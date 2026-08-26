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スーパーサブのハーヴィー・バーンズがニューカッスルを救う！ 5200万ポンドのニコ・ゴンサレスお披露目後、ウェスト・ブロム相手のまさかの敗戦回避へウインガーが2得点
祝福の夜が一転して苦いものに
満員となったセント・ジェームズ・パークは、キックオフ前から熱気に包まれていた。ニューカッスルのサポーターは、新たなスターの歓迎に沸いた。最近マンチェスター・シティから5200万ポンドの注目移籍を完了したアルゼンチン人FWゴンサレスが、クラブのオーナー陣の野心を示す形で観衆にお披露目された。
しかし19分、ホームサポーターは騒然となった。ウェスト・ブロムのFWアイザック・プライスが、巧みなFKで2025年のカップ優勝チームを相手に先制点を決め、スタジアムは静まり返った。
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トゥーレが鮮烈デビュー、続いてバーンズもいきなりインパクトを残す
立ち上がりに失点したものの、ニューカッスルは前半終了間際の38分に試合を振り出しへ戻した。アマル・デディッチがボックス内へ正確なボールを送り込み、バゾウマナ・トゥーレがウェスト・ブロムのDFクリス・メファムとアレックス・ウィリアムズの間へ巧みに入り込んだ。ホッフェンハイムから今夏4300万ポンドで加入した新戦力はこの好機を逃さず、公式戦デビューを力強いフィニッシュで飾った。
ハーフタイムの交代策が決定的となり、後半の構図を変えるべく、デビュー戦で得点したトゥーレに代えてバーンズが投入された。レスター・シティの元ウインガーは48分にいきなり結果を残し、ニューカッスルの攻撃に推進力をもたらすと、ウェスト・ブロムが自身の最初のミドルシュートを適切にクリアし切れなかったところを突き、ボックス内へ走り込んでこぼれ球を強烈に蹴り込んだ。
ウェスト・ブロム、PKで反撃へ
ウェスト・ブロムはおとなしく敗れることを拒み、ハリー・ホイットウェルのクロスがエリア内でルイス・ホールの手に当たったことで反撃の糸口を得た。主審はPKスポットを指す以外にほとんど選択肢がなかった。
プライスは77分、落ち着いてエウェン・ジャウエンの逆を突いてこの日2点目を決め、試合は慌ただしい終盤へと突入した。スコアが2-2で並ぶ中、カップ戦での番狂わせを狙うアウェー側は勝機を守るために深く引き、セント・ジェームズ・パークにはPK戦の気配が色濃く漂っていた。
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バーンズが見出しを飾る
緊迫したPK戦突入が避けられないかに思われた中、バーンズが81分に決定的な一撃を見舞った。デディッチの絶妙なクロスに合わせて押し込み、完璧なタイミングで走り込んだイングランド代表は冷静にフィニッシュを決め、ニューカッスルをベスト32進出へ導くとともに、ギャロウゲート・エンドを熱狂の渦に包んだ。
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