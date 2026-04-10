「ゼロのシーズン」の悪夢が迫る…レアル・マドリード、「カタルーニャの若き巨人」相手に悔しい引き分け

レアル・マドリードは第31節ジローナ戦で1-1の引き分けに終わり、バルセロナとの優勝争いで優位を失った。
この結果、レアルの勝ち点は70となり、首位のバルセロナとの差は6に縮まったが、バルセロナは1試合少ない。一方、ジローナは勝ち点38で12位のまま。
レアル・マドリードは第31節ジローナ戦で1-1の引き分けに終わり、バルセロナとの優勝争いで優位を失った。
この結果、レアルの勝ち点は70となり、首位のバルセロナとの差は6に縮まったが、バルセロナは1試合少ない。一方、ジローナは勝ち点38で12位のまま。
開始10分、レアル・マドリードがチャンス。モロッコ代表イブラヒム・ディアスが左から低いクロスを送り、フランス代表キリアン・エムバペが合わせようとしたが、ジローナDFがゴールライン上でクリアした。
14分には、モロッコ代表オナヒがペナルティエリアでパスを受け強烈なシュート、しかしGKルニンが阻んだ。
その後、右サイドからのディアスのクロスにジョード・ビリンガハドが触れてゴール方向へコースを変えたが、ボールは左ポストを擦り抜け外れた。
27分、バルベルデがジローナPKエリアに侵入し右足で強烈なシュートを放ったが、GKジャザニガが好守で阻んだ。
前半終了1分前、イチェベリがペナルティエリアでカマヴィンガをフェイントでかわしシュート。しかし滑ってポスト横を通過した。
51分にはバルベルデがディアスからのパスをペナルティエリアで受け、ガザニガの弾き返したボールを強烈なシュートでネットに突き刺し、先制した。
57分には、ペナルティエリア右でボールを受けたヴィニシウスが切り込んで放ったグラウンダーシュートを、ガザニガが好守で阻んだ。
ベルナベウのリードの喜びは短かった。61分、ジローナのレマルがペナルティエリア際でボールを受け、左足でカマヴィンガの股を抜く強烈なシュートでルネンのゴールネットを揺らした。
71分には、ペナルティエリアでボールを争ったムバッペがアレックス・モレノに倒されたが、すでに警告を受けていたためPKは要求せず、主審もファウルとは判断しなかった。
86分、ムバッピは右サイドでファルヴェルディのパスを受け、ジェロナDFをかわしてペナルティエリア内で強烈なシュート。しかしジャザニガがエリア外で弾いた。
87分にはムバッピがペナルティエリア内で倒されたが、主審はプレー