バイエルン・ミュンヘンは、PSGスター、クヴィチャ・クヴァラツヘリアの弟を獲得する可能性がある。スポーツディレクターのクリストフ・フロイント氏は、トルニケ・クヴァラツヘリアがU-17チームでトレーニングに参加していると確認し、移籍は現実的な選択肢だ。
AFP
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スポーツディレクターが確認：世界的なスター選手の弟がバイエルン・ミュンヘンに加入
VfLヴォルフスブルク戦を前に、フロイント監督はPSGのスター選手の弟がドイツ強豪で練習に参加しているという噂に言及。同監督によると、この16歳はすでに練習に参加し、U-17の練習試合にも出場した。
フレンデは「まだ兄と同じレベルとは言えないが、才能ある若手で、成長を見守りたい」と語った。
クヴァラツヘリアは未成年で、ジョージアはEU非加盟のため、18歳になるまで正式契約は結べない。解決策として、レッド＆ゴールド・ネットワークの提携クラブを経由すれば移籍可能になる。
この仕組みの先例はすでに存在する。バラ・サポコ・ンディアイェはガンビーノ・スターズ・アフリカを経由し、ブンデスリーガ4試合出場後に今夏バイエルンへ正式加入する見込みだ。
彼の兄も移籍時に同じ問題に直面したが、バイエルンは適切なレンタル先を見つけられず断念。兄はルビン・カザン、ディナモ・バトゥミ、ナポリ、PSGと渡り歩き、現在は世界屈指のフォワードに成長した。