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スュペル・リグにスターが加入！ フリーエージェントのドゥシャン・ヴラホヴィッチがユヴェントス退団を受け、衝撃のベシクタシュ移籍で合意
ブラックイーグルスにとっての大きな快挙
欧州移籍市場に衝撃を与える動きとして、ヴラホヴィッチがトルコの強豪ベシクタシュ加入で合意に達した。26歳のセルビア人ストライカーは、ユヴェントス退団を受けて今夏前半に正式にフリーとなっており、イスタンブールに本拠を置く同クラブは火曜日、同選手の獲得に向けて正式な交渉を行っていると発表した。国内での覇権奪回を目指すベシクタシュにとって、大きな意思表明となる。
ヴラホヴィッチのトリノでの時間は得点力の高さが際立つものだったが、契約満了により、その幕切れはやや控えめなものとなった。ビアンコネリでの4年半の在籍期間で、このパワフルなFWは68得点を記録した。
- Getty Images Sport
トルコ革命への参加
ヴラホヴィッチのイスタンブール到着は、トルコのスュペル・リグをトップクラスの才能にとって主要な行き先へと変貌させてきた一連の大型移籍の最新例だ。セルビア代表FWは、近年ヨーロッパの5大リーグからトルコへ活躍の場を移したエリート級アタッカーの流れに加わることになった。ロメル・ルカクとメイソン・グリーンウッドはいずれもフェネルバフチェへの注目移籍を成立させており、さらにモハメド・サラーも衝撃的なトラブゾンスポル移籍を果たしている。
このスター選手流入は、欧州サッカーにおける力学の変化を示唆している。ベシクタシュは今や、かつて1億近い評価額が付けられていたストライカーを擁することになった。ヴラホヴィッチは以前、プレミアリーグから強い関心を集めた存在で、最終的にユヴェントス行きを選ぶ前にはアーセナルが獲得に向けて強く動いたことでも知られていた。ベシクタシュへの移籍によって、同選手は国内戦線と欧州大会の両方で大きな野心を抱くチームの中心的存在となる。黒い鷲は今後のヨーロッパリーグ参戦に向けて準備を進めている。
最近のコンディション不安を乗り越えて
セルビア代表FWの才能に疑いの余地はないが、イタリアでの最後のシーズンは深刻なフィジカル面の問題に苦しめられた。ヴラホヴィッチは昨季、再発した内転筋の負傷により、12月から3月にかけて3カ月以上離脱。こうしたコンディション面の問題はアリアンツ・スタジアムでの影響力を大きく制限し、度重なる治療室通いで中断を強いられたシーズンの中、全コンペティションを通じた出場はわずか23試合にとどまった。
ベシクタシュは、環境の変化と異なるメディカル面のアプローチによって、このストライカーがキャリア初期に見せていた最高のフィジカルコンディションを取り戻すことを期待している。昨季、セリエAで6位に終わったユヴェントスで全コンペティション23試合の出場に制限されながらも、ヴラホヴィッチは10ゴール2アシストを記録した。万全の状態であれば、このセルビア人FWは今なお世界屈指の決定力を誇るフィニッシャーの1人であり、フィジカルの強さ、空中戦の強さ、そして左足の高い技術を兼ね備えている。
- AFP
エリート級の得点力という系譜
フリーエージェントのヴラホヴィッチ獲得をベシクタシュがまとめ上げようと強く望んだ理由は、そのキャリアを支える数字が物語っている。2022年1月に7500万ユーロの大型移籍でユヴェントスへ加わる前、同選手はフィオレンティーナで輝かしい時期を過ごし、108試合で49ゴールを記録した。
代表での成績も同様に印象的で、ヴラホヴィッチはセルビア代表の重要な存在としての地位を確立している。これまでに同国代表として41キャップを記録し、その間に16ゴールを挙げており、国際舞台での大一番でしばしば力を発揮してきた。
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