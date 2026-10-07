ビリッチは、イバン・ペリシッチの物議を醸した退場を受け、マルク・ククレジャについての評価で遠慮を見せなかった。クロアチア代表監督は、ペリシッチがこの日の2枚目のイエローカードを受けることになった競り合いの中で倒れ込んだスペイン代表の左SBによる、芝居がかった振る舞いだと自身が受け取ったものに激怒していた。この出来事によって試合の流れは変わり、最終的にスペインが僅差で勝利を収めることを許した。

試合終了後に話したビリッチは、そのDFに対して職業的な称賛と個人的な苛立ちの入り混じった思いを示した。『Marca』が伝えたところによれば、「ククレジャが自分たちのチームにいないなら、誰が彼に腹を立てないだろうか。彼は素晴らしい選手だし、ピッチでやっていること、そして彼の息子の歴史についても私は称賛している。彼はあらゆるものを懸けて自分のチームを守るが、もちろん挑発もする」と述べた。