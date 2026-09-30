スラベン・ビリッチ、スペインに惨敗したクロアチアの「積極性のない」戦いぶりを痛烈批判

クロアチア代表にとって、試合は悲惨な形で幕を開けた。ほぼ開始直後にリードを許したのである。一時は試合に戻るきっかけをつかんだものの、守備の綻びが命取りとなった。ビリッチは、特にセットプレーへの対応とルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペイン代表の継続的な圧力を受ける場面で、規律を保てなかったことを問題視した。クロアチアの最終ラインは、この日のスペインの攻撃陣の流動的な動きを抑え切れなかった。

「言い訳はいくらでもできる。世界王者を相手に開始1分で失点すれば、立て直すのに数分は必要になる。追いついたが、相手のリズムを崩すために必要だった強さ、冷静さ、賢さが求められる場面で、セットプレーから再び失点してしまった。しかも、もしかしたら逆の展開になっていてもおかしくなかった」とビリッチは付け加えた。

「それは、特に守備面で我々が悪いプレーをしたことを示している。守備が機能しなかった。ただ、常に何かしら前向きな点はある。時にはコバチッチとペリシッチによって相手のプレッシャーをかいくぐることができたし、個々に見れば良かった点も見つけられる。ベリョは良いプレーをした。得点だけが理由ではない」