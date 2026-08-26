立ち上がりに失点したものの、ニューカッスルは前半終了間際の38分に試合を振り出しへ戻した。アマル・デディッチがボックス内へ正確なボールを送り込み、バゾウマナ・トゥーレがウェスト・ブロムのDFクリス・メファムとアレックス・ウィリアムズの間へ巧みに入り込んだ。ホッフェンハイムから今夏4300万ポンドで加入した新戦力はこの好機を逃さず、公式戦デビューを力強いフィニッシュで飾った。

ハーフタイムの交代策が決定的となり、後半の構図を変えるべく、デビュー戦で得点したトゥーレに代えてバーンズが投入された。レスター・シティの元ウインガーは48分にいきなり結果を残し、ニューカッスルの攻撃に推進力をもたらすと、ウェスト・ブロムが自身の最初のミドルシュートを適切にクリアし切れなかったところを突き、ボックス内へ走り込んでこぼれ球を強烈に蹴り込んだ。