ゼ・ロベルト：「昼間は一日中恋にふけり、夜は『クラッシュ・バンディクー』をプレイしていた。レアル・マドリードでの失敗は、ゲームとスナックのせいだった」

長年にわたり代表チームの柱として活躍したゼ・ロベルトは、1998年のワールドカップで準優勝を果たしたブラジル代表の一員だったが、4年後に予想外の形で代表から外され、その後2006年のセレソンにレギュラーとして復帰した。

「代表での悔いは？以前はあったが、今は気にしていない。キャリアの絶頂期に、2002年のワールドカップに招集されなかった。がっかりしたか？もちろん、ワールドカップの試合は1試合も観なかった。 あの時は本当に辛かったが、気持ちを切り替える必要があった。だって、自分のポジションを取り戻すためにあと4年あったから。そして、それを成し遂げた。優勝チームの一員ではなかった選手が、4年後の別のワールドカップでスタメンになるというのは、非常に難しいことだ」。

「2006年については、やはり悔いが残っている。当時の全代表チームの中で、最もワールドカップ優勝の可能性が高かったのはどこかと言えば？ブラジルだ！問題は、我々の誰もドイツに最高のコンディションで臨めなかったことだ。それが勝敗を分けた要因だったと思う。ロベルト・カルロスとカフーという2人のサイドバックを擁していたチームが他にあるだろうか？ ルシオとフアンというディフェンス陣、ディダのようなゴールキーパーを擁していたチームが他にあるだろうか？ロナウジーニョ、カカ、ロナウド、アドリアーノという魔法の4人組を擁していたチームが他にあるだろうか？バイエルン・ミュンヘンとの契約を更新しなかったのは、このチームならワールドカップを制覇し、フリーエージェントとして、かつワールドカップ優勝者として市場で大きな価値を持つ選手になれると考えたからだ。これが私の計画だったが、敗退によってすべてが水の泡となった」。

「我々は最高のコンディションには達していなかった。ロナウジーニョは長年世界最高の選手であり、カカは世界一になろうとしていた。ロベルト・カルロスは世界最高のサイドバック。カフー、ロナウド。残念ながら、当時のサッカーはもはや名前や才能だけでは語れない段階に入っていた。 サッカーはすでにフィジカル重視の時代になっていた。全員がキャリアやパフォーマンスの絶頂期にあったわけではなかったため、我々は準々決勝でフランスに敗退した。フランスは、少なくとも私の目から見れば実力では劣っていたが、フィジカル面では圧倒していた。ジダン自身がそのワールドカップの最優秀選手だった。33歳ながら、絶好調だったと思う。 私がそのワールドカップに臨んだのは32歳の時だった。ジダンのような選手は、私のポジションでは見当たらなかった。だからその差は明らかで、あの試合ではフィジカル面が勝ったのだと思う。才能という点では、私たちのチームの方が上だったからだ。