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セオ・ウォルコットが、プレミアリーグのタイトル防衛を目指すアーセナルには大きな弱点が一つあると主張した
アーセナルのタイトル防衛への懸念
アーセナルは新シーズンのスタートで印象的な滑り出しを見せ、開幕4試合で4勝を挙げた。しかし、インターナショナルブレーク直前にはアメックス・スタジアムでブライトンに0-3と完敗し、その勢いは大きく損なわれた。
それでも、首位マンチェスター・シティとの勝ち点差はわずか3のままだが、ウォルコットは古巣に重大な欠陥があると感じている。元ウインガーのウォルコットは『talkSPORT Drive』で、エミレーツ・スタジアムを離れた試合での苦戦を指摘し、それが国内タイトルのさらなる獲得を目指す上で最終的に大きな代償になる可能性があると強調した。
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ウォルコット、アウェーでの戦いぶりに疑問呈す
ウォルコットは、厳しいアウェー戦での個々のパフォーマンスに明確な懸念を示した。困難な環境で選手たちが一段階上のプレーを見せることの重要性を強調している。ウォルコットは「彼らはアウェーでは、まだ少し脆さがある」と語った。「ツォリスは好きだが、アウェーで見た限りでは、そこまで感心していない。アウェーで本当に輝くのは難しいことだ。ホームでは素晴らしい、あるいは練習では素晴らしいという選手はいるが、本当に重要な場面でのアウェーではそれができない。彼を起用するな、別の誰かを使え。チームのために働く選手、あるいは何か違いを生み出せる選手を使うべきだ」
王座維持への信念
こうしたアウェーでの戦いぶりに対する明確な懸念を口にしながらも、ウォルコットはアーセナルにおけるアルテタ監督のスカッド全体のクオリティーには引き続き自信を示している。アーセナルは巻き返しを図り、その粘り強さを証明する決意だ。ウォルコットは、アーセナルが今季も国内での優位性を維持し、複数の戦線で争うために必要な要素を備えていると強く信じている。ウォルコットはさらに、「彼らは並外れていると思うし、それを維持するためのすべてを備えていると感じている」と付け加えた。「ただ、簡単ではない。なぜなら、彼らはチャンピオンズリーグでも優勝したいはずだからだ」
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アーセナルの次は何か？
アーセナルは、代表ウィーク後に国内サッカーが再開されると、こうしたアウェーでの不安をすぐに解消したい考えだ。アルテタ監督は力強いリアクションを求めるはずで、アーセナルは重要な試練としてリーズ・ユナイテッドと対戦する。リーズはトップリーグ復帰後2シーズン連続となる今季ここまで、印象的な戦いを見せている。
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