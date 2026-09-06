スーペル・デポル2.0、スーペル・オーバ！ ピエール＝エメリク・オーバメヤンがデポルティーボ勝利でベベトの記録を破る

ピエール＝エメリク・オーバメヤンは、デポルティボ・ラ・コルーニャをチャンピオンズリーグの相手に対する見事な勝利へと導き、自身が別次元の存在であることを証明した。ベテランFWは1得点2アシストを記録し、ガリシアのクラブがトップリーグで再び存在感を示す復活を告げた。

オーバメヤンはまずルイスミの同点弾をアシストし、その後エダハチュリのデポルティボ2点目も演出した。

そして試合終盤には守備のミスを突いて自らゴールを決め、デビュー後4試合連続得点でそのパフォーマンスを締めくくった。



