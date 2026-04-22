「スポーツへの愛が失われた」代表選手が男子サッカーをロールモデルにする危険性を警告

それでもポップは、女子選手の給与が「プロとしての基準」を満たすべきだと主張する。「重要なのは金額ではなく、1部と2部の選手たちがサッカーに専念し、100％の力を出せる収入を確保することだ」と語った。

元代表でもある彼女はドイツサッカー連盟（DFB）代表の現状にも疑問を投げかける。 「ここ数年、私たちは伝統的な美徳に固執しすぎた」と指摘し、代表チームが「美しく質の高いサッカー」を見せていないと語った。クラブと協会は「若手育成でより緊密に協力すべきだ。そうすれば代表チームも再び良いサッカーができる」と提言した。