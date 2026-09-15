以下はセリエA第4節終了後のスポーツ裁判官の裁定。
選手
1試合の出場停止
バスケス・イバラ Johan Felipe（ジェノア）：試合役員に対する抗議と、相手選手に対する不適切な行為により、2度の警告。
以下はセリエA第4節終了後のスポーツ裁判官の裁定。
選手
1試合の出場停止
バスケス・イバラ Johan Felipe（ジェノア）：試合役員に対する抗議と、相手選手に対する不適切な行為により、2度の警告。
罰金8000ユーロ：レッチェ 試合中、同クラブのサポーターが競技区域内に爆竹3個、発煙筒3本、ボトル2本を投げ込んだため。処分はCGS第29条第1項b号により軽減。
罰金3000ユーロ：トリノ 客観的責任により、前半開始を約2分、不当に遅らせたため。
2試合の出場停止および罰金5,000ユーロ
アレクサンダル・コラロフ（インテル）：前半19分、試合主審に対して無礼な批判を向け、さらに退場処分の際にも同主審に対して不敬な表現を用いたため。
1試合の出場停止
ルーカス・ロドリゴ・ビグリア（トリノ）：後半38分、主審の判定に対して露骨に異議を唱えたため。
マッシモ・ネンチ（アタランタ）：後半45分、主審の判定に対して激しく異議を唱えたため。違反は第4審判によって確認された。
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