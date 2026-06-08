イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップを控える中盤のスター、ジュード・ベリンガムが先発争いで激しい競争に直面すると語る。
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スーパースターとの不和：トーマス・トゥヘルはW杯でまたもや衝撃的な展開をもたらすのか？
6月11日に米・墨・加で始まるXXL決勝トーナメントを前に、トゥヘル監督はレアル・マドリードのベルリンガムが先発候補の一人と話した。
「役割は変わるかもしれないが、現時点で先発候補は14、15人で、ジュードもその一人」と語った。彼はバイエルンとドルトムントを率いた経験もあるが、ベリンガムとの関係は少しぎくしゃくしているとも噂される。
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トゥヘル監督、ベリンガムの振る舞いを「不快」と評する
2025年1月にトゥヘルが就任して以来、この22歳の選手は先発4回、途中出場3回にとどまった。代わりにトゥヘルはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースを重用し、自身の下で13試合中12試合に出場させた。
前任サウスゲート体制では絶対的な主力だったが、負傷とトゥヘルとの確執が重なり出番を減らした。
2025年6月のセネガル戦（1-3敗戦）後、トゥヘルはベリンガムのピッチ上の態度を「不快だ」と批判したが、後に謝罪。11月のアルバニア戦（2-0）では、交代後のベリンガムの振る舞いを「検証する」と語った。
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トゥヘル監督は、ワールドカップに向けた最後の2試合の1つでベリンガムをベンチに下げ、代わりにキャプテンとして起用した。
先週土曜日のニュージーランドとの親善試合で、イングランドが1-0で勝利。ベリンガムは後半途中出場し、キャプテンマークを巻いた。トゥヘル監督は「ジュードには決意と闘志がある。エネルギーに満ち、最高のコンディションだ」と絶賛した。
イングランドは水曜日にコスタリカと最終調整戦を行い、グループLではクロアチア（6月17日）、ガーナ（6月23日）、パナマ（6月27日）と対戦する。