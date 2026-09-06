Getty Images Sport
翻訳者：
スーペル・デポル2.0、スーペル・オーバ！ ピエール＝エメリク・オーバメヤンがデポルティーボ勝利でベベトの記録を破る
スーペル・デポル2.0、スーペル・オーバ！
ピエール＝エメリク・オーバメヤンは、デポルティボ・ラ・コルーニャをチャンピオンズリーグの相手に対する見事な勝利へと導き、自身が別次元の存在であることを証明した。ベテランFWは1得点2アシストを記録し、ガリシアのクラブがトップリーグで再び存在感を示す復活を告げた。
オーバメヤンはまずルイスミの同点弾をアシストし、その後エダハチュリのデポルティボ2点目も演出した。
そして試合終盤には守備のミスを突いて自らゴールを決め、デビュー後4試合連続得点でそのパフォーマンスを締めくくった。
オーバがベベットの歴史的記録を上回る
アウバメヤンの終盤弾により、デポルティボでデビューから最初の3試合すべてで得点したベベト、マカーイ、パンディアーニ、ラバデ、エリセギ、パイーニョというクラブの伝説的アイコンたちを、公式に上回った。
試合後、アントニオ・イダルゴ監督は、このFWの運動量とロッカールームでの前向きな影響力への称賛を抑えきれなかった。
「彼がどのようにトレーニングしているか、そしてみんなにどんな笑顔をもたらしているかを見れば分かる」とイダルゴ監督は語った。「私はハングリーで質の高い選手たちを抱えていて幸運だ。引き続き懸命に取り組み、ヘタフェ戦でもさらに勝ち点3のために戦わなければならない」
ヒメネスが守備の土台を強固にする
デポルティボの勝利をさらに後押ししたのが、わずか1回のトレーニングを経て先発デビューを果たしたホセ・マリア・ヒメネスだった。ヌビとセンターバックでコンビを組んだウルグアイ人DFは、最終ラインに即座にリーダーシップと安定感をもたらし、カサドとアダマも後半にデビューを果たした。
イダルゴは、この結果を強豪相手の「とてつもない勝利」と表現する一方で、残留が依然としてクラブの最終目標であると強調した。
「これは長い道のりであり、私たちは安全圏に近づいている」とイダルゴは説明した。「勇気を持たなければならないし、私たちには勇気と決定力の両方がある。それは大きな武器だ」
スーペル・デポル、次戦はヘタフェ戦
スーパー・デポル2.0を巡る勢いが高まり、オーバメヤンが記録破りのレベルで機能する中、チームは次のリーグ戦へと意識を切り替える。
イダルゴは、できるだけ早く残留を確定させるため、ドレッシングルーム内の熱気を力に変える考えだ。
デポルティボは、次の1部リーグ戦でヘタフェとのアウェーゲームに臨み、好調を維持することを目指す。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。