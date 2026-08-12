ヴラホヴィッチのイスタンブール到着は、トルコのスュペル・リグをトップクラスの才能にとって主要な行き先へと変貌させてきた一連の大型移籍の最新例だ。セルビア代表FWは、近年ヨーロッパの5大リーグからトルコへ活躍の場を移したエリート級アタッカーの流れに加わることになった。ロメル・ルカクとメイソン・グリーンウッドはいずれもフェネルバフチェへの注目移籍を成立させており、さらにモハメド・サラーも衝撃的なトラブゾンスポル移籍を果たしている。

このスター選手流入は、欧州サッカーにおける力学の変化を示唆している。ベシクタシュは今や、かつて1億近い評価額が付けられていたストライカーを擁することになった。ヴラホヴィッチは以前、プレミアリーグから強い関心を集めた存在で、最終的にユヴェントス行きを選ぶ前にはアーセナルが獲得に向けて強く動いたことでも知られていた。ベシクタシュへの移籍によって、同選手は国内戦線と欧州大会の両方で大きな野心を抱くチームの中心的存在となる。黒い鷲は今後のヨーロッパリーグ参戦に向けて準備を進めている。