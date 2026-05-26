「内部および共同分析により、戦略的方向性で見解の相違があることが分かった」と、ミスリントアット氏に関する決定について監査役会会長のビョルン・ボルゲルディング氏は述べた。「そのため、双方合意のもと契約を解除することになった。」

「フォルトゥナは今も昔も私の心の拠り所ですが、物事は必ずしも思い通りには進みません」とミスリンタットは語った。「降格とその影響は全員に痛烈な打撃を与えました。ここ数日、私たちは内部で検証し、教訓を議論してきました。」