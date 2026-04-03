リヴァプールのアーネ・スロット監督は、エジプト代表のスター選手モハメド・サラーに対する自身の対応について、何の後悔も抱いていないと断言し、今シーズン終了をもって「リヴァプール」を去るという決断は、選手自身が完全に単独で下した個人的な決断であったと強調した。
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スロット：「サラーを起用しなかったことを後悔していない……彼の退団を決めたわけではない」
悪役の役割
英紙『ガーディアン』によると、リヴァプールのスロット監督は、エジプト代表のサラーがクラブを去る決断を下した理由や時期について明かすことを拒否した。これは、サラーが退団を表明して以来初めてとなる金曜日の記者会見でのことだった。スロット監督は、契約満了の12ヶ月前に退団する理由については、サラー本人に説明を委ねるべきだと考えている。
スローット監督は、特に12月のリーズ戦後にサラーが公の場で批判したことを受け、一部ではサラーの退団を引き起こした「悪者」と見なされていることについて問われ、次のように答えた。 「しかし、現在、そのような印象が一般的にあるのではないでしょうか？」と、今シーズンの不振を受けて一部のリヴァプールファンに抱かれている自身のイメージに言及した。
それでもスロットは、クラブのレジェンドに対して異なる対応はしなかったと強調し、次のように説明した。「ええ、私はこの件の対処法に満足しています。今シーズンを振り返ると、もっと良い判断ができたかもしれないと思う部分もありますが、特にサラーに対する私の対応についてはそうは思いません。 この1年半、あるいはそれ以上の期間、共に過ごした中で、自分の行動を後悔することはほとんどない」
スロットは自身の潔白を主張した
スロット監督は続けた。「サラーが出場しなければ移籍を望むだろうという仮定は、もしそうなら1年半前にすでに移籍していたはずだということになる。彼がプレーしなかったウェストハム戦（2024年4月、ユルゲン・クロップ監督時代）を覚えている。私はその時はここにいなかったが、モハメドは移籍を決断しなかった」。
オランダ人監督はさらにこう付け加えた。「試合に出場しなければ、突然移籍したいと決めるだろうという仮定は……単なる仮定に過ぎず、正しいかもしれないしそうでないかもしれない。しかし、過去の経緯を見れば、彼は以前そうはせず、あの状況の後も素晴らしいシーズンを送ったことが示されている」。
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サラーの退団を決めたのは誰か？
サラーは昨年12月、6日間で3試合に先発から外された際、クラブがリヴァプールの不振の責任を彼に押し付けていると非難し、スロット監督との関係は「皆無」だと発言していた。しかし、スロット監督は、その対立こそが33歳の選手が「アンフィールド」での輝かしいキャリアに終止符を打つきっかけになったとは考えていない。
スロット監督は次のように語った。「それについて語れるのはサラー本人だけだ。君たちは、彼が6日間欠場したから去りたいのだと推測しているが、その説が正しいかどうかは分からない。 彼がいつの日か、なぜこの決断を下したのかについて自身の考えを語らないとしたら、私は驚くだろう。それを語る権利は私にはなく、それは彼次第だ。こうした憶測には一切触れないつもりだ。その点については慎重になりたい」
また、リヴァプールの監督は、今夏サラーを無償で放出することを許可したことが、クラブが彼の退団を歓迎している証拠であるという見方を否定し、次のように答えた。「それはあなた方の見解です。モは、いつ去るべきかを決める権利を十分に持っていると思います。彼はこのクラブに多大な貢献をしてきました。彼自身が決断を下すべきであり、実際にそうしたのです。」