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翻訳者：
スラベン・ビリッチ、クロアチアのスペイン戦敗戦で物議を醸したイバン・ペリシッチのレッドカードを巡り、マルク・ククレジャの「挑発」を非難
ビリッチ、スペイン人DFの芝居を痛烈批判
ビリッチは、イバン・ペリシッチの物議を醸した退場を受け、マルク・ククレジャについての評価で遠慮を見せなかった。クロアチア代表監督は、ペリシッチがこの日の2枚目のイエローカードを受けることになった競り合いの中で倒れ込んだスペイン代表の左SBによる、芝居がかった振る舞いだと自身が受け取ったものに激怒していた。この出来事によって試合の流れは変わり、最終的にスペインが僅差で勝利を収めることを許した。
試合終了後に話したビリッチは、そのDFに対して職業的な称賛と個人的な苛立ちの入り混じった思いを示した。『Marca』が伝えたところによれば、「ククレジャが自分たちのチームにいないなら、誰が彼に腹を立てないだろうか。彼は素晴らしい選手だし、ピッチでやっていること、そして彼の息子の歴史についても私は称賛している。彼はあらゆるものを懸けて自分のチームを守るが、もちろん挑発もする」と述べた。
- AFP
指揮官が判定に怒りをあらわにする
ウェストハムの元指揮官は、スペインの決勝点もドミニク・リヴァコヴィッチへの反則により取り消されるべきだったと強く主張した。ビリッチは、この場面でオフサイドポジションにいた選手がリヴァコヴィッチを直接妨害し、シュートへの適切な対応を阻んだと訴えた。『Jutarnji』によれば、ビリッチは「2点目はオフサイドだった。あの選手がリヴァコヴィッチの邪魔をしていた」と述べた。
試合のいくつかの点に失望を示しつつも、ビリッチはチームの闘志と全体的なパフォーマンスには満足していた。「満足していないこともあるが、反応と試合内容には満足している。今、選手たちにはこの2試合を覚えておくように伝えた。何をしてはいけないのか、何をすべきなのかを示す最高の指標だからだ。そして、それをどうやってやらなければならないのかもだ」と付け加えた。
高い水準の努力を求める
結果をめぐる怒りはあったものの、ビリッチは数日前のイングランド戦での大敗を受け、選手たちが見せた姿勢の改善をすぐに称賛した。スペイン戦で示された献身性のレベルこそ、今後のクロアチア代表にとっての基準にならなければならないと強調している。指揮官は、前回の結果は受け入れがたいものだったとしながらも、リエカでの反応によって、クロアチアが依然として世界の強豪と戦えることが証明されたと述べた。
「残念だ。少なくとも勝ち点1は値した。チームに求めていたもの、つまり数日前に起きたことへのリアクションは得られた。あれは受け入れられるものではなく、消し去ることもできない。この姿勢と献身性こそが、我々の基準でなければならない。このようにプレーすれば、相手がどこであれ、たとえ最高のチームであっても戦える」と説明した。
- AFP
未来を見据えて
指揮官はまた、今後のメンバーにセゲチッチ、ヤグシッチ、ソティチェクといった若手タレントを加える可能性についての質問にも答えた。ビリッチは、若手を評価しており、いくつかのポジションでは新たな血が必要だとしながらも、現在のベテラン中心の陣容がなお世界王者相手に戦えることを証明したと強調。「快適な領域」に入ったという見方を退け、プレッシャーの中でも立て直す力を称賛した。
「私は若い選手が好きだ。快適な領域の問題は、彼らを遠ざけることで解決する必要はない。選手たちは、まだ十分に頼りにできることを示した。もちろん、そのタイプの選手が不足しているいくつかのポジションでは若い選手が必要だ。今日は、疑問視されている枠組みであっても世界王者に勝てることさえ示した」とビリッチは締めくくった。
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