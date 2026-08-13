Getty Images Sport
翻訳者：
スーパーカップ制覇後、決勝点のデジレ・ドゥエがPSGで「すべて」を勝ち取ることに照準
ドゥエが欧州タイトル獲得を決める
21歳のフランス人アタッカー、ドゥエがPSGの決勝点を挙げ、スタッド・ルイIIで行われたUEFAスーパーカップでアストン・ヴィラを2-1で退けた。ドゥエはクヴィチャ・クワラツヘリアの先制点をアシストすると、63分にはウスマン・デンベレの正確なスルーパスを受け、冷静な左足シュートでフィニッシュした。この勝利により、フランス王者はスーパーカップを2年連続で防衛した史上4チーム目となった。
- AFP
決勝点の主役がタイトル獲得を要求
この若手は、1試合のスーパーカップでゴールとアシストの両方を記録した2015年以来初の選手となり、印象的な節目を打ち立てた。
トロフィー授与後にCanal+の取材に応じたFWは、ルイス・エンリケ体制でのチームの大きな野心についてこう語った。「自分たちのメンタリティーは、常に勝つこと、可能な限り競争力のあるチームでいることだ。とても嬉しい。休暇から戻ってきて、簡単ではないと分かっていたが、今夜はやるべきことを実行できた。何よりの目標は、今年すべてを勝ち取ることだ」
一方、3本の重要なセーブを見せたGKマトベイ・サフォノフは、クラブメディアを通じてチームの精神的な準備ができていたことを称えた。「いつも通りだ。シーズンの初めにタイトルを手にできるのはとても良いことだ。まだそれほど多くはトレーニングしていないが、シーズンに向けて準備ができていることを示せたと思う」
エンリケが名将の仲間入り
王座防衛により、PSGは2025-26シーズンに5冠を達成した流れを受け、その欧州での優位性をさらに確固たるものにした。この勝利によってルイス・エンリケは、カルロ・アンチェロッティとペップ・グアルディオラに続き、スーパーカップのトロフィーを3度掲げた史上3人目の監督として、限られたエリート集団に加わった。シーズン序盤で勢いを築いたことは、王者の選手層の厚さと資金力が依然として群を抜いていることを明確に示すものでもある。
- AFP
トロフェ・デ・シャンピオンが待っている
PSGは今週末、トロフェ・デ・シャンピオンでランスと対戦し、タイトルを追加する絶好の機会を迎える。その後、エンリケ監督率いるチームは翌週、ホームでのレンヌ戦でリーグ・アン連覇に向けた戦いをスタートさせる。夏季休暇から戻ったばかりの主力選手たちのコンディションは、厳しいシーズン序盤の日程の中で試されることになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。