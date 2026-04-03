スロット：「サラーを起用しなかったことを後悔していない……彼の退団を決めたわけではない」

英紙『ガーディアン』によると、リヴァプールのスロット監督は、エジプト代表のサラーがクラブを去る決断を下した理由や時期について明かすことを拒否した。これは、サラーが退団を表明して以来初めてとなる金曜日の記者会見でのことだった。スロット監督は、契約満了の12ヶ月前に退団する理由については、サラー本人に説明を委ねるべきだと考えている。

スローット監督は、特に12月のリーズ戦後にサラーが公の場で批判したことを受け、一部ではサラーの退団を引き起こした「悪者」と見なされていることについて問われ、次のように答えた。 「しかし、現在、そのような印象が一般的にあるのではないでしょうか？」と、今シーズンの不振を受けて一部のリヴァプールファンに抱かれている自身のイメージに言及した。

それでもスロットは、クラブのレジェンドに対して異なる対応はしなかったと強調し、次のように説明した。「ええ、私はこの件の対処法に満足しています。今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができたかもしれないと思う部分もありますが、特にサラーに対する私の対応についてはそうは思いません。 この1年半、あるいはそれ以上の期間、共に過ごした中で、自分の行動を後悔することはほとんどない」