「スロットの首を要求するつもりだった」…サラー、リヴァプールの惨事となった夜に爆発を控える

リヴァプールのモハメド・サラーは、水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦を欠場した。
パリ・サンジェルマンはホームのパルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でリヴァプールを2-0で下し、準決勝進出に大きく近づいた。
11分にはドゥエ、65分にはクヴァルツヘリアが得点を挙げた。
リヴァプールは準決勝に進むため、来週のホームで3点差以上の勝利が必須となった。
リヴァプールのモハメド・サラーは、水曜日のチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦パリ・サンジェルマン戦を欠場した。
パリ・サンジェルマンはホームのパルク・デ・プランスで行われたチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でリヴァプールを2-0で下し、準決勝進出に大きく近づいた。
11分にはドゥエ、65分にはクヴァルツヘリアが得点を挙げた。
リヴァプールは準決勝に進むため、来週のホームで3点差以上の勝利が必須となった。
リヴァプールのアーネ・スロット監督は昨日の試合でモハメド・サラーを起用せず、ジェレミー・フレンポン、フロリアン・ヴェルツ、ウゴ・イケティケを先発の攻撃陣とした。
チームは最後までシュート0に終わり、スロット監督は采配を変えなかった。
オプタによると、この試合のリバプールのxG（期待得点）は0.17で、スロット体制下で最低だった。
この数字は、リヴァプールの攻撃が不調だったことを示すと同時に、スロット監督がサラーを起用しなかった采配にも疑問を投げかけている。」
試合後、最も注目された疑問は、攻撃陣の低調なパフォーマンスと点差が開いた状況にもかかわらず、なぜサラーが出場しなかったのか、ということだった。
スロットは「生き残りが最優先だった。ルイス・エンリケ率いるチームが試合を支配していたので、来週のアンフィールドでの2-0のスコアを維持することが、巻き返すよりも重要だった」と説明した。
さらに「終盤は得点を狙うより生き残ることが重要だった」と続けた。
また、「誰にも分からない。昨季のパリ戦ではサラー交代後、エリオットが終了間際に得点を挙げた」と振り返った。
さらに「20～25分間ペナルティエリア内で守り続けた。今後の試合に向けてサラーの体力を温存するのが最善だ」と語った。
今シーズン限りでチームを去るモハメド・サラーは、パリ・サンジェルマン戦で先発を外れた。それでもプロ意識の高さを示し、スチュアート・ピアースやスティーブン・ジェラードら元スターから称賛を受けた。
68歳のピアースは、5度も交代を見送られながらタッチラインでルーティンを続けるサラーの姿勢を「極めてプロフェッショナル」と指摘した。
talkSPORTのインタビューで彼は「ここからでもサラーが先頭に立って走っているのが見える。だが、それはときとして誰にも気づかれない」と語った。
さらに「もし選手が最悪の態度を取るとしたら、それはリヴァプールでのキャリアが残り6、7試合で、チームが得点を必要としているのに出番のないサラーだ」と続けた。
さらに「態度が悪くなるチャンスは山ほどあるはずなのに、彼はチームと一緒に走り続けている。試合後もペナルティエリア間を何度も往復するハードワークをこなしている。その姿勢を称賛すべきだ」と語った。
ジェラードもサラーの姿勢に感銘を受け、来週のプレミアリーグ出場を見据えていると推測した。
アンフィールドのレジェンドは「称賛に値する。彼は残って追加のランニングを行っていた」と語った。
「つまり彼はすでに土曜のフラム戦を見据えている。プロ意識と姿勢の表れだ」と結んだ。
インタビュー後、サラーはフィジカルトレーニングを行いスタジアムを後にした。ロッカールームへ向かう途中、生中継のインタビューを打診されたが断った。
TNTスポーツの生中継ではスティーブン・ジェラード、スティーブ・マクマナマン、ローラ・ウッズと握手を交わし笑顔で応じたが、コメントは残さずロッカールームへ。
だが一部のファンは、彼がスロット監督を痛烈に批判したかったものの、それを後日へ持ち越しただけだと確信している。
英紙『ザ・サン』によると、リヴァプールファンはXに「サラーは我慢していた。TNTで本音を言いたかったが、今は意味がないと判断した」と投稿した。
別のファンは「サラーがあの場でジェラードやマクマナマンにスロットへの不満を言いたくなかったのは明らか」と投稿した。
別のファンは「悲しい人物だ…スロットはリヴァプールの全員の士気をくじくことに成功した」と書き込み、もう一人は「兄貴は火を吹く準備ができていた」と続けた。
あるコメンテーターは「彼は本当にプロだ。俺ならスロットの首を要求する」と語った。
5回も交代をスルーされたが、サラーは冷静だった。だが、昨年12月の3試合連続ベンチ並みに怒っているかもしれない。
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