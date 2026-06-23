アントニオ・リュディガーとヨナタン・ターは、代表での最後の先発を忘れたいはずだ。W杯予選初戦スロバキア戦（0-2）で、2人のセンターバックは悪夢を見た。 この屈辱的な敗戦後、メディアは2人を「安全上のリスク」と批判し、リュディガーは「無気力な守備のリーダー」と揶揄された。
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「セキュリティ上のリスク」と「無気力な守備のリーダー」。アントニオ・リュディガーとジョナサン・ターは、あの悪夢の夜の記憶も呼び起こす。
惨敗から9か月。5つ目の星を目指すドイツ代表の守備を、リュディガーとターが支える。足首を痛めたシュロッターベックがW杯を欠場し、ナーゲルスマン監督は30歳以上の大型CBに信頼を寄せる。不安はないか？フェラーはこう語る。
ルディガーはシュロッターベックと「タイプが異なる」が、「空中戦や1対1でスピードを生かした強さがある」とDFBスポーツディレクターはMagentaTVで語った。また、チャンピオンズリーグ最多優勝のレアル・マドリードと契約延長したばかりの33歳の「豊富な経験」も評価した。
3歳下のターとの連携は、2年前の自国開催EUROほど機能しているのか。役割分担も変化している。 「彼が新しいリーダーだ。誰にでもその時期がある。今は彼の番だ」とリュディガーは語る。木曜日のグループリーグ最終戦エクアドル戦で代表50試合出場を迎えるターは、バイエルンでさらに飛躍した。
代表84試合を誇るリュディガーもその恩恵を受けるはずだ。コートジボワール戦（2-1）の後半が好例で、連携は完璧でなかったものの無失点で逆転した。
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ユルゲン・クロップ：ニコ・シュロッターベックの欠場がドイツ代表の試合運びを変える
しかしナゲルスマン監督はスロバキア戦の敗北後、2人を同時に先発させなかった。 その3日後、リュディガーは北アイルランド戦（3-1）で先発したが、終盤にターと交代。その後、負傷で長期離脱し、3月には代表CBがターとシュロッターベックに固定された。
リュディガーは新役割を文句一つ言わず受け止め、その姿勢でDFB陣営から高い評価を得た。後継者たちにも惜しみない称賛を送ったが、「ベンチにいるのは簡単ではない」とも語った。タハについては「体格だけで存在感を示す」と、シュロッターベックについては「左足は金でできている」と評価した。
この左足に、ユルゲン・クロップは危機感を抱いている。「私たちはシュロッターベックが中盤に切り込み、左へ展開するか対角線へ楔を打つことに慣れている。それが重要な戦術だ。彼がいないと、その楔が失われる」と語った。
急きょ起用されたリュディガーも「良い働きをした」と評価されるが、彼に左足の妙技は期待できない。
このため、4度世界王者に輝いたドイツ代表のビルドアップはエクアドル戦で既に変化するだろう。グループ首位で突破したドイツは、ターとリュディガーが決勝トーナメントへ調整できる。ブラチスラバの夜を二度と繰り返さないために。