この若手選手は、1950年以来最年少でワールドカップ1試合2得点を挙げたスイス人選手となり、「信じられない。家族やファンの前で初2得点がワールドカップで決まった」と語った。

今夜は眠れなさそうです。ヤキン監督からは戦術や技術のアドバイスを受け、『自分のプレーをすれば良い』と言われました。私の目標はW杯で2得点することでした。そして、本当に2得点を挙げられました！もっと決められることを願っています。」