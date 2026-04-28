ハーフタイム直前にPSGに与えたPKは物議を醸し、ウスマン・デンベレが決め3－2とリードした。 キミッヒは試合後Primeのインタビューで「どちらかといえば不運な判定だ」と主審サンドロ・シェラーの判定を評し、「スポーツの精神に反している」と語った。
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「スポーツの精神に反する」。バイエルン・ミュンヘンのヨシュア・キミッヒは、PSG戦での記録的活躍後、ルール改正を求めた。
バイエルンの左サイドバック、アルフォンソ・デイヴィスはペナルティエリア内でデンベレのクロスを至近距離で手に当てた。故意ではなく、まず腰に当たってから手に跳ね返っただけだった。ビデオアシスタントのカルロス・デル・セロ・グランデが介入し、シャール主審は映像を確認してPKを宣告した。
左腕が外に出て防御面積を広げている。 私の見解では、体の面積が広がっているため、これは間違いなく反則となるハンドだ。映像を見る限り、正しい判定だ」と、プライムの審判専門家ルッツ・ワグナーは規則に照らして主審の判断を支持した。しかし、キミッヒは異議を唱えた。「背後にシュートを放てる相手選手もいないのに、これは本当に腹立たしい。 「このルールは修正すべきだ」と31歳のMFは強調し、「ペナルティエリア内のハンドすべてがPKになるのではなく、別の基準が必要だ。膝から手に当たっただけで、特に準決勝では罰が重すぎる」と語った。
ヴィンセント・コンパニー監督も「極めて議論の余地がある」とコメント。スポーツディレクターのマックス・エベルは「ボールはまず体に当たり、それから手に当たった。笛を吹く必要はなかったかもしれない。だが、今さら怒っても仕方ない」と語った。
解説のクリストフ・クラマーとマッツ・フンメルスも批判した。クラマーは「スーパースローは最悪だ。何でも悪くなる」と語った。 フンメルスは「ゴール後に手が動いて悪質に見えるが、ボールは腰に当たっただけ。あそこでPKは与えられるべきではない」と語った。
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ヨシュア・キミッヒも驚いている。バイエルンとPSGがチャンピオンズリーグの歴史を塗り替えた。
前半を3－2で終えたPSGとバイエルンは、チャンピオンズリーグ準決勝史上最多得点を記録。後半も得点は止まらず、PSGがクヴィチャ・クヴァラツヘリア（56分）とデンベレ（58分）の連続ゴールで5－2とした。
「5－2になってから、ピッチでは『何が起きているんだ？』と思いました。3点差なんて、あり得ないですから」とキミッヒは語った。 「あの場面で我々が冷静さを保てたのは大きかった。追いつくためにすべてを賭けるか、最悪の事態を避けるか、難しい選択だった」
65分にはダヨ・ウパメカノが3-5とし、試合は通算8得点でCL準決勝の最多得点記録となった。 直後、ルイス・ディアスが追加点。バイエルンは4－5で敗れた。
「激しい試合になるとは予想していたが、これほどオープンな展開になるとは思わなかった」とキミッヒ。「負けたので複雑な気持ちだ。でも1点差。3バックに切り替えて巻き返し、本来なら同点にすべきだった。終盤はパリも疲れていた」
5月6日の第2戦では、キミッヒ率いるバイエルンが逆転へ死力を尽くす。決勝に進めば、5月末ブダペストでアーセナルまたはアトレティコと対戦する。両チームの準決勝第1戦は水曜日に予定されている。
FCバイエルン・ミュンヘンの今後の試合
日付
試合
大会
5月2日（土）
FCバイエルン vs. 1.FCハイデンハイム
ブンデスリーガ
5月6日（水）
FCバイエルン対パリ・サンジェルマン
チャンピオンズリーグ
5月9日（土）
VfLヴォルフスブルク対FCバイエルン
ブンデスリーガ
5月16日（土）
FCバイエルン対1.FCケルン
ブンデスリーガ