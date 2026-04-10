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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

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スロットがリヴァプールでの将来を語る。ファンの抗議にも応えた。

アルネ・スロット
リヴァプール 対 フラム
リヴァプール
フラム
プレミアリーグ
アンドリュー・ロバートソン
アリソン・ベッカー
アレクサンデル・イサク
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スウェーデン

リヴァプールの監督は何と言ったのか？

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、明日土曜にアンフィールドで行われるプレミアリーグ第32節のフルハム戦の重要性を強調した。

試合前会見でスロット監督は「フルハムには長年チームを率いる監督がおり、ピッチ上で明確なアイデンティティとスタイルを示している。私がここに来てからほぼ同じメンバーで戦っているからだ」と語った。

昨季ホームで対戦した際は退場者がいても2度リードを許したが、シーズン屈指の好ゲームだった。 あの試合は我々のシーズンの大部分を象徴しているかもしれない。特に90分+4秒に勝ち越しゴールを決めた後だったのだから、勝てなかったのは理不尽だ。あのタイミングでゴールを決めて、それでも負けるなんて、一体何度あるというのか？」

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彼は続けた。「パリ・サンジェルマン戦のポジティブな点は、ベストな状態じゃなくても欧州王者と戦えたことだ。あと4、5日あれば、もっと良い試合ができると示せるはずだ。 この試合は、成長のためにチャンピオンズリーグでも常に同じレベルを維持する必要があると示した」

さらに「来季もチャンピオンズリーグに出場し、より良いパフォーマンスを見せたい。そのためにはプレミアリーグでのレベル向上が必要だ。選手全員が数日後にまた激しい試合を戦えるわけではないので、スタメンの選択を見ていくことになる」と語った。

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    試合が続く、正念場の1週間。

    スロット監督は「パリ・サンジェルマン戦ではベストな状態ではなかったが、まだ戦いは続いている。プレミアリーグでは重要な試合が7試合残っており、良い結果を残せることを願っている。同時に、チャンピオンズリーグでも戦い続けるつもりだ」と強調した。

    さらに「今が最も選手層が厚いが、ブラッドリー、レオニ、エンドウの3バックが負傷中だ。ゴメスとフレンポンの出場も不透明だ」と続けた。 パリ・サンジェルマンはあの試合で強力な控え選手を擁していたが、時には物事が思い通りにいかないこともある」。

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    アイザックと負傷状況

    アレクサンダー・イサクとチーム内の負傷状況について、スロット監督は「アリソンは復帰に向けて全力を尽くしているが、今週末の試合には出場できないだろう。 アレクサンダー・イザックの復帰は極めて重要だ。最近はチャンスを活かすのに苦慮しているが、彼は得点感覚に優れたストライカーだ。たとえ最初は15分間の出場でも、彼の復帰は大きな朗報だ」

    また、彼は「イサクが早く本来の調子を取り戻すことを願っている。前回は時間がかかったが、今回はリハビリが順調なので、より早くパフォーマンスを取り戻してくれると期待している」と続けた。

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    彼の将来と、経営陣とファンの支援

    スロットは、自身の将来とクラブ経営陣の支援について「オーナー陣やリチャード、マイケルから大きな支えを感じると常々言っている。奇妙に聞こえるかもしれないが、サポーターの皆からも支えられている」と語った。

    さらに彼はこう続けた。「マンチェスター・シティに0-4で敗れた直後、選手たちがパリ・サンジェルマン戦に向けてウォーミングアップに出た時、サポーターたちはすぐに『We Love You, Liverpool』を歌い始めた。厳しい試合内容の後でも、彼らはチームを応援し続けてくれた。これはクラブとサポーターの絆の強さを物語っている。 我々は現状を理解しており、この局面でも全面的な支持を得ている」

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    アンディ・ロバートソンへ

    契約満了で今シーズン限り退団するアンディ・ロバートソンについて、スロットは「彼はリヴァプールで素晴らしい選手生活を送っただけでなく、人間としても際立っていた。彼と接した者は皆、彼がどれほど明るく前向きな人物かを知っている。退団発表後のソーシャルメディアの反応がそれを示している」と語った。

    さらに「彼を最も際立たせるのはピッチ上での情熱だ。左SBの位置からでも深くプレスをかける姿は、以前自分の選手たちに例示した」と続けた。

    彼はクラブで獲得可能なすべてのタイトルを取り、リヴァプールを心から愛している。ここ9年間は特別だったが、今シーズンはレギュラーとして出場できていなかった。どの選手もトップチームでプレーしたいと願うだけに、これは辛いことだ」と続けた。

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    チケット価格への抗議

    スロットはチケット価格への抗議について触れ、こう語った。 「クラブの歴史、そして私が来てから、アンフィールドのサポーターは常にチームにとって重要であることを証明してきた。ガラタサライ戦が好例だ。アウェイの騒々しい雰囲気で戦った後、ホームに戻り、彼らの真の力を感じた。」

    また、彼は「アンフィールドはホームゲームで常にチームに大きな優位をもたらす。順風でも逆境でもそのサポートを感じてきた。一部の抗議は理解するが、いつも通りの後押しを続けてほしい。彼らはチームの力にとって不可欠だ」と続けた。

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