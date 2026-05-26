クラブは火曜日に発表した。ミスリントアットの後任として、サミール・アラビが就任する。アラビは2011年から2023年までアルミーニア・ビーレフェルトでスポーツ部門代表を務めた。
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スポーツ部門の指導部に大激震！フォルトゥナ・デュッセルドルフの悪夢は降格後も続く
「内部および共同分析により、戦略的方向性で見解の相違があることが分かった」と、ミスリントアット氏に関する決定について監査役会会長のビョルン・ボルゲルディング氏は述べた。「そのため、双方合意のもと契約を解除することになった。」
「フォルトゥナは今も昔も私の心の拠り所ですが、物事は必ずしも思い通りには進みません」とミスリンタットは語った。「降格とその影響は全員に痛烈な打撃を与えました。ここ数日、私たちは内部で検証し、教訓を議論してきました。」
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フォルトゥナ・デュッセルドルフ：混沌の底で「絶対的な明確さ」？
その過程で、「クラブの将来像について我々の見解は異なることが分かった。そんな時は、この体制がフォルトゥナにとって最善かを率直に議論すべきだ」と、ドルトムントやシュトゥットガルトで役員を務めた同氏は述べた。「我々は個人的な感情を排して議論した」
アラビ新監督を待つのは困難なプロジェクトだ。2部降格に伴い、3部契約を残す選手はわずか10名である。 金曜に正式就任するアラビ氏は「フォルトゥナ・デュッセルドルフは情熱と素晴らしいファンを持つ特別なクラブだ。責任者たちとの話し合いですぐに、クラブの進むべき道が明確になった。任務は困難だが、今は迅速な正しい決断が重要だ」と語った。