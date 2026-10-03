アーセナルは新シーズンのスタートで印象的な滑り出しを見せ、開幕4試合で4勝を挙げた。しかし、インターナショナルブレーク直前にはアメックス・スタジアムでブライトンに0-3と完敗し、その勢いは大きく損なわれた。

それでも、首位マンチェスター・シティとの勝ち点差はわずか3のままだが、ウォルコットは古巣に重大な欠陥があると感じている。元ウインガーのウォルコットは『talkSPORT Drive』で、エミレーツ・スタジアムを離れた試合での苦戦を指摘し、それが国内タイトルのさらなる獲得を目指す上で最終的に大きな代償になる可能性があると強調した。