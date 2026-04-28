「スポーツの精神に反する」。バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、PSG戦での記録的活躍後、ルール改正を求めた。

バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスはペナルティエリア内でデンベレのクロスを至近距離で手に当てた。故意ではなく、まず腰に当たってから手に跳ね返っただけだった。ビデオアシスタントのカルロス・デル・セロ・グランデが介入し、シャール主審は映像を確認してPKを宣告した。

左腕が外に出て防御面積を広げている。 私の見解では、体の面積が広がっているため、これは間違いなく反則となるハンドだ。映像を見る限り、正しい判定だ」と、プライムの審判専門家ルッツ・ワグナーは規則に照らして主審の判断を支持した。しかし、キミッヒは異議を唱えた。「背後にシュートを放てる相手選手もいないのに、これは本当に腹立たしい。 「このルールは修正すべきだ」と31歳のMFは強調し、「ペナルティエリア内のハンドすべてがPKになるのではなく、別の基準が必要だ。膝から手に当たっただけで、特に準決勝では罰が重すぎる」と語った。

ヴィンセント・コンパニー監督も「極めて議論の余地がある」とコメント。スポーツディレクターのマックス・エベルは「ボールはまず体に当たり、それから手に当たった。笛を吹く必要はなかったかもしれない。だが、今さら怒っても仕方ない」と語った。

解説のクリストフ・クラマーとマッツ・フンメルスも批判した。クラマーは「スーパースローは最悪だ。何でも悪くなる」と語った。 フンメルスは「ゴール後に手が動いて悪質に見えるが、ボールは腰に当たっただけ。あそこでPKは与えられるべきではない」と語った。