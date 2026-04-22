そのため、元ドイツサッカー連盟（DFB）キャプテンは、女性業界が男性同僚のキャリアアップを過度に模倣しないよう警告している。
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「スポーツへの愛が失われた」代表選手が男子サッカーをロールモデルにする危険性を警告
「移籍金や法外な年俸が問題になる男子サッカーの罠にはまってはなりません」と35歳の彼女は雑誌『11 Freunde』に語った。
彼女は「サッカーで必ずしも億万長者になる必要があるのか」とも問いかけ、今夏3部ボルシア・ドルトムントへ移籍する身として「スポーツにどんな価値を置くべきか、皆が考えるべきだ」と語った。
ポップ氏はドイツ代表チームの動向を批判的に見ている。
それでもポップは、女子選手の給与が「プロとしての基準」を満たすべきだと主張する。「重要なのは金額ではなく、1部と2部の選手たちがサッカーに専念し、100％の力を出せる収入を確保することだ」と語った。
元代表でもある彼女はドイツサッカー連盟（DFB）代表の現状にも疑問を投げかける。 「ここ数年、私たちは伝統的な美徳に固執しすぎた」と指摘し、代表チームが「美しく質の高いサッカー」を見せていないと語った。クラブと協会は「若手育成でより緊密に協力すべきだ。そうすれば代表チームも再び良いサッカーができる」と提言した。