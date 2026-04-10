スロットがリヴァプールでの将来を語る。ファンの抗議にも応えた。

リヴァプールのアーネ・スロット監督は、明日土曜にアンフィールドで行われるプレミアリーグ第32節のフルハム戦の重要性を強調した。

試合前会見でスロット監督は「フルハムには長年チームを率いる監督がおり、ピッチ上で明確なアイデンティティとスタイルを示している。私がここに来てからほぼ同じメンバーで戦っているからだ」と語った。

昨季ホームで対戦した際は退場者がいても2度リードを許したが、シーズン屈指の好ゲームだった。 あの試合は我々のシーズンの大部分を象徴しているかもしれない。特に90分+4秒に勝ち越しゴールを決めた後だったのだから、勝てなかったのは理不尽だ。あのタイミングでゴールを決めて、それでも負けるなんて、一体何度あるというのか？」

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彼は続けた。「パリ・サンジェルマン戦のポジティブな点は、ベストな状態じゃなくても欧州王者と戦えたことだ。あと4、5日あれば、もっと良い試合ができると示せるはずだ。 この試合は、成長のためにチャンピオンズリーグでも常に同じレベルを維持する必要があると示した」

さらに「来季もチャンピオンズリーグに出場し、より良いパフォーマンスを見せたい。そのためにはプレミアリーグでのレベル向上が必要だ。選手全員が数日後にまた激しい試合を戦えるわけではないので、スタメンの選択を見ていくことになる」と語った。

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