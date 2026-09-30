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翻訳者：
スラベン・ビリッチ、スペインに惨敗したクロアチアの「積極性のない」戦いぶりを痛烈批判
積極性の欠如にビリッチが不満
クロアチア代表の監督は、セビージャでのスペイン戦で大敗を喫した後、自チームのパフォーマンスを痛烈に批判した。ビリッチは敗戦の内容に目に見えて落胆しており、選手たちはこの舞台と相手の格に気圧されていたように見えたと示唆した。元ウェストハム監督は、チームが過渡期にあることを認めつつも、ピッチ上で見せた闘争心の欠如は、クロアチアの誇るべきサッカーの歴史を持つ国として受け入れがたいものだったと指摘した。
「我々にとって難しい夜だった。あらゆる面で悪かったし、落胆している。相手がスペインであり、世界王者であり、さらに我々のチームが新しいという点を言い訳にすることはできる。だが、まるで彼らのワールドカップ優勝を祝うためだけにここに来たかのように、これほど攻撃性を欠いたプレーをしてはいけない。ただ祝賀の一員になるためだけにここへ来ることはできない。それは我々ではない」とビリッチは述べた。
- AFP
守備面の問題と個人の光明
クロアチア代表にとって、試合は悲惨な形で幕を開けた。ほぼ開始直後にリードを許したのである。一時は試合に戻るきっかけをつかんだものの、守備の綻びが命取りとなった。ビリッチは、特にセットプレーへの対応とルイス・デ・ラ・フエンテ率いるスペイン代表の継続的な圧力を受ける場面で、規律を保てなかったことを問題視した。クロアチアの最終ラインは、この日のスペインの攻撃陣の流動的な動きを抑え切れなかった。
「言い訳はいくらでもできる。世界王者を相手に開始1分で失点すれば、立て直すのに数分は必要になる。追いついたが、相手のリズムを崩すために必要だった強さ、冷静さ、賢さが求められる場面で、セットプレーから再び失点してしまった。しかも、もしかしたら逆の展開になっていてもおかしくなかった」とビリッチは付け加えた。
「それは、特に守備面で我々が悪いプレーをしたことを示している。守備が機能しなかった。ただ、常に何かしら前向きな点はある。時にはコバチッチとペリシッチによって相手のプレッシャーをかいくぐることができたし、個々に見れば良かった点も見つけられる。ベリョは良いプレーをした。得点だけが理由ではない」
新世代への現実チェック
ビリッチの再建プロジェクトは、セビージャで厳しい現実を突きつけられた。指揮官は、自身が選んだ選手たちの技術的能力には引き続き自信を示している一方、この夜のプレー内容は、最高レベルで求められるものには大きく及ばなかったと認めた。両チームの差はスコアだけでなく、戦術の遂行力やフィジカルの強度にもはっきり表れていた。監督は、このグループのポテンシャルは、ピッチ上でのより強いメンタリティーによって裏打ちされなければならないと強調した。
「このチームを編成したのには理由がある。紙の上では、今夜プレーした選手たちはすべてを備えている。だが、実際に見せたものはごくわずかだった」と同監督は語った。
- Getty Images Sport
土曜日の重要な一戦
スペインに敗れた後、クロアチアは土曜日のイングランドとの重要な大一番に照準を合わせる。両チームは勝ち点3で並んでおり、現在勝ち点6でグループ首位に立つ強敵スペインを追う立場にある。スペインは土曜日にチェコとホームで対戦した後、来週火曜日にクロアチアとのアウェー戦に臨む予定となっており、ビリッチ監督率いるクロアチアとイングランドによる今回の一戦は、予選突破の望みをつなぐためにも両国にとって極めて大きな意味を持つ。クロアチアにとって勝利は、スペイン戦の敗戦後にチームを立て直すだけでなく、来週あらためてグループ首位チームと対戦する前に、順位表でイングランドを上回ることも意味する。
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