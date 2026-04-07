スロット：パリ・エンリケはチャンスを全く与えてくれない……これがイザックの状況だ

パリ・サンジェルマンとの対戦について、スロット監督は次のように説明した。「パリ・サンジェルマンとマンチェスター・シティを完全に比較することはできない。なぜなら、我々が試合の主導権を握り、最初の35分間ボールを支配できたのは、シティがポジションをしっかりと守り、我々に強いプレッシャーをかけなかったことも関係していたからだ」。

さらに彼はこう続けた。「一方、ルイス・エンリケ監督が指揮を執ってからのここ数シーズン、パリ・サンジェルマンは相手に簡単にボールを奪われる隙を与えない。試合を通してプレッシャーが絶え間なく続くのだ」。

さらに彼はこう続けた。「ポジティブな点は、今シーズン直面した数々の逆境のおかげで、我々はネガティブな状況に対処する上で大きな経験を積んだということだ」。

また、「チャンピオンズリーグの準々決勝を戦う際、シーズンにおける自身の位置づけ――FAカップやリーグカップ、あるいは国内リーグに残っているかどうか――はそれほど重要ではない。それは常に特別な瞬間だからだ」と指摘した。 チャンピオンズリーグの準々決勝を軽視することは決してできません。特に、昨シーズン見事に優勝を果たし、今シーズンも非常に素晴らしいパフォーマンスを見せている欧州王者と対戦するならばなおさらです」。

彼は続けた。「シーズンにおける我々の位置付けにはあまりこだわっていない。ただこの挑戦そのものに集中している。それは素晴らしい挑戦だ。サッカーにおいて、時には二度目のチャンスを得られるのは素晴らしいことだからだ。人生全般において、二度目のチャンスを得られるのは素晴らしいことだ。」

さらに彼はこう続けた。「先ほども言ったように、マンチェスター・シティとパリ・サンジェルマンは、選手の質やプレースタイルの点で非常に似通っている。だからこそ、これは私たちにとって、エティハド・スタジアムでの忘れ去りたい20分間のチームではなく、最初の35分間に見せたチームであることを証明する、またとないチャンスなのだ。」

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