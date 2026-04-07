スロット：パリ・エンリケはチャンスを全く与えてくれない……これがイザックの状況だ

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、負傷により長期離脱していたスウェーデン人FWアレクサンダー・イサックの、パリ・サンジェルマン戦への出場状況について明らかにした。
リヴァプールは明日水曜日、パルク・デ・プランスで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンと対戦する。
第2戦は来週火曜日、アンフィールドで行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決まる。
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リヴァプールのアーネ・スロット監督は、負傷により長期離脱していたスウェーデン人FWアレクサンダー・イサックの、パリ・サンジェルマン戦への出場状況について明らかにした。
リヴァプールは明日水曜日、パルク・デ・プランスで行われるチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でパリ・サンジェルマンと対戦する。
第2戦は来週火曜日、アンフィールドで行われ、チャンピオンズリーグ準決勝進出チームが決まる。
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パリ戦前の記者会見でスロット監督は次のように述べた。「イザックは出場できるようになるまで、約1週間チーム練習に参加していた。そうでなければ、彼を招集することはなかっただろう」。
さらに彼はこう付け加えた。「選手本人やコーチ陣とも話し合った結果、今は出場できる状態にあると判断した。ただし、スタメンではない。その点ははっきりさせておきたい。」
イザックは昨年12月、プレミアリーグのトッテナム戦で重傷を負い、それ以来ピッチから遠ざかっていた。
先週土曜日のFAカップ準々決勝でマンチェスター・シティに0-4で敗れたことについて、スロット監督は次のように語った。「サッカーの試合では、ある特定のやり方でプレーしたいと思うこともあるが、様々な理由でそれができないことがある。その理由の一つは、自分たちが良いプレーをして試合を支配していると思いながらも、失点してしまうことだ」。
リヴァプールの公式サイトによると、彼は次のように付け加えた。 「サッカーにおいて最も辛い瞬間は、通常、前半終了間際とその直後だ。だから、ハーフタイムにロッカールームに戻る時、試合の長い時間においてマンチェスター・シティと互角に戦えていると感じていたのに、気づけば0-2とリードを許していることになる」
彼は続けた。「そしてハーフタイム直後に3点目を許し、その後の5分間――ちなみにモハメド・サラーによる2つの絶好機もあったが――試合は非常にオープンな展開となり、選手たちは苦しんでいた。 しかし、我々にとって良かったのは、4点目を奪った後、シティが結果を受け入れたように見えたことだ。我々はボールを支配し続けたが、多くのチャンスを作り出すことはできなかった」。
さらに彼はこう続けた。「あの時間帯、選手たちが諦めている様子は見えなかった。また、このような試合の後でキャプテン（ファン・ダイク）が力強く断固とした反応を見せたことも良いことだと思う。それが試合直後だけに留まらず、チームとして明日の夜にも力強く断固とした反応を見せられることを願っている」。
パリ・サンジェルマンとの対戦について、スロット監督は次のように説明した。「パリ・サンジェルマンとマンチェスター・シティを完全に比較することはできない。なぜなら、我々が試合の主導権を握り、最初の35分間ボールを支配できたのは、シティがポジションをしっかりと守り、我々に強いプレッシャーをかけなかったことも関係していたからだ」。
さらに彼はこう続けた。「一方、ルイス・エンリケ監督が指揮を執ってからのここ数シーズン、パリ・サンジェルマンは相手に簡単にボールを奪われる隙を与えない。試合を通してプレッシャーが絶え間なく続くのだ」。
さらに彼はこう続けた。「ポジティブな点は、今シーズン直面した数々の逆境のおかげで、我々はネガティブな状況に対処する上で大きな経験を積んだということだ」。
また、「チャンピオンズリーグの準々決勝を戦う際、シーズンにおける自身の位置づけ――FAカップやリーグカップ、あるいは国内リーグに残っているかどうか――はそれほど重要ではない。それは常に特別な瞬間だからだ」と指摘した。 チャンピオンズリーグの準々決勝を軽視することは決してできません。特に、昨シーズン見事に優勝を果たし、今シーズンも非常に素晴らしいパフォーマンスを見せている欧州王者と対戦するならばなおさらです」。
彼は続けた。「シーズンにおける我々の位置付けにはあまりこだわっていない。ただこの挑戦そのものに集中している。それは素晴らしい挑戦だ。サッカーにおいて、時には二度目のチャンスを得られるのは素晴らしいことだからだ。人生全般において、二度目のチャンスを得られるのは素晴らしいことだ。」
さらに彼はこう続けた。「先ほども言ったように、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンは、選手の質やプレースタイルの点で非常に似通っている。だからこそ、これは私たちにとって、エティハド・スタジアムでの忘れ去りたい20分間のチームではなく、最初の35分間に見せたチームであることを証明する、またとないチャンスなのだ。」
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チャンピオンズリーグ準決勝進出の最有力候補について、スロット監督は次のように語った。「一般的に言って、優勝候補がいるかいないかは大きな違いにはならないと思う。たった2試合だし、その間に状況は大きく変わる可能性があるからだ」。
さらに彼はこう続けた。「両チームとも優れた選手を擁しており、昨シーズンは強力な競争力を示していた。ちなみに、昨シーズンのここでの4-0の敗戦は我々が負けるに値する結果だったし、土曜日の同じスコアでの敗戦はそれ以上に我々が負けるに値する内容だった。 しかし、あの試合では、アリソンがいなければ4-0で負けていたはずだが、1-0で勝った。一方、アンフィールドでの試合については、私にとっては全く同じことだった。4-0で勝つに値する内容ではなかったが、あの試合で勝つに値していた」
さらに彼はこう続けた。「しかし、この2つのチームの間にある大きな違いは、パリ・サンジェルマンがメンバーをほぼそのまま維持していることだ。我々のチームは全く違う姿になるだろう。完全にではないが、昨シーズンここにいたチームとは全く異なる姿になるはずだ」
リヴァプールは昨シーズンのチャンピオンズリーグ準々決勝で、PSGの本拠地で1-0で勝利したが、その後ホームのアンフィールドで同じスコアで敗れ、PK戦の末に大会を去った。
パリ・サンジェルマンとの対戦が、昨シーズン優勝への道程でリヴァプールに勝利した際に同チームが得たのと同様の勢いをリヴァプールにもたらすかどうかという質問に対し、スロットは次のように答えた。「そうですね、特にパリ・サンジェルマンと対戦する場合、それほど先のことは考えていません。 先ほども言ったように、欧州王者である彼らは、今シーズンもチームの一体感をしっかりと維持している。サッカーでは常のことだが、チームが長く一緒にプレーすればするほど、パフォーマンスは向上するものだ」
彼は続けた。「しかし、サッカーではよくあることだが、些細な違いが大きな差を生むこともある。PK戦での決定力はどうだろうか？ これが昨シーズン、パリ・サンジェルマンが我々を破り、タイトルを獲得した決め手だった。通常、チームがタイトルを勝ち取るにはPK戦での勝利が必要だ。これはワールドカップやチャンピオンズリーグにも当てはまる」。
さらに彼はこう続けた。「PKには運の要素はないと信じたい気持ちはある。練習もできるし、準備もできるし、やるべきことはたくさんあるからだ。しかし、時にはゴールキーパーとの運の巡り合わせが関係してくることもある。ジャンルーイジ・ドンナルンマは素晴らしかったからだ」