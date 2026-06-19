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スーパーサブのヨハン・マンザンビが2得点を挙げ、スイスが混沌としたワールドカップの試合で4-1とボスニア・ヘルツェゴビナに勝利した。
終盤の猛攻が抵抗を打ち破る
ムラト・ヤキン監督のチームは、カタールとの開幕戦で引き分けたが、9試合連続無敗の強豪を圧倒。 74分、ダン・ンドイエに代わって入ったマンザンビがボレーで先制。直後、タリク・ムハレモヴィッチが退場となり、数的優位に立ったスイスはバルガスとシャカのゴールで突き放した。マンザンビも2点目を奪い、試合は3－0で終了。
- AFP
10代の若者が歴史的な偉業を祝う
この若手選手は、1950年以来最年少でワールドカップ1試合2得点を挙げたスイス人選手となり、「信じられない。家族やファンの前で初2得点がワールドカップで決まった」と語った。
今夜は眠れなさそうです。ヤキン監督からは戦術や技術のアドバイスを受け、『自分のプレーをすれば良い』と言われました。私の目標はW杯で2得点することでした。そして、本当に2得点を挙げられました！もっと決められることを願っています。」
ヤキン、新進女優の自由な生き方を称賛
マンザンビの台頭は、フライブルクがUEFAヨーロッパリーグ決勝へ進んだ歴史的快進撃で国内リーグでも中盤の要として活躍したことに続く。
コーチ陣は彼の戦術的な柔軟性を高く評価しており、試合終盤には疲労が見え始めた相手守備を圧倒的なスピードで打ち崩す。ヤキン監督は「ヨハンは卓越した技術を持つ明るい選手だ。守備的MF、中盤、ウイング、ストライカーと多彩に起用できる。
彼はストリートサッカー育ちで、自由を必要とするタイプだ。攻撃では完全に自由を与えている。今日見せたように、プレッシャーに強く、ドリブルと決定力もある」
- AFP
決勝トーナメント進出が目前だ
スイスは6月24日（水）、開催国カナダと首位を懸けて対戦する。勝ったチームはグループBの1位を確定し、決勝トーナメントへ有利に進める。そのためにも、ナティは攻撃の連係を維持することが不可欠だ。