今回の金銭的要求は、当初の計画が崩壊して以来、フロレンティーノ・ペレスが貫いてきた姿勢に沿うものだ。プレミアリーグのクラブが相次ぐ離脱の口火を切った際、レアル・マドリーの会長は、各クラブは法的に脱退できないと強く主張した。「ここで拘束力のある契約とは何かを時間をかけて説明するつもりはない」と述べ、「だが実際のところ、クラブは脱退できない」と続けた。

ペレスは強硬姿勢を崩さなかった。それからわずか数カ月後、バルセロナはユヴェントス、ACミラン、インテル、アトレティコ・マドリーとともに計画から離脱した。「我々には独自の大会を創設する権利があると認められた」とペレスは主張。「UEFAの行為に対し、数百万ユーロ規模の損害賠償を請求することもできる。我々には二つの権利がある。損失の補償を受ける権利と、将来、大会を開催する権利だ。我々はその両方を粘り強く追求していく」と語った。



