スーパースターとの不和：トーマス・トゥヘルはW杯でまたもや衝撃的な展開をもたらすのか？

2025年1月にトゥヘルが就任して以来、この22歳の選手は先発4回、途中出場3回にとどまった。代わりにトゥヘルはアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースを重用し、自身の下で13試合中12試合に出場させた。

前任サウスゲート体制では絶対的な主力だったが、負傷とトゥヘルとの確執が重なり出番を減らした。

2025年6月のセネガル戦（1-3敗戦）後、トゥヘルはベリンガムのピッチ上の態度を「不快だ」と批判したが、後に謝罪。11月のアルバニア戦（2-0）では、交代後のベリンガムの振る舞いを「検証する」と語った。