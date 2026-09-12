インテルはすでに、2023年に締結された契約に盛り込まれた自動延長条項により、ディマルコの契約満了が2027年6月30日ではなく、2028年6月30日になることを確認している。

ただ、テーブルの上にはさらなる交渉もある。新代理人のカナレスが新スポーツディレクターのダリオ・バッチンと進めているもので、現在受け取っている条件よりも大幅に長期で、より高額な契約を目指している。

インテルの意向は、昨季セリエAのMVPの要求に可能な限り応えることにある。しかし、オークツリーが設けた制約により、新たな契約にすべてを盛り込めるわけではない。そして、最終的にディマルコがノーを突きつけた場合はどうなるのか。バルセロナはその時に備えている。