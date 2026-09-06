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Villarreal CF v RC Deportivo de A Coruna - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Alvino Hanafi

翻訳者：

スーペル・デポル2.0、スーペル・オーバ！ ピエール＝エメリク・オーバメヤンがデポルティーボ勝利でベベトの記録を破る

デポルティーボ・ラ・コルーニャ
ピエール＝エメリク・オーバメヤン
ラ・リーガ
ビジャレアル
A. Hidalgo

ピエール＝エメリク・オーバメヤンがデポルティボ・ラ・コルーニャの新時代をけん引し、4試合連続のデビュー戦ゴールでベベトの歴史的クラブ記録を更新した。ガボン人FWは1ゴール2アシストを記録し、ガリシアのクラブはチャンピオンズリーグ出場チーム相手に存在感を示す勝利を収めた。

  • スーペル・デポル2.0、スーペル・オーバ！

    ピエール＝エメリク・オーバメヤンは、デポルティボ・ラ・コルーニャをチャンピオンズリーグの相手に対する見事な勝利へと導き、自身が別次元の存在であることを証明した。ベテランFWは1得点2アシストを記録し、ガリシアのクラブがトップリーグで再び存在感を示す復活を告げた。

    オーバメヤンはまずルイスミの同点弾をアシストし、その後エダハチュリのデポルティボ2点目も演出した。

    そして試合終盤には守備のミスを突いて自らゴールを決め、デビュー後4試合連続得点でそのパフォーマンスを締めくくった。


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  • オーバがベベットの歴史的記録を上回る

    アウバメヤンの終盤弾により、デポルティボでデビューから最初の3試合すべてで得点したベベト、マカーイ、パンディアーニ、ラバデ、エリセギ、パイーニョというクラブの伝説的アイコンたちを、公式に上回った。

    試合後、アントニオ・イダルゴ監督は、このFWの運動量とロッカールームでの前向きな影響力への称賛を抑えきれなかった。

    「彼がどのようにトレーニングしているか、そしてみんなにどんな笑顔をもたらしているかを見れば分かる」とイダルゴ監督は語った。「私はハングリーで質の高い選手たちを抱えていて幸運だ。引き続き懸命に取り組み、ヘタフェ戦でもさらに勝ち点3のために戦わなければならない」


  • ヒメネスが守備の土台を強固にする

    デポルティボの勝利をさらに後押ししたのが、わずか1回のトレーニングを経て先発デビューを果たしたホセ・マリア・ヒメネスだった。ヌビとセンターバックでコンビを組んだウルグアイ人DFは、最終ラインに即座にリーダーシップと安定感をもたらし、カサドとアダマも後半にデビューを果たした。

    イダルゴは、この結果を強豪相手の「とてつもない勝利」と表現する一方で、残留が依然としてクラブの最終目標であると強調した。

    「これは長い道のりであり、私たちは安全圏に近づいている」とイダルゴは説明した。「勇気を持たなければならないし、私たちには勇気と決定力の両方がある。それは大きな武器だ」

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  • スーペル・デポル、次戦はヘタフェ戦

    スーパー・デポル2.0を巡る勢いが高まり、オーバメヤンが記録破りのレベルで機能する中、チームは次のリーグ戦へと意識を切り替える。

    イダルゴは、できるだけ早く残留を確定させるため、ドレッシングルーム内の熱気を力に変える考えだ。

    デポルティボは、次の1部リーグ戦でヘタフェとのアウェーゲームに臨み、好調を維持することを目指す。

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