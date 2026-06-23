「セキュリティ上のリスク」と「無気力な守備のリーダー」。アントニオ・リュディガーとジョナサン・ターは、あの悪夢の夜の記憶も呼び起こす。

惨敗から9か月。5つ目の星を目指すドイツ代表の守備を、リュディガーとターが支える。足首を痛めたシュロッターベックがW杯を欠場し、ナーゲルスマン監督は30歳以上の大型CBに信頼を寄せる。不安はないか？フェラーはこう語る。

ルディガーはシュロッターベックと「タイプが異なる」が、「空中戦や1対1でスピードを生かした強さがある」とDFBスポーツディレクターはMagentaTVで語った。また、チャンピオンズリーグ最多優勝のレアル・マドリードと契約延長したばかりの33歳の「豊富な経験」も評価した。

3歳下のターとの連携は、2年前の自国開催EUROほど機能しているのか。役割分担も変化している。 「彼が新しいリーダーだ。誰にでもその時期がある。今は彼の番だ」とリュディガーは語る。木曜日のグループリーグ最終戦エクアドル戦で代表50試合出場を迎えるターは、バイエルンでさらに飛躍した。

代表84試合を誇るリュディガーもその恩恵を受けるはずだ。コートジボワール戦（2-1）の後半が好例で、連携は完璧でなかったものの無失点で逆転した。