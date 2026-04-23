スカイの報道によると、サンチョ側とBVBが最近協議を行った。サンチョはボルシア・ドルトムントに再移籍する用意があると伝えたという。
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スーパースターがBVB移籍を希望か。ボルシア・ドルトムントへの衝撃移籍が現実味を帯びてきた。
具体的な金額も話し合われたという。サンチョは年俸約1500万ユーロから大幅減額を飲む必要がある。BVBは数週間前に既に本人へ伝えたとされる。
サンチョはこの条件を受け入れる意向で、Skyによると世界中から多数のオファーがあるにもかかわらずドルトムント移籍を最も望んでいるという。最近はユヴェントスも関心を示していた。
サンチョのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は今シーズンで満了するため、BVBは移籍金を支払う必要がない。26歳のサンチョに「レッドデビルズ」での将来はなく、6月末までアストン・ヴィラへ期限付き移籍しているが、成果は芳しくない。
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ジャドン・サンチョのBVB復帰については、かねてより様々な憶測が飛び交っている
サンチョは17歳時にマンチェスター・シティのユースからドルトムントへ移籍し、BVBでブンデスリーガ屈指の選手に成長した。2021年、ユナイテッドは彼に8500万ユーロの移籍金を支払ったが、オールド・トラッフォードでは期待に応えられなかった。
2024年1月にはエリック・テン・ハグ監督との対立でボルシアに復帰した。 ドルトムントではシーズン後半、過去数年の低迷を覆す活躍を見せ、チャンピオンズリーグ決勝進出に貢献した。2024年夏、BVBは完全移籍での残留を希望したが、財政難で実現せず。以来、サンチョはユナイテッドからチェルシー、アストン・ヴィラへレンタルされた。
バーミンガムでも全盛期の活躍には及ばなかったが、時折好プレーを見せた。ドルトムント再復帰の噂は数か月前から絶えない。
ニコ・コヴァチは、ジャドン・サンチョのBVB復帰を支持している。
BVBのニコ・コヴァチ監督は、クラブ首脳陣にサンチョ獲得に賛成する意向を示した。 規律と守備への献身を重んじるクロアチア人監督は、サンチョがそれら面で模範的でないことも認識しつつ、指導に自信を持っている。サンチョが攻撃で決定的な役割を果たす潜在能力を持つことは言うまでもない。
今夏フリーで退団し、アトレティコ・マドリードへの移籍が噂されるユリアン・ブラントのポジションをサンチョが引き継ぐ可能性もある。 さらに、ボルシア・ドルトムントのハンス＝ヨアヒム・ヴァツケ会長がサンチョの強力な後援者だ。 スカイは3月末、「ヴァツケはサンチョを愛している」と伝え、会長が裏で獲得を強く推進していると報じた。
スポーツディレクターのラース・リッケンは『Sport Bild』に「即戦力かつ現実的な移籍金のFWを探している。サンチョもその一人だ」と語った。
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ジャドン・サンチョ：BVBでの成績
ゲーム
158
ゴール
53
アシスト
67