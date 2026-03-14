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Brazilian midfielder Ze Roberto (L) viesAFP
Simone Gervasio

翻訳者：

ゼ・ロベルト：「昼間は一日中恋にふけり、夜は『クラッシュ・バンディクー』をプレイしていた。レアル・マドリードでの失敗は、ゲームとスナックのせいだった」

元ブラジル人MFで、現在はフィットネス専門家となった彼の思い出。

グローボ紙のゼ・ロベルトへの心を開いたインタビュー。自身のキャリア、浮き沈み、そして数々の興味深いエピソードを語っている。 現在51歳。現役を引退してからわずか8年が経った元バイエルン・ミュンヘンの選手は、若手のメンターとなり、またソーシャルメディアで披露するボディビルダーのような肉体美から「フィットネス・インフルエンサー」としても知られる存在となった。300万人を超えるフォロワーに対し、トレーニングのアドバイスを発信している。 

ポルトゥゲーザのユース出身で、1997年にはその才能を見抜いたレアル・マドリードへ移籍した。 しかしスペインでは、このブラジル人選手は不振に陥り、その期間によってキャリアが早期に終わってしまう危機に瀕した。再起を図るため、フラメンゴへ戻らざるを得なかった。バイエル・レバークーゼン、そしてバイエルン・ミュンヘンから2度目のチャンスを与えられ、そこで世界トップレベルのサッカー界での地位を確立した。サントス、ハンブルガーSV、アル・ガフラファでの数シーズンの在籍を経て、このミッドフィールダーはグレミオとパルメイラスで現役生活を終えた

  • レアル・マドリードへの移籍

    「私は、精神的にも戦術的にも準備ができていないまま、世界有数のビッグクラブにやって来た。駐車場には高級車ばかりが並んでいた。 ロッカールームでは、みんなスーツ姿だった。僕はシンプルな服を着ていた。ロベルト・カルロスは、僕がロッカールームの壁を塗りに来たと思われたと冗談を言った。ピッチの上では、その激しさがまた別物だった。ついていけなかった。英語もスペイン語も話せなかった。頼れる人もいなかった。それは衝撃だった」と彼は語る。

    マドリードでの失敗は、何よりもピッチ外での彼の振る舞いに起因していた。彼自身がこう振り返る。「若かったし、結婚したばかりだった。プレイステーションを買って、夜明けまで遊び、食事も不規則で、睡眠も不足していた。当時21歳という若さだったから、ゲームに夢中になりすぎてしまった。妻も18、19歳ととても若かった。 プロ選手になって車を買うこと以外に、僕の夢の一つはプレイステーションを手に入れることだった。買ってはみたもののゲームが大きなストレスになった。『クラッシュ・バンディクー』をクリアしたかったけど、どうしてもできなかった。それが僕の集中力と注意力を奪ってしまったんだ」。

    「結婚したばかりで、まるで雄鶏のようだった。一日中彼女と過ごし、一日中愛し合い、夜はゲームをしていた。 すると真夜中に腹が減るんだ。クッキーを山ほど食べてた。彼女に『クッキー持ってきて』って頼んで、一つ食べたら箱ごと空けちゃう。それからスナックを食べたり、炭酸飲料を飲んだり…… 気づかないうちに体重が増えていった。パフォーマンスは完全に低下した。トレーニングのためにジムに行く時でさえ目の下にクマができていた。あれが、自分の理想的なコンディションから離れた唯一の時だった。今の時代の気晴らしは違う。ソーシャルメディアやメディアへの露出だ。アスリートが集中力を欠けば、道を踏み外してしまうことになる」。

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  • 転機

    レアルで失敗し、ブラジルに戻ったところで転機が訪れた。「家族という支えのない人のほとんどは、結局失敗して故郷に戻ってしまうのだと悟った。 私も失敗し、帰国したが、当時は準備ができていなかったため、再びヨーロッパに戻った。1998年にフラメンゴへレンタル移籍してブラジルに戻り、6ヶ月間過ごした時、ドイツに戻って長く居続けるために、自分が変えるべき多くの点を分析することができたのだ」。

  • ワールドカップでの失望

    長年にわたり代表チームの柱として活躍したゼ・ロベルトは1998年のワールドカップで準優勝を果たしたブラジル代表の一員だったが、4年後に予想外の形で代表から外され、その後2006年のセレソンにレギュラーとして復帰した。

    「代表での悔いは？以前はあったが、今は気にしていない。キャリアの絶頂期に、2002年のワールドカップに招集されなかった。がっかりしたか？もちろん、ワールドカップの試合は1試合も観なかった。 あの時は本当に辛かったが、気持ちを切り替える必要があった。だって、自分のポジションを取り戻すためにあと4年あったから。そして、それを成し遂げた。優勝チームの一員ではなかった選手が、4年後の別のワールドカップでスタメンになるというのは、非常に難しいことだ」。

    「2006年については、やはり悔いが残っている。当時の全代表チームの中で、最もワールドカップ優勝の可能性が高かったのはどこかと言えば？ブラジルだ！問題は、我々の誰もドイツに最高のコンディションで臨めなかったことだ。それが勝敗を分けた要因だったと思う。ロベルト・カルロスとカフという2人のサイドバックを擁していたチームが他にあるだろうか？ ルシオとフアンというディフェンス陣、ディダのようなゴールキーパーを擁していたチームが他にあるだろうか？ロナウジーニョ、カカ、ロナウド、アドリアーノという魔法の4人組を擁していたチームが他にあるだろうかバイエルン・ミュンヘンとの契約を更新しなかったのは、このチームならワールドカップを制覇し、フリーエージェントとして、かつワールドカップ優勝者として市場で大きな価値を持つ選手になれると考えたからだ。これが私の計画だったが、敗退によってすべてが水の泡となった」。

    「我々は最高のコンディションには達していなかった。ロナウジーニョは長年世界最高の選手であり、カカは世界一になろうとしていた。ロベルト・カルロスは世界最高のサイドバック。カフー、ロナウド。残念ながら、当時のサッカーはもはや名前や才能だけでは語れない段階に入っていた。 サッカーはすでにフィジカル重視の時代になっていた。全員がキャリアやパフォーマンスの絶頂期にあったわけではなかったため、我々は準々決勝でフランスに敗退した。フランスは、少なくとも私の目から見れば実力では劣っていたが、フィジカル面では圧倒していた。ジダン自身がそのワールドカップの最優秀選手だった。33歳ながら、絶好調だったと思う。 私がそのワールドカップに臨んだのは32歳の時だった。ジダンのような選手は、私のポジションでは見当たらなかった。だからその差は明らかで、あの試合ではフィジカル面が勝ったのだと思う。才能という点では、私たちのチームの方が上だったからだ。

  • サッカーをやめる

    「これまで誰にも話したことのないことを一つ言わせてください。アスリートのキャリアにおいて最も難しいのは、引退の決断を下し、いつ辞めるべきかを見極めることではありません。私にとって最も辛かったのは、まだもっとできると分かっていながら、引退を決意することでした。今日、サッカーを続けたいかと聞かれることがあります。私は『全くその気はない』と答えます。なぜなら、私はすべてを捧げたからです。 自分の最高の姿をピッチに残してきた。今、私が抱いている唯一の願いは、これからも自分の体を大切にし、今のライフスタイルを維持し、次世代の模範となることだ。引退後も、私は非常に規律正しい人間であり続けている。食事と毎日のトレーニングを最優先にしている」。

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