチで宣言した。「今は、さらに成長していきたい」
37歳の指揮官は積極的な戦術で広く称賛を集めており、欧州で最も将来有望な若手戦術家の一人としての地位を確立している。
期待を一歩ずつ管理する
コモの躍進を振り返り、ファブレガスは、世間の期待が高まり続ける中でも冷静さを保つことの重要性を強調した。
「私たちはコモだ。小さな現実であり、ゆっくり進んでいく」とファブレガスは述べた。「一歩ずつ進まなければならない。毎年プレッシャーは高まっているが、それは喜びでもある。私たちはプレッシャーを自然に受け止めている」
「この賞はうれしいし、ここにいられるのは名誉なことだ」とファブレガスは付け加え、クラブの持続可能な発展に焦点を当てている姿勢を改めて示した。
コモ・プロジェクトの次の段階
個人賞を手にしたファブレガスは、すぐにコモを国内での戦いへ導くことに再び意識を向けている。
スペイン人指揮官は、セリエAで独自の攻撃的なアイデンティティーを維持しながら、チームを成長させることに引き続き力を注いでいる。
ファブレガスとチームは今後、次のリーグ戦に集中し、着実に築いてきた土台の上に一歩ずつ積み上げていくことを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。