「スロットの首を要求するつもりだった」…サラー、リヴァプールの惨事となった夜に爆発を控える

今シーズン限りでチームを去るモハメド・サラーは、パリ・サンジェルマン戦で先発を外れた。それでもプロ意識の高さを示し、スチュアート・ピアースやスティーブン・ジェラードら元スターから称賛を受けた。

68歳のピアースは、5度も交代を見送られながらタッチラインでルーティンを続けるサラーの姿勢を「極めてプロフェッショナル」と指摘した。

talkSPORTのインタビューで彼は「ここからでもサラーが先頭に立って走っているのが見える。だが、それはときとして誰にも気づかれない」と語った。

さらに「もし選手が最悪の態度を取るとしたら、それはリヴァプールでのキャリアが残り6、7試合で、チームが得点を必要としているのに出番のないサラーだ」と続けた。

さらに「態度が悪くなるチャンスは山ほどあるはずなのに、彼はチームと一緒に走り続けている。試合後もペナルティエリア間を何度も往復するハードワークをこなしている。その姿勢を称賛すべきだ」と語った。

ジェラードもサラーの姿勢に感銘を受け、来週のプレミアリーグ出場を見据えていると推測した。

アンフィールドのレジェンドは「称賛に値する。彼は残って追加のランニングを行っていた」と語った。

「つまり彼はすでに土曜のフラム戦を見据えている。プロ意識と姿勢の表れだ」と結んだ。