最初はアレッサンドロ・バストーニの噂、次はラウタロ・マルティネスの噂、そして今度は？ バルセロナがインテルの陣容の中で新たに注視しており、この夏の直近の移籍市場でも動きを見せていた名前が、フェデリコ・ディマルコだ。
『Sport』によると、スポーツディレクターのデコは、このイタリア人サイドバックの契約延長が実現していない状況を注視しており、来季に向けても引き続き動向を追っているという。
最初はアレッサンドロ・バストーニの噂、次はラウタロ・マルティネスの噂、そして今度は？ バルセロナがインテルの陣容の中で新たに注視しており、この夏の直近の移籍市場でも動きを見せていた名前が、フェデリコ・ディマルコだ。
『Sport』によると、スポーツディレクターのデコは、このイタリア人サイドバックの契約延長が実現していない状況を注視しており、来季に向けても引き続き動向を追っているという。
すでに昨夏の時点で、自陣の左サイドの刷新を検討し、以前から アレハンドロ・バルデ を放出候補に入れている バルセロナ は、インテルにこのイタリア人サイドバックについて打診していた。
Sport が伝えた構想は、まさにこの2人の左サイドバック同士の交換に加え、インテルに有利な少額の上乗せ金を伴うものだったが、こうした条件で交渉を進める意思がインテルになかったため、この案が具体化することはなかった。
昨季中にもイタリアを何度か訪れ、その際にはバストーニの代理人とも話をしていたデコは、今後もディマルコの状況、とりわけ契約面を注視し続ける。次の移籍市場も見据えつつ、インテルとの合意に至らなければ、同選手の獲得に向けて再び動く考えだ。
インテルはすでに、2023年に締結された契約に盛り込まれた自動延長条項により、ディマルコの契約満了が2027年6月30日ではなく、2028年6月30日になることを確認している。
ただ、テーブルの上にはさらなる交渉もある。新代理人のカナレスが新スポーツディレクターのダリオ・バッチンと進めているもので、現在受け取っている条件よりも大幅に長期で、より高額な契約を目指している。
インテルの意向は、昨季セリエAのMVPの要求に可能な限り応えることにある。しかし、オークツリーが設けた制約により、新たな契約にすべてを盛り込めるわけではない。そして、最終的にディマルコがノーを突きつけた場合はどうなるのか。バルセロナはその時に備えている。
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