スポーツディレクターが確認：世界的なスター選手の弟がバイエルン・ミュンヘンに加入

クヴァラツヘリアは未成年で、ジョージアはEU非加盟のため、18歳になるまで正式契約は結べない。解決策として、レッド＆ゴールド・ネットワークの提携クラブを経由すれば移籍可能になる。

この仕組みの先例はすでに存在する。バラ・サポコ・ンディアイェはガンビーノ・スターズ・アフリカを経由し、ブンデスリーガ4試合出場後に今夏バイエルンへ正式加入する見込みだ。

彼の兄も移籍時に同じ問題に直面したが、バイエルンは適切なレンタル先を見つけられず断念。兄はルビン・カザン、ディナモ・バトゥミ、ナポリ、PSGと渡り歩き、現在は世界屈指のフォワードに成長した。