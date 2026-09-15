2試合の出場停止および罰金5,000ユーロ

アレクサンダル・コラロフ（インテル）：前半19分、試合主審に対して無礼な批判を向け、さらに退場処分の際にも同主審に対して不敬な表現を用いたため。





1試合の出場停止

ルーカス・ロドリゴ・ビグリア（トリノ）：後半38分、主審の判定に対して露骨に異議を唱えたため。





マッシモ・ネンチ（アタランタ）：後半45分、主審の判定に対して激しく異議を唱えたため。違反は第4審判によって確認された。















