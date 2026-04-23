スーパースターがBVB移籍を希望か。ボルシア・ドルトムントへの衝撃移籍が現実味を帯びてきた。

具体的な金額も話し合われたという。サンチョは年俸約1500万ユーロから大幅減額を飲む必要がある。BVBは数週間前に既に本人へ伝えたとされる。

サンチョはこの条件を受け入れる意向で、Skyによると世界中から多数のオファーがあるにもかかわらずドルトムント移籍を最も望んでいるという。最近はユヴェントスも関心を示していた。

サンチョのマンチェスター・ユナイテッドとの契約は今シーズンで満了するため、BVBは移籍金を支払う必要がない。26歳のサンチョに「レッドデビルズ」での将来はなく、6月末までアストン・ヴィラへ期限付き移籍しているが、成果は芳しくない。