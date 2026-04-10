「ゼロのシーズン」の悪夢が迫る…レアル・マドリード、「カタルーニャの若き巨人」相手に悔しい引き分け

開始10分、レアル・マドリードがチャンス。モロッコ代表イブラヒム・ディアスが左から低いクロスを送り、フランス代表キリアン・エムバペが合わせようとしたが、ジローナDFがゴールライン上でクリアした。

14分には、モロッコ代表オナヒがペナルティエリアでパスを受け強烈なシュート、しかしGKルニンが阻んだ。

その後、右サイドからのディアスのクロスにジョード・ビリンガハドが触れてゴール方向へコースを変えたが、ボールは左ポストを擦り抜け外れた。