この若手は、1試合のスーパーカップでゴールとアシストの両方を記録した2015年以来初の選手となり、印象的な節目を打ち立てた。

トロフィー授与後にCanal+の取材に応じたFWは、ルイス・エンリケ体制でのチームの大きな野心についてこう語った。「自分たちのメンタリティーは、常に勝つこと、可能な限り競争力のあるチームでいることだ。とても嬉しい。休暇から戻ってきて、簡単ではないと分かっていたが、今夜はやるべきことを実行できた。何よりの目標は、今年すべてを勝ち取ることだ」

一方、3本の重要なセーブを見せたGKマトベイ・サフォノフは、クラブメディアを通じてチームの精神的な準備ができていたことを称えた。「いつも通りだ。シーズンの初めにタイトルを手にできるのはとても良いことだ。まだそれほど多くはトレーニングしていないが、シーズンに向けて準備ができていることを示せたと思う」